Lenkijoje – didžiulis sujudimas: į mokyklas pasiųsta daugiau kaip 20 tūkst. policininkų

Valdžios institucijos paneigė gandus, kad išpuoliai buvo susiję su kokiu nors internetiniu iššūkiu ar organizuota grupe. Tačiau D. Tuskas per spalio 11 d. surengtą krizinį pasitarimą pareiškė, kad kai kuriose interneto erdvėse propaguojamas smurtas daro žalingą poveikį jaunimui.
„Stebime didėjantį susižavėjimą smurtu tiek Lenkijoje, tiek visame pasaulyje... Matome niūrią smurto plitimo tendenciją“, – sakė jis. Premjeras pridūrė, kad prie to smarkiai prisideda nacių ideologiją ir jėgos kultą propaguojantis turinys, taip pat smurtiniai kompiuteriniai žaidimai.
Vidaus reikalų ministras Marcinas Kierwinskis spalio 11 d. vakare pranešė, kad spalio 12 d. į mokyklas bus nusiųsta daugiau kaip 20 tūkst. policijos pareigūnų.
„Būtina pasiųsti aiškią žinią: netoleruosime jokių išpuolių prieš Lenkijos vaikus ir neleisime, kad viešajame gyvenime įsivyrautų anarchija“, – valstybiniam naujienų kanalui TVP Info sakė jis.
Policija sulaikė 135 žmones
Policija spalio 12 d. pranešė, kad nuo spalio 9 d. patikrino 80 tūkst. švietimo įstaigų ir sulaikė 135 žmones.
ELTA primena, kad šeštadienį Varšuvos suaugusiųjų mokykloje per išpuolį peiliu buvo sužalotos trys moterys. Tai buvo jau trečias toks incidentas Lenkijos mokyklose praėjusią savaitę.
Varšuvos policijos atstovas naujienų agentūrai PAP sakė, kad užpuolikė sužalojo 24 metų moterį ir dvi 17-metes merginas. Viena iš nukentėjusiųjų buvo paguldyta į ligoninę, tačiau jos gyvybei pavojus negresia, pridūrė jis.
Be to, praėjusią savaitę centrinėje Lenkijoje esančios Mazovijos vaivadijos mokyklose buvo įvykdyti dar du išpuoliai peiliu, kurių metu vienas žmogus žuvo, dar keli buvo sužeisti.
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