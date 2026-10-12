Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
5
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Lenkijoje – didžiulis sujudimas: į mokyklas pasiųsta daugiau kaip 20 tūkst. policininkų

2026-10-12 13:12 / šaltinis: ELTA / aut. / Parengė:
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut. / Parengė:
2026-10-12 13:12
Pridėkite kaip šaltinį Google

Lenkijoje pirmadienį vyko plataus masto policijos operacija, kuria, ministrui pirmininkui Donaldui Tuskui po trijų neseniai įvykdytų išpuolių peiliu pažadėjus kovoti su, jo teigimu, stiprėjančia jaunimo smurto tendencija, buvo siekiama užtikrinti saugumą mokyklose, praneša „Reuters“.

Mokykla (nuotr. Elta)

Lenkijoje pirmadienį vyko plataus masto policijos operacija, kuria, ministrui pirmininkui Donaldui Tuskui po trijų neseniai įvykdytų išpuolių peiliu pažadėjus kovoti su, jo teigimu, stiprėjančia jaunimo smurto tendencija, buvo siekiama užtikrinti saugumą mokyklose, praneša „Reuters“.

REKLAMA
5

Valdžios institucijos paneigė gandus, kad išpuoliai buvo susiję su kokiu nors internetiniu iššūkiu ar organizuota grupe. Tačiau D. Tuskas per spalio 11 d. surengtą krizinį pasitarimą pareiškė, kad kai kuriose interneto erdvėse propaguojamas smurtas daro žalingą poveikį jaunimui.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Stebime didėjantį susižavėjimą smurtu tiek Lenkijoje, tiek visame pasaulyje... Matome niūrią smurto plitimo tendenciją“, – sakė jis. Premjeras pridūrė, kad prie to smarkiai prisideda nacių ideologiją ir jėgos kultą propaguojantis turinys, taip pat smurtiniai kompiuteriniai žaidimai.

REKLAMA
REKLAMA

Vidaus reikalų ministras Marcinas Kierwinskis spalio 11 d. vakare pranešė, kad spalio 12 d. į mokyklas bus nusiųsta daugiau kaip 20 tūkst. policijos pareigūnų.

REKLAMA

„Būtina pasiųsti aiškią žinią: netoleruosime jokių išpuolių prieš Lenkijos vaikus ir neleisime, kad viešajame gyvenime įsivyrautų anarchija“, – valstybiniam naujienų kanalui TVP Info sakė jis.

Policija sulaikė 135 žmones

Policija spalio 12 d. pranešė, kad nuo spalio 9 d. patikrino 80 tūkst. švietimo įstaigų ir sulaikė 135 žmones.

ELTA primena, kad šeštadienį Varšuvos suaugusiųjų mokykloje per išpuolį peiliu buvo sužalotos trys moterys. Tai buvo jau trečias toks incidentas Lenkijos mokyklose praėjusią savaitę.

REKLAMA
REKLAMA

Varšuvos policijos atstovas naujienų agentūrai PAP sakė, kad užpuolikė sužalojo 24 metų moterį ir dvi 17-metes merginas. Viena iš nukentėjusiųjų buvo paguldyta į ligoninę, tačiau jos gyvybei pavojus negresia, pridūrė jis.

Be to, praėjusią savaitę centrinėje Lenkijoje esančios Mazovijos vaivadijos mokyklose buvo įvykdyti dar du išpuoliai peiliu, kurių metu vienas žmogus žuvo, dar keli buvo sužeisti.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų