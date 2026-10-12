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„Kruvinasis penktadienis“ Lenkijoje: sulaikytas ukrainietis, skelbiami motyvai

2026-10-12 17:18 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-12 17:18
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Lenkijos pareigūnai sulaikė 21 metų ukrainietį studentą, įtariamą rengusį žmogžudystę dėl rasinės neapykantos ir išpuolį peiliu, pirmadienį pranešė prokuratūra.

Lenkiją supurtė keli išpuoliai peiliais EPA

Lenkijos pareigūnai sulaikė 21 metų ukrainietį studentą, įtariamą rengusį žmogžudystę dėl rasinės neapykantos ir išpuolį peiliu, pirmadienį pranešė prokuratūra.

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Šis asmuo sulaikytas po virtinės smurtinių incidentų Lenkijoje. Praėjusią savaitę per keturias dienas šalyje įvyko trys išpuoliai peiliais, o sekmadienį pranešta apie įtariamą planą pasikėsinti į ministro pirmininko Donaldo Tusko ir gynybos ministro Władysławo Kosiniako-Kamyszo gyvybes.

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Interneto iššūkis „Kruvinasis penktadienis“ ir jo motyvai

Liublino prokuratūros pranešime sakoma, kad Jaroslavas F. (pavardė neskelbiama pagal Lenkijos asmens duomenų apsaugos įstatymus) įtariamas ketinimu peiliu nužudyti atsitiktinai sutiktą žmogų, vedamas rasinės neapykantos ir noro dalyvauti interneto iššūkyje „Kruvinasis penktadienis“.

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Jam gresia iki 15 metų kalėjimo už pasirengimą įvykdyti žmogžudystę iš neapykantos, grindžiamos rasiniais skirtumais.

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Prokuratūra pridūrė, kad tyrimas pradėtas gavus perspėjimą iš rytiniame mieste esančio Jono Pauliaus II katalikiškojo universiteto, kuriame įtariamasis studijavo.

„Nerimą keliantys signalai“

Universitetas nurodė pastebėjęs Jaroslavo F. elgesyje „nerimą keliančių signalų“, įskaitant nusikaltimų, taip pat ir grindžiamų rasiniais motyvais, šlovinimą per paskaitas. Jis taip pat pareiškė „tiesioginį ketinimą atimti atsitiktinių žmonių gyvybę“ dalyvaudamas „Kruvinojo penktadienio“ iššūkyje. Taip pat teigiama, kad jis ragino vieną studentę prisidėti prie plano.

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Prokuratūra pranešė, kad iki sulaikymo įtariamasis buvo įsigijęs tris peilius: vieną nešiojosi su savimi, o du specialius svaidomuosius peilius laikė namuose.

Išanalizavus jo telefonus ir nešiojamąjį kompiuterį nustatyta, kad jis internete ieškojo „turinio, susijusio su kankinimu ir skausmo sukėlimu“, taip pat žiūrėjo žiaurų turinį platformoje „Telegram“.

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Pasak prokuratūros, jis norėjo susitarti su kitu asmeniu kartu įvykdyti nusikaltimą. Pareigūnų teigimu, išpuoliui buvo užkirstas kelias tik dėl greitos universiteto vadovybės reakcijos ir policijos įsikišimo. Pareigūnai pridūrė, kad studentas buvo sulaikytas jam dirbant pavėžėju.

Anksčiau išpuoliai peiliais Lenkijoje buvo laikomi retais, tačiau pastaruoju metu keli didelio atgarsio sulaukę incidentai privertė šalį būti budresnę. Praėjusią savaitę Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas pasmerkė išpuolius peiliais mokyklose kaip „smurto kultą“. Pasak jo, paaugliai pateko į interneto, vaizdo žaidimų ir gryną smurtą skatinančio turinio įtaką. „Deja, tai pasiekė ir Lenkiją“, – sakė jis.

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