Naujausia sinoptikų žinia: ko toliau tikėtis iš įsivyraujančio rudens?

Orus Europoje rytoj lems viena labai didelė aukšto slėgio sritis ir žemas slėgis šiaurės vakaruose ir ties Juodąja jūra.
Didžiojoje žemyno dalyje orai bus menkai debesuoti, pietuose daug kur giedri, kitur dangų dengs debesys, vietomis gana stori.
Šilta rytoj bus žemyno vakaruose ir vietomis pietuose, kuo toliau į rytus, tuo orai bus gaivesni.
Romoje rytoj skaisti saulė ir 24 laipsniai šilumos, Barselonoje saulė pro debesis ir 21 laipsnis, Paryžiuje saulėta ir 22 laipsniai, Londone debesuota, palis ir šils iki 21, Berlyne debesuota, nelis ir šils iki 15, Varšuvoje saulė pro debesis ir 13 laipsnių šilumos.
Orų prognozė Lietuvoje
Lietuvoje šiandien buvo debesuoti orai, daug kur kartojosi neilgai trunkantis lietus. Artimiausią naktį taip ir liks – daug kur palis, dažniausiai negausiai, bet gali ir po kelis kartus. Dieną orai po truputį šviesės, atsiras pragiedrėjimų, palis tik vietomis. Naktį ir rytą vietomis boluos rūkas.
Lietuvoje nusistovėjo vidutiniškai šilti orai. Artimiausią parą didesnių pasikeitimų nebus. Žemiausia temperatūra artimiausią naktį bus 6–8, prie pat jūros apie 10 laipsnių, rytoj dieną oras neskubėdamas sušils iki 12–14 laipsnių šilumos.
Kitaip tariant, numatomi įprasti rudens orai. Naktį bus debesuota, dieną dangus šviesės. Naktį daug kur palis, vietomis suboluos rūkas, dieną palis tiktai kai kur. Oras naktį atvės iki 6–8, prie pat jūros bus apie 10 laipsnių, dieną bus iki 12–14 laipsnių šilumos.
Penktadienį numatomi menkai debesuoti, dieną saulėti orai. Iš giedro dangaus nelis, bet naktį ir rytą vietomis boluos rūkas. Naktį atvės iki 4–6 laipsnių, prie jūros bus apie 8–9, dirvos paviršiuje bus šalnų, dieną oras sušils iki 13–15 laipsnių šilumos.
Šeštadienį irgi vyraus sausi orai, bet naktį vėl vietomis pakibs rūkas, o dieną menkas lietus gali užklysti į rytinį šalies pakraštį. Oro temperatūra bus tokia pat kaip ir penktadienį.
Sekmadienį debesuotumas permainingas, kai kur palis, bet labai nedaug. Oro temperatūra daug nesikeis.
Ką gi, orai artimiausiomis dienomis bus patogūs, o kai kada ir tiesiog puikūs.
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