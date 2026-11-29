Memorialo teritorijoje įrengti tamsaus ir pilko granito antkapiai, akmeninės sienos bei dekoratyviniai elementai. Kapaviečių galinėje dalyje esančiose sienose suformuotos kryžių formos nišos.
Greta kapų įrengti gėlynai, kuriuose, kaip įprasta, sodinami dekoratyviniai augalai, o ant antkapių lankytojai palieka gėlių ir žvakių.
Memorialo dalis – skulptūra
Atskira memorialo dalis – skulptūrinė kompozicija, vaizduojanti Pietą – moterį, laikančią mirusio Kristaus kūną.
Skulptūra pagaminta iš akmens ir metalo, o jos kompozicijoje derinamos skirtingos medžiagos bei paviršiai.
Kūrinys įkomponuotas ant masyvaus akmeninio pagrindo ir yra vienas ryškiausių memorialo objektų.
Memorialas yra bendros Antakalnio kapinių architektūrinės ir istorinės erdvės dalis. Jis skirtas 1991 m. sausio įvykių aukoms atminti ir lankomas tiek kasdien, tiek minint Lietuvos laisvės gynėjų dieną – sausio 13-ąją.
Antakalnio kapinėse Vilniuje esančiame Sausio 13-osios laisvės gynėjų memoriale palaidoti ne tik per 1991 m. sausio 13-osios sovietų karinę agresiją žuvę Lietuvos žmonės, bet ir vėliau, tais pačiais metais, už Lietuvos nepriklausomybę žuvę pareigūnai.
Čia ilsisi dalis keturiolikos Sausio 13-osios aukų, tarp jų – Loreta Asanavičiūtė, Virginijus Druskis, Darius Gerbutavičius ir kiti laisvės gynėjai.
Memorialinėje erdvėje taip pat palaidoti 1991 m. gegužę Krakūnų pasienio poste nužudytas pasienietis Gintaras Žagunis bei Medininkų tragedijos metu 1991 m. liepos 31 d. nužudyti Lietuvos pareigūnai.
Dauguma laisvės gynėjų žuvo naktį, sovietų kariuomenei šturmuojant televizijos bokštą ir Lietuvos radijo bei televizijos komiteto pastatą. Dar daugiau kaip tūkstantis žmonių buvo sužeisti.
Sausio 13-osios aukos:
- Loreta Asanavičiūtė (23 m.)
- Virginijus Druskis (22 m.)
- Darius Gerbutavičius (17 m.)
- Rolandas Jankauskas (22 m.)
- Rimantas Juknevičius (24 m.)
- Alvydas Kanapinskas (38 m.)
- Algimantas Petras Kavoliukas (52 m.)
- Vidas Maciulevičius
- Titas Masiulis
- Alvydas Matulka
- Apolinaras Juozas Povilaitis
- Ignas Šimulionis
- Vytautas Vaitkus
- Vytautas Koncevičius
Tiesa, ne visi 14 žmonių mirė būtent sausio 13-ąją. Trylika žmonių žuvo arba mirė nuo sužalojimų tą naktį.
Sausio 13-osios liudininkai
Anksčiau naujienų portalui tv3.lt Sausio 13-osios įvykių liudininkai prisiminė bei papasakojo drebančiu balsu ir su ašaromis akyse.
Kaip prisimena Sausio 13-osios nakties liudininkai, ir tada niekas nežinojo, kuo baigsis rusų agresija ir kiek ji truks. Truko vieną naktį, baigėsi 14-os lietuvių žūtimi. Bet nugalėjo laisvė.
„Abu sustingome – tankas ir aš. Stovėjome vienas prieš kitą, žiūrėjome vienas į kitą ir skaitėme vienas kito mintis. Man atrodė, kad tai truko amžinybę. Ko gero, tąkart mano žinia buvo stipresnė“, – pasakoja gydytojas Ričardas Daunoravičius.
„Jie aukojosi atsiduodami likimui ir Dievo valiai. Niekas iš mūsų nenorėjome mirti, visi norėjom apginti Lietuvą.
Teko ne kartą girdėti viešai kalbančius, netgi ir iš šios tribūnos, kad kai kurie gynėjai ar tų įvykių dalyviai „ne už tokią Lietuvą kovojo“. O aš jums pasakysiu – už tokią“, – kalbėjo buvęs kariuomenės vadas Arvydas Pocius.
„Tuomet mes laisvajam pasauliui ir jo siekiantiems tapome pavyzdžiu, ką reiškia laisvės troškimas“, – tvirtino Seimo Pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen.
Istorinėje Kovo 11-osios salėje Seime žiūrėdami žuvusiųjų artimųjų prisiminimus, ašaras prieš kelis metus braukė ir politikai, ir kraupios nakties liudininkai.
Ne vienam pasiaukojusiam už Lietuvos laisvę tebuvo apie 20 metų. Jaunieji kariūnai žada: priespaudos nepatyrusi karta, prireikus, laisvę gintų ne mažiau nuožmiai.
„Todėl aš jums pažadu: jeigu raudonasis maras vėl kėsinsis į Lietuvos valstybę, jos laisvę ir nepriklausomybę, šįkart pilsis ir jo kraujas“, – tuomet sakė kariūnas Jurgis Bekampis.
Žmonių pasakojimai iš Sausio 13-osios
Stebėti vėliavos pakėlimo ceremonijos Nepriklausomybės aikštėje kasmet ateinantys žmonės pasakoja – emocijos tokios stiprios, lyg viskas būtų vykę vakar:
„Aš pati mačiau, kaip Sakalauską nušovė. Aš ten buvau tuo momentu.“
„Sausio 13 – kaip gimtadienis. Ateinam čia.“
„Šitas jausmas, manau, iki mirties ir liks, širdyje buvęs. Labai džiaugiuosi, kad gyvenam laisvoje Lietuvoje, labai didžiuojuosi lietuviais.“
„Turim ir kolegą, kurio tėtis žuvo Sausio 13-ąją. Tai dažnai prisimenam šias šventes.“
Sausio 13-oji – viena reikšmingiausių Lietuvos istorijos datų, žyminti 1991 metų įvykius, kai Lietuvos žmonės stojo ginti savo laisvės ir nepriklausomybės.
Nepaisydami sovietų kariuomenės grėsmės, tūkstančiai piliečių susivienijo prie strateginių objektų, o Vilniuje vykusios kruvinosios nakties metu žuvo 14 laisvės gynėjų, šimtai žmonių buvo sužeisti.
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