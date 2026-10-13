Ruduo žengs tvirtai: orų prognozėje – niūrios žinios

Ką rodo naujausia orų prognozė?
Kokie bus orai Europoje?
Orus Europoje trečiadienį lems viena didelė aukšto slėgio sritis ir kelios mažos žemo slėgio sritys.
Šviesūs saulėti orai vyraus visoje vakarinėje žemyno pusėje; rytinėje vyraus debesuoti orai, pragiedrulių mažai.
Santykinai šiltesni orai bus žemyno vakarinėje dalyje, rytinėje bus gerokai gaiviau.
Romoje trečiadienį bus saulė pro debesis ir 23 laipsniai, Barselonoje panašūs orai ir taip pat 23, Paryžiuje debesuota ir 18 laipsnių, Londone saulė pro debesis ir taip pat 18; Berlyne debesuota, nelis ir šils iki 15, Varšuvoje panašūs orai ir 12 laipsnių šilumos.
Kokie orai bus Lietuvoje?
Lietuvoje antradienį buvo debesuoti, beveik be pragiedrulių, kai kur su negausiu lietumi orai. Artimiausią naktį irgi vyraus debesuoti orai, kai kur truputį palis, vietomis suboluos rūkas. Dieną beveik visur palis, dažnai negausiai, tiktai ne visur iš karto.
Visoje centrinėje ir net rytinėje Europos dalyje nusistovėjo gana gaivūs, tačiau tikrai ne vėsūs orai. Ne išimtis ir Lietuva – žemiausia temperatūra artimiausią naktį bus 6–8, prie pat jūros apie 10 laipsnių šilumos, dieną oras šils iki 10–12, prie pat jūros apie 14 laipsnių.
Kitaip tariant, trečiadienį – ruduo, kaip ruduo. Vyraus debesuoti orai, pragiedrulių mažai. Naktį palis tik kai kur ir mažai, vietomis pakibs rūkas, dieną kurį laiką lis beveik visur. Naktį atvės iki 6–8, prie jūros bus apie 10, dieną šils iki 10–12, prie jūros apie 14 laipsnių šilumos.
Ketvirtadienio naktį daug kur palis, dažniausiai trumpai ir negausiai. Diena pilka, palis tiktai kai kur. Naktį vėl atvės iki 6–8, prie pat jūros bus apie 10, ramią dieną oras šils iki 12–14 laipsnių šilumos.
Penktadienį dangus giedrės, naktis daug kur bus žvaigždėta, o diena saulėta. Lietaus jau nebus, bet dirvos paviršiuje jau gali būti šalnų. Oras naktį atvės iki 3–5 laipsnių, prie pat jūros bus apie 10, dieną šils iki 12–14 laipsnių šilumos.
Šeštadienį orai bus ir ramus, ir saulėti, sekmadienį debesuotumas vėl didės.
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