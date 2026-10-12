Aušvice lietuvis prisivirė košės: nubaustas už nacistinį pasveikinimą

Vyras šeštadienį lankėsi memorialiniame komplekse, jo žmona jį fotografavo, o muziejaus apsaugos darbuotojai jį sulaikė ir iškvietė policiją. Apie incidentą buvo informuota pietų Lenkijoje esančio Osvencimo prokuratūra.
„Remiantis surinktais įrodymais, įtariamajam buvo pateikti kaltinimai nacizmo propagavimu. Jis prisipažino padaręs nusikaltimą ir savo noru sutiko su bausme“, – PAP sakė Osvencimo rajono policijos atstovė Malgorzata Jurecka.
Lenkijoje už nacizmo propagavimą gresia bauda, laisvės apribojimas arba laisvės atėmimas iki dvejų metų.
1940 m. vokiečiai įsteigė Aušvico koncentracijos stovyklą lenkams kalinti, o po dvejų metų buvo pastatyta Aušvico II-Birkenau stovykla, tapusi viena pagrindinių žydų naikinimo vietų. Šiame stovyklų komplekse buvo nužudyta mažiausiai 1,1 mln. žmonių, daugiausia žydų, taip pat romų, sovietų karo belaisvių ir kitų tautybių žmonių. Žuvo ir beveik pusė iš 140–150 tūkst. ten kalintų lenkų.
1947 m. buvusių Aušvico I ir Aušvico II-Birkenau stovyklų teritorijoje buvo įkurtas muziejus. 1979 m. šis kompleksas įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą.
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