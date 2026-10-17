Gyventojai dalijasi pirmaisiais šalnos vaizdais: „Žiema ateina“

Socialinių tinklų grupėje „Orų entuziastai“ gyventojai dalijasi šeštadienio ryto vaizdais. Nuotraukose užfiksavo šalną.
„Žiema ateina“, – rašo uteniškė, užfiksavusi užšalusius automobilio langus.
Artimiausių dienų orų prognozė
Hidrometeorologijos tarnyba (meteoLT) skelbia, kad šeštadienio dieną lietaus tikimybė maža. Rytą daug kur tvyros rūkas. Vėjas besikeičiančios krypties, 3–8 m/s. Temperatūra 10–15 laipsnių šilumos.
Sekmadienį vietomis truputį palis. Naktį kai kur rūkas. Vėjas šiaurės, šiaurės rytų, naktį 5–10 m/s, dieną 7–12 m/s. Temperatūra naktį 2–7, Kuršių nerijoje 8–10 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje vietomis šalnos 0–5 laipsniai šalčio, dieną 9–14 laipsnių šilumos.
Pirmadienį lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas šiaurės, šiaurės rytų, 5–10 m/s. Temperatūra naktį 0–5 laipsniai šilumos, ore vietomis, dirvos paviršiuje daug kur šalnos 1–6 laipsniai šalčio, dieną 7–12 laipsnių šilumos.
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