Naglis Šulija pasakė, kokie orai laukia savaitgalį: „Skubėkime pasidžiaugti“

Rytinėje Europos pusėje nusistovėjo vidutiniškai šilti orai, čia didesnių permainų nebus. Taip pat ir Lietuvoje. Žemiausia temperatūra rytoj ryte bus 4–6, prie jūros apie 10 laipsnių, bet kai kur bus ir šalnų, saulėtą dieną oras gana greitai sušils iki 13–15 laipsnių šilumos.
„Kitaip tariant, orai bus gražūs“, – sako sinoptikas Naglis Šulija. Debesys sklaidysis, diena saulėta. Visgi naktį dar spės kai kur trumpai ir negausiai palašnoti, o naktį daug kur subolavęs rūkas neskubės sklaidytis ir ryte. Naktį atvės iki 4–6 laipsnių, prie jūros bus apie 10, bet šalnų irgi pasitaikys, dieną šils iki 10–15 laipsnių šilumos.
Šeštadienį debesuotumas bus permainingas, tačiau patys debesys bus ploni, dėl to diena bus šviesi. Lietaus nenumatoma, bet naktį ir rytą vietomis boluos rūkas. Naktį vėl 4–6, prie jūros apie 10 laipsnių ir vietomis šalnos, dieną bus iki 14–16 laipsnių šilumos.
Sekmadienį debesuotumas irgi permainingas, dieną daug kur bus saulėta, bet kur nors palynoti irgi gali. Kur ta vieta bus, labai sunku pasakyti iš anksto. Rūkas naktį vėl pakibs. Naktį atvės iki 6–8, prie jūros vėl apie 10, dieną bus apie 11–13 laipsnių šilumos.
„Ką gi, savaitės pabaiga mus lepins labai patogiais ir gražiais rudeniškais orais – skubėkime pasidžiaugti“, – pridūrė N. Šulija.
Orai Europoje
Orus Europoje rytoj lems viena itin didelė aukšto slėgio sritis ir žemas slėgis šiaurėje bei pietryčiuose.
Viena saulėtų orų juosta nusidrieks per visą žemyną, iš šiaurės rytų į pietvakarius, saulėta bus ir vakaruose, kitur bus debesuota.
Šilti orai plečia savo plotą žemyno vakaruose, labai šilta bus toli rytuose, kitur orai bus gaivesni.
Romoje rytoj bus saulėta ir 24 laipsniai šilumos, Barselonoje saulė pro debesis ir 21 laipsnis, Paryžiuje irgi saulė pro debesis ir 21 laipsnis, Londone debesuota ir 16 laipsnių šilumos; Berlyne šviesūs orai ir 17 laipsnių, Varšuvoje taip pat daug saulės ir 14 laipsnių šilumos.
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