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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Į Lenkiją įsiveržė pirmosios šalnos: sinoptikai įspėja, kas laukia artimiausiomis dienomis

2026-10-13 09:37 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-13 09:37
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Spalis atnešė pirmąsias šio rudens šalnas. Antradienio paryčiais šalčiausia buvo vakarų Lenkijoje, kur temperatūra nukrito šiek tiek žemiau nulio. Lenkijos meteorologijos ir vandens ūkio institutas (IMGW) prognozuoja saulėtą, tačiau vėsią dieną.

Lietus, šalnos, ruduo, rugsėjis (tv3.lt koliažas)

Spalis atnešė pirmąsias šio rudens šalnas. Antradienio paryčiais šalčiausia buvo vakarų Lenkijoje, kur temperatūra nukrito šiek tiek žemiau nulio. Lenkijos meteorologijos ir vandens ūkio institutas (IMGW) prognozuoja saulėtą, tačiau vėsią dieną.

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Antradienį 6 val. ryto šalčiausia buvo vakarinėje ir pietvakarinėje šalies dalyse, kur vietomis temperatūra nukrito žemiau 0 °C.

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Žemiausia temperatūra užfiksuota Slubicėse, kur termometrai rodė –0,6 °C, o šilčiausia buvo Kolobžege – 10,8 °C, pranešė Lenkijos meteorologijos ir vandens ūkio institutas (IMGW).

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Ankstyvą rytą šalta buvo ir Jelenia Guroje (–0,2 °C), o kitose vakarų Lenkijos vietovėse temperatūra siekė vos 1–4 laipsnius šilumos.

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Skirtumas tarp aukščiausios ir žemiausios šalyje užfiksuotos temperatūros siekė net 11,4 laipsnio.

Vėsu, bet saulėta

IMGW duomenimis, laukia vėsi, tačiau kai kur saulėta rudens diena Lenkijoje. Vakarinėje šalies dalyje bus mažai debesuota, o kituose regionuose debesuotumas bus vidutinis, vietomis didelis.

Rytinėje Lenkijos pusėje kai kur galimas silpnas lietus.

Tatruose, aukščiau nei 1400 metrų virš jūros lygio, gali silpnai pasnigti. Ryte, daugiausia vakaruose ir kalnų slėniuose, kai kur dar laikysis pamažu sklaidantis rūkas, dėl kurio matomumas gali sumažėti iki 300 metrų.

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Aukščiausia oro temperatūra sieks nuo 10 °C rytuose iki 14 °C vakaruose. Vėsiau bus Karpatų kalnų slėniuose – 7–9 °C.

Pūs daugiausia silpnas, pajūryje protarpiais vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas.

Kokia temperatūra laukia Lenkijoje artimiausiomis dienomis?

IMGW prognozuoja, kad nuo trečiadienio šiek tiek atšils. Didžiojoje šalies dalyje temperatūra sieks 12–16 °C, o vakaruose ir pietvakariuose vietomis sušils iki 17–18 °C.

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Po savaitgalio prognozuojamas naujas atšalimas.

Aukščiausia oro temperatūra daugiausia sieks 10–13 °C, o kai kur pietuose – vos apie 7 °C.

Orai Lietuvoje

Šiandien vietomis trumpas lietus, vyraus nedidelis. Rytą daug kur rūkas. Vėjas besikeičiančios krypties, 3–8 m/s. Aukščiausia temperatūra 9–14 laipsnių šilumos, praneša sinoptikai.

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Anot jų, trečiadienio naktį kai kur, dieną daugelyje rajonų protarpiais palis. Vėjas naktį pietinių krypčių, 7–12 m/s, dieną pietvakarių, vakarų, 9–14 m/s, pajūryje gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra naktį 3–8, pajūryje iki 10 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje vietomis šalnos 0–3 laipsniai šalčio, dieną 9–14 laipsnių šilumos.

Ketvirtadienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpai palis, vyraus nedidelis lietus. Vėjas naktį vakarinių krypčių, 6–11 m/s, dieną besikeičiančios krypties, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 4–9, pajūryje 10–12, dieną 11–16 laipsnių šilumos.

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