Po šalnų – orų lūžis: sinoptikė įspėja, kas Lietuvą užklups jau netrukus

Pasak sinoptikės, savaitės pradžioje rytinių krypčių vėjas atneš vėsesnius orus, o nuo antradienio pietryčių kryptimi į šalį ims plūsti šiltesnė oro masė.
„Nustūmęs skystoką šaltąjį atmosferos frontą toliau nuo Lietuvos, jau pirmadienį ir mus pasieks sausesnio anticiklono, vardu Gerhard, pietinė, vėliau pietvakarinė dalis.
Pūs gaivesnis rytinių, vėliau pietryčių, pietų vėjas“, – rašė E. Latvėnaitė.
Sinoptikės teigimu, pirmadienį ir antradienį nedidelis lietus numatomas tik pietrytiniuose ir rytiniuose šalies rajonuose. Savaitės pradžia dar bus vėsoka, o naktimis temperatūra priartės prie nulio.
„Pirmadienį ir antradienį tik silpnai palis pietrytiniuose, rytiniuose rajonuose. Pirmadienis bus dar vėsokas, o naktis šaltoka, ypač vakarinėje ir šiaurinėje pusėje.
Labiau apniukusi rytinė ir pietinė pusė bus kiek šiltesnė.
Antradienio naktis šalčiausia šiaurinėje Lietuvos pusėje, o dieną iš pietryčių mus jau pasieks šiltesnis oras“, – prognozavo sinoptikė.
Nuo trečiadienio orai keisis – iš pietvakarių Baltijos link ir Lietuvos plėsis drėgnesnių ciklonų sistema. Jos atmosferos frontai atneš kritulių, todėl lietus su trumpomis pertraukomis lydės šalį visą likusią savaitės dalį.
„Nuo trečiadienio, vis arčiau Baltijos ir Lietuvos plėsis neramesnių ir drėgnesnių ciklonų sistema iš pietvakarių, jų atmosferos frontų debesys jau nuo trečiadienio daugiau ar mažiau, su trumpomis pertraukomis, mus vis laistys visą likusią savaitės dalį.
Trečiadienį ir ketvirtadienį pūs stiprokas, daugiausia pietryčių vėjas. Su juo iš pietų, pietryčių plūstels šiltesnis oras“, – rašė E. Latvėnaitė.
Pasak sinoptikės, panašūs, vietomis vėjuoti ir lietingi orai išliks ir savaitės pabaigoje. Nors šeštadienį kai kur numatomas gausesnis lietus, ypač rytinėje Lietuvos dalyje, sekmadienį ženklesnių kritulių turėtų būti mažiau.
„Panašūs, kartais su stipresniu vėju, lietumi tai vienoje, tai kitoje Lietuvos pusėje orai bus ir savaitės pabaigoje.
Bus dar gana šilta – naktimis šalnos jau negąsdins, dienomis, nors dažnai ir lietingomis, bus dar gana maloniai rudeniškai šilta“, – teigė sinoptikė.
Savaitės orų prognozė
Pirmadienį, spalio 19 d., šiek tiek palis pietrytiniame ir pietiniame šalies pakraštyje, daugiausia naktį. Naktį pūs šiaurės rytų vėjas, 4–8 m/s, dieną – 6–11 m/s. Naktį temperatūra sieks nuo –1 iki 2 °C, pietrytiniuose rajonuose bus 3–5 °C, pajūryje – apie 6 °C. Dirvos paviršiuje numatomos 1–4 laipsnių šalnos. Dieną oras sušils iki 8–12 °C, šilčiausia bus pietiniuose ir pietrytiniuose rajonuose.
Antradienį, spalio 20 d., naktį silpnai palis pietiniuose rajonuose, dieną ženklesnio lietaus nenumatoma. Naktį pūs rytinių krypčių vėjas, 4–8 m/s, dieną – 6–11 m/s. Naktį temperatūra sieks 4–7 °C, šiauriniuose rajonuose bus 0–3 °C, o dirvos paviršiuje kai kur numatomos 1–4 laipsnių šalnos. Dieną temperatūra pakils iki 12–16 °C.
Trečiadienį, spalio 21 d., naktį palis vakariniuose rajonuose, dieną lietus apims jau daugelį šalies vietovių, gausesni krituliai numatomi pirmoje dienos pusėje. Naktį pūs rytinių krypčių, o rytą ir dieną – pietryčių vėjas, 7–12 m/s, gūsiai sieks 14 m/s. Naktį temperatūra bus 6–11 °C, šilčiausia pietiniuose ir pietvakariniuose rajonuose. Dieną numatoma 10–15 °C šilumos.
Ketvirtadienį, spalio 22 d., protarpiais palis, daugiausia dieną. Pūs pietų, pietryčių vėjas, 8–13 m/s, gūsiai sustiprės iki 15–17 m/s. Naktį temperatūra sieks 6–11 °C, dieną – 12–16 °C.
Penktadienį, spalio 23 d., naktį palis rytiniuose rajonuose, dieną ženklesnio lietaus nenumatoma. Naktį vėjas bus nepastovus, 3–7 m/s, dieną pajūryje pūs pietų vėjas, 6–11 m/s. Naktį temperatūra sieks 6–11 °C, dieną – 12–15 °C.
Šeštadienį, spalio 24 d., numatomas gausesnis lietus, ypač naktį ir rytą, daugiausia rytinėje Lietuvos dalyje. Dieną vietomis protarpiais dar palis. Pūs pietų, pietryčių vėjas, 4–8 m/s. Naktį temperatūra bus 6–11 °C, dieną – 12–15 °C.
Sekmadienį, spalio 25 d., naktį kai kur dar šiek tiek palis, o dieną ženklesnių kritulių neturėtų būti. Naktį pūs pietinių krypčių vėjas, 5–10 m/s, dieną – 7–12 m/s, gūsiai sieks 15 m/s. Naktį temperatūra svyruos nuo 4 iki 8 °C, dieną oras sušils iki 9–14 °C.
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