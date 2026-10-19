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TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Gamtos ženklus suprantanti Janina jau žino žiemos orus: štai kas laukia mūsų

2026-10-19 15:30 / šaltinis: TV3 / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 / aut.
2026-10-19 15:30
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Spalio antroji pusė šiemet dar leidžia pasidžiaugti šiluma, tačiau gamta pamažu ruošiasi šaltajam sezonui. Dzūkijoje gyvenanti Janina Janušauskienė gamtos ženklus stebi nuo pat vaikystės, todėl ir dabar atidžiai žvalgosi, kas vyksta aplinkui. Moteris sako nepamenanti, kad šiuo metų laiku gėlynai dar būtų tokie gyvybingi, o šalnos taip ilgai nepasiektų jos augalų.

Spalio antroji pusė šiemet dar leidžia pasidžiaugti šiluma, tačiau gamta pamažu ruošiasi šaltajam sezonui. Dzūkijoje gyvenanti Janina Janušauskienė gamtos ženklus stebi nuo pat vaikystės, todėl ir dabar atidžiai žvalgosi, kas vyksta aplinkui. Moteris sako nepamenanti, kad šiuo metų laiku gėlynai dar būtų tokie gyvybingi, o šalnos taip ilgai nepasiektų jos augalų.

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Naujienų portalui tv3.lt J. Janušauskienė pasakoja apie šį rudenį nustebinusius gamtos pokyčius ir ženklus, kurie, jos teigimu, išduoda, kokia bus artėjanti žiema.

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(34 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Ruduo sostinėje

Šį rudenį vis dar stebina gamta

Janina sako, kad šių metų ruduo ją maloniai stebina. Nors kalendoriuje jau spalio antroji pusė, jos gėlyne dar galima išvysti žydinčių augalų, o medžiai dar nėra visiškai numetę lapų.

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„Iš tikrųjų dar tokių metų neprisimenu, kad iki šiol mano jurginai nebūtų nušalę, kad beveik visos gėlės dar žydėtų. Vasarinės, kurios jau nužydėjo, tas jau panaikinau. O rudeninės – ir astros, ir jurginai – dar žydi“, – pasakoja moteris.

Anot jos, šiemet ruduo išsiskiria ir tuo, kad šalnos neskuba. Dzūkijoje, ypač Marcinkonyse, jos įprastai pasirodo gerokai anksčiau.

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„Pernai, kai ėjau į Čepkelius rugsėjo 15 dieną uogauti, praktiškai visos gėlės jau buvo nušalusios, likusios tik rudeninės“, – prisimena Janina.

Šiemet vaizdas visai kitoks – gėlės dar žydi, o medžių lapai, nors ir pageltę, vis dar laikosi ant šakų. Moteris džiaugiasi, kad dar galima pasimėgauti rudens grožiu ir pabūti lauke be didelio šalčio.

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„Yra žmonių, kurie džiaugiasi, kai šalta, kai sniego yra. O yra žmonių, kurie, kaip ir aš, nori, kad tik būtų šilta, gera ir dar galėtume pasidžiaugti šiltais orais.

Jau nesakau, kad vasariškais [orais], nes spalio antroji pusė, bet dar norisi pabūti šiltai, gražiai, pasidžiaugti pageltusiais lapais ir visu tuo grožiu“, – sako ji.

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Gamta jau ruošiasi žiemai

Nors šiltas ruduo Janiną džiugina, stebėdama gamtą ji įžvelgia ir ženklų, kurie, pasak jos, gali pranašauti šaltesnę žiemą. Vienas iš jų – išskrendantys paukščiai.

„Paukščiai jau išskrido, kiek aš jų palydėjau. Net ir Čepkeliuose uogaudama paskutinėmis dienomis tikrai mačiau, kad paukščiai skrido gana aukštai. Tai reiškia, kad bus šalta žiema“, – savo pastebėjimais dalijasi ji.

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Pašnekovė taip pat atkreipia dėmesį į skruzdėles. Pasak pašnekovės, net spalio viduryje šie vabzdžiai vis dar aktyviai juda, neša maistą ir ruošiasi šaltajam sezonui.

„Skruzdėlės irgi visokiausius maistus neša, slepia. Aš dažnai užsuku į skruzdėlynus ir pasižiūriu, kaip jos ten gyvena. Jos irgi neša, skuba, lekia, nors jau spalio vidurys“, – pasakoja ji.

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Moteris sako pastebėjusi ir pelių aktyvumą: „Pelės irgi neramios. Nors daržus nusiėmiau anksčiau nei kada nors, morkas dauguma jau buvo apkandžiojusios. Jau, matyt, irgi jaučia, kad artėja šaltis.“

(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Žiema Lietuvoje

Pasakė, kokia bus žiema

Apibendrindama savo pastebėjimus, Janina sako mananti, kad šiltesnis ruduo dar nereiškia, jog žiema bus švelni. Priešingai, anot jos, šaltų dienų netrūks.

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„Šalta bus žiema. Gal ne visą laiką, bet šalta ji bus“, – sako moteris.

Ji priduria, kad žiema Lietuvoje jai asocijuojasi ne tik su šalčiu, bet ir su drėgme, todėl šiltais rudens orais norisi pasidžiaugti kuo ilgiau.

„Manau, kad žiema bus šalta ir drėgna, tokia, kokia įprasta Lietuvoje“, – sako Janina.

Artimiausia orų prognozė

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos sinoptikai skelbia šios savaitės pradžios orų prognozę.

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Šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota. Be žymesnio lietaus. Rytą pietiniame pakraštyje kai kur rūkas. Vėjas šiaurinių krypčių, 7–12 m/s. Aukščiausia temperatūra 8–13 laipsniai šilumos.

Pirmadienį lietaus tikimybė maža. Vėjas šiaurės, šiaurės rytų, 5–10 m/s. Temperatūra naktį 0–5 laipsniai šilumos, ore vietomis, dirvos paviršiuje daug kur šalnos 1–6 laipsniai šalčio, dieną 7–12 laipsnių šilumos.

Antradienį žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas šiaurės rytų, rytų, 6–11 m/s. Temperatūra naktį 2–7 laipsniai šilumos, dirvos paviršiuje daug kur šalnos 0–5 laipsniai šalčio, dieną 9–14 laipsnių šilumos.

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