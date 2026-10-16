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Sinoptikė perspėja: į Lietuvą atkeliauja stichinis reiškinys – štai kur gąsdins labiausiai

2026-10-16 10:23 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-16 10:23
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Sinoptikė Elvyra Latvėnaitė informavo, kad nuo penktadienio Lietuvoje įsivyraus sausesni ir ramesni oraiciklonus keis anticiklonai, o savaitgalį dienomis temperatūra sieks 11–15 laipsnių šilumos. Vis dėlto giedresnės naktys bus vėsesnės, kai kur temperatūra gali nukristi iki 0 laipsnių ar žemiau, o dirvos paviršiuje numatomos ir stipresnės šalnos.

Sinoptikė Elvyra Latvėnaitė informavo, kad nuo penktadienio Lietuvoje įsivyraus sausesni ir ramesni oraiciklonus keis anticiklonai, o savaitgalį dienomis temperatūra sieks 11–15 laipsnių šilumos. Vis dėlto giedresnės naktys bus vėsesnės, kai kur temperatūra gali nukristi iki 0 laipsnių ar žemiau, o dirvos paviršiuje numatomos ir stipresnės šalnos.

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Pasak sinoptikės, iš pietų ir pietvakarių stiprėjantis anticiklonas Florian stumia drėgnesnį ciklono slėnį ir į Lietuvą atneša sausesnius orus. Tačiau šeštadienio vakarą šalies šiaurės vakaruose gali palyti.

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„Iš pietų, pietvakarių, nustūmusi drėgnesnį ciklono slėnį, stiprėja ir link mūsų plečiasi sausesnio ir ramesnio anticiklono, vardu Florian, šiaurės vakarinė dalis.

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Penktadienį ir šeštadienį vėjas suksis į pietus, su juo jau kiek šiltesnis oras plūstels, tiesa, vis ilgėjančios ir jau giedresnės naktys bus gerokai vėsesnės, su rūkais, kai kur su silpnomis, apie 0 laipsnių šalnomis jau ir ore ir kiek didesnėmis dirvos paviršiuje“, – rašė sinoptikė.

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Anot E. Latvėnaitės, šeštadienio vakarą ir sekmadienio naktį kai kur trumpai palis, tačiau didesnių kritulių nenumatoma. Nuo pirmadienio Lietuvą pasieks dar vienas anticiklonas Gerhard, kuris lems sausus ir gana ramius orus.

„Šeštadienio dieną Baltiją ir Lietuvą pasieks nedidelio, silpno ciklono, vardu Irma, slėnis su skystoku atmosferos frontu, tad vakare šiek tiek palis šiaurės vakariniam pakraštyje, o sekmadienio naktį kai kur nedidelis lietus dar ir dulkes nuplaus.

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Apniukusi sekmadienio naktis bus jau kiek šiltesnė, bet dieną vėjas pasisuks į šiaurę, šiaurės rytus, tad bus jau kiek vėsiau“, – prognozavo ji.

Sinoptikės teigimu, nuo kitos savaitės pradžios vyraus sausi orai, tačiau pirmosiomis savaitės dienomis naktimis temperatūra kai kur nukris žemiau nulio. Nuo savaitės vidurio vėl turėtų šilti, o šalnos ir rūkai pamažu trauksis.

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„Nuo pirmadienio Skandinaviją, Baltiją ir Lietuvą vėl su sausais ir ramiais orais pasieks anticiklonas, vardu Gerhard, vėliau plėsis toliau, į Vidurio ir Rytų Europą.

Pagal dabartinius duomenis iki kito savaitgalio turėsime sausus, gana ramius orus.

Savaitės pradžioje bus vėsiau: naktimis ore nedidelių neigiamų temperatūrų sulauksime, dienomis bus vienu, kitu laipsniu vėsiau, nei savaitgalyje.

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Nuo savaitės vidurio vėl bus kiek šilčiau, net ir naktimis šalnos ore nebegąsdins, net ir rūkai turėtų baigtis“, – teigė sinoptikė.

Savaitės orų prognozė

Penktadienį, spalio 16 d., lietaus nenumatoma, tačiau naktį ir rytą daug kur nusidrieks tirštesni rūkai. Vėjas nepastovus, 3–7 m/s, dieną vakariniuose rajonuose pietinių krypčių, 6–11 m/s. Naktį temperatūra sieks 1–4 °C, vakariniame pakraštyje 5–7 °C, dirvos paviršiuje daug kur atvės iki 0––4 °C. Pajūryje bus 8–10 °C, dieną – 13–15 °C, šilčiausia vakariniuose ir pietvakariniuose rajonuose.

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Šeštadienį, spalio 17 d., naktį lietaus nebus, kai kur tvyros rūkai, o pavakare šiek tiek palis šiaurės vakariniame pakraštyje. Vėjas pietinių krypčių, 3–7 m/s, pajūryje dieną 5–10 m/s. Naktį temperatūra sieks 1–4 °C, pietiniuose ir rytiniuose rajonuose kai kur gali atvėsti iki 0 °C, vakariniuose ir šiaurės vakariniuose rajonuose bus 5–7 °C, pajūryje – 8–10 °C. Dieną numatoma 12–14 °C šilumos.

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Sekmadienį, spalio 18 d., naktį kai kur dar šiek tiek palis, tačiau dieną ženklesnio lietaus nenumatoma. Naktį vėjas bus nepastovus, 3–7 m/s, dieną pūs šiaurinių krypčių, 6–11 m/s vėjas. Naktį temperatūra sieks 3–7 °C, pajūryje 8–10 °C, dieną – 11–13 °C.

Pirmadienį, spalio 19 d., lietaus nenumatoma. Pūs šiaurės rytų vėjas, 4–8 m/s. Naktį temperatūra bus 0–3 °C, pajūryje 4–9 °C, šilčiausia Kuršių nerijoje. Dieną oras sušils iki 9–12 °C.

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Antradienį, spalio 20 d., išliks sausi orai. Naktį pūs rytinių krypčių, 4–8 m/s, dieną – 6–11 m/s vėjas. Naktį temperatūra svyruos nuo –1 iki 3 °C, pajūryje bus 4–9 °C, šilčiausia Kuršių nerijoje. Dieną numatoma 9–12 °C šilumos.

Trečiadienį, spalio 21 d., lietaus nebus. Vėjas naktį rytinių krypčių, 4–8 m/s, dieną – 6–11 m/s. Naktį temperatūra sieks nuo –1 iki 4 °C, šilčiausia bus vakariniuose ir pietvakariniuose rajonuose, pajūryje – 5–7 °C. Dieną oras sušils iki 10–13 °C.

Ketvirtadienį, spalio 22 d., lietaus nenumatoma. Naktį pūs pietryčių vėjas, 3–7 m/s, dieną – 5–10 m/s. Naktį temperatūra sieks 2–6 °C, vėsiausia bus šiauriniuose ir rytiniuose rajonuose, pajūryje – 7–9 °C. Dieną numatoma 11–14 °C šilumos.

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