Lenkiją sukrėtė kraupus studento planas: ruošėsi „Kruvinajam penktadieniui“

Tyrimas pradėtas po Liublino katalikiškojo universiteto vadovybės kreipimosi. Vienas universiteto darbuotojas iš seminaro dalyvių gavo nerimą keliančių pranešimų apie agresyvius ir ekstremistinius vieno studento pasisakymus.
Tyrimo duomenimis, 21 metų Jaroslavas F. per paskaitas šlovino nusikaltimus, ypač rasistinio pobūdžio, ir reiškė ketinimus žudyti atsitiktinius žmones dalyvaudamas internetiniame iššūkyje „Kruvinasis penktadienis“. Įtariama, kad jis taip pat bandė įtikinti vieną studentę prisidėti prie tokių veiksmų.
Tyrimo metu teisėsaugos pareigūnai nustatė, kad vyras turėjo tris peilius. Vieną jų nešiojosi su savimi, o kitus du, skirtus mėtymui, laikė savo gyvenamojoje vietoje.
„Įtariamasis įkvėpimo nusikaltimui semdavosi žiūrėdamas žiauraus turinio medžiagą programėlėje „Telegram“. Pirminė paimtos elektroninės įrangos – dviejų telefonų ir nešiojamojo kompiuterio – analizė parodė, kad internete jis ieškojo medžiagos, susijusios su kankinimais ir skausmo sukėlimu“, – pranešė prokuratūra.
Pasak tyrėjų, suplanuotam išpuoliui pavyko užkirsti kelią dėl operatyvios universiteto vadovybės reakcijos ir policijos įsikišimo.
Studentas sulaikytas dirbantis taksi vairuotoju
Teisėsaugos pareigūnai Jaroslavą F. sulaikė jam dirbant taksi vairuotoju. Jam pareikšti įtarimai dėl rengimosi nužudyti žmogų dėl itin smerktinų paskatų ir rasinės neapykantos.
Įtariamasis savo kaltės nepripažino ir davė parodymus, kuriais ginčijo tyrėjų išvadas.
Liublino Vakarų apylinkės teismas patenkino prokuratūros prašymą ir skyrė vyrui trijų mėnesių suėmimą. Už jam inkriminuojamas veikas gresia iki 15 metų laisvės atėmimo.
Liublino katalikiškojo universiteto atstovo spaudai Wojciecho Andrusiewicziaus teigimu, sulaikytasis studijavo kriminologiją. Gavęs informaciją iš policijos ir prašymą leisti patekti į studento bendrabučio kambarį, universiteto rektorius davė atitinkamą leidimą.
Universitetas pareiškė bendradarbiaujantis su teisėsaugos institucijomis, siekdamas užtikrinti studentų saugumą.
W. Andrusiewiczius taip pat paragino neapsiriboti vien kaltinimais, bet stengtis suprasti jaunų žmonių, kurie gali kelti grėsmę aplinkiniams, problemas.
Lenkijoje fiksuojami ir kiti išpuoliai
Primename, kad Ukrainos studentas sulaikytas po virtinės nerimą keliančių incidentų Lenkijos švietimo įstaigose. Po kelių išpuolių Mazovijos vaivadijos mokyklose policija nusprendė grąžinti patrulius į švietimo įstaigas visoje šalyje.
Spalio 10 d. Varšuvoje 21 metų mergina peiliu užpuolė tris merginas suaugusiųjų mokymo įstaigų komplekse. Dvi nukentėjusiosios buvo nepilnametės.
Dar anksčiau Lenkijos Ostrolenkos mieste per išpuolį 4-ajame profesinių mokyklų komplekse buvo sužeisti devyni žmonės. Prieš tai per kitą incidentą mirė 37 metų moteris, nors ją buvo mėginama gaivinti.
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