Kaip atrodo Nelly Paltinienės paminklas ir koks išskirtinis užrašas traukia akį – pamatykite patys

Šiandien jų kapavietę puošia gėlių kompozicijos, baltos chrizantemos ir žvakės.
Paminkle iškalti žodžiai „Daina, tau...“ – jautri detalė, primenanti atlikėjos gyvenimą, kurio didžiąją dalį lydėjo muzika ir scena.
Prieš mirtį dainininkė yra davusi atvirą interviu naujienų portalui tv3.lt, kuriame pasakojo apie sveikatos išbandymus, ilgą santuoką ir meilę muzikai.
N. Paltinienė – dešimtmečius puikiai pažįstama Lietuvos muzikos gerbėjams. Atlikėja scenoje praleido daugiau nei šešis dešimtmečius, o jos atliekamos dainos tapo neatsiejama lietuviškos estrados istorijos dalimi. Greta jos visuomet buvo vyras Arvydas – muzikantas, dirigentas ir ilgametis kūrybinis partneris.
Pora kartu nugyveno 57 metus. N. Paltinienė mirė 2020 metų vasario 29-ąją, sulaukusi 92-ejų, o jos vyras A. Paltinas iškeliavo nepraėjus nė metams – 2021-ųjų vasario 1 dieną.
Interviu su Nelly Paltiniene
Lietuvoje, turbūt, nėra nė vieno žmogaus, nepažįstančio legendinės scenos karalienės, primadona tituluojamos N. Paltinienės. 60 metų ant scenos praleidusi žinoma moteris lietuvius užbūrė nuoširdumu, tikrumu bei tokiomis dainomis kaip „Tu ateik į pasimatymą“, „Tango“, „Taboras“.
N. Paltinienė kartu su vyru Arvydu Paltinu gyveno Vokietijoje ir 2020 metais ji tuo metu telefonu davė trumpą interviu.
„Dėl ligų, kaip spėjama plaučių uždegimo komplikacijų, negaliu išeiti iš savo buto, kuriame gyvenu, tačiau turiu didelį balkoną, netoliese auga kedras, atskrenda paukšteliai, atšokliuoja voveraitės, todėl mėgaujuosi tais vaizdais, kuriuos matau.
Mes visur su Arvydu kartu, jis man labai padeda“, – telefonu pokalbį tuomet pradėjo Nelly, neslėpdama džiaugsmo dėl dėmesio, kurio sulaukia iš Lietuvos.
Muziką prilygina malonumui
„Jaučiuosi prastai. Jeigu būčiau sveikas žmogus, būčiau su jumis Lietuvoje. Aš 60 metų buvau scenoje be sustojimo. Dabar, turbūt, reikia už tą gerą laiką susimokėti savo sveikata.
Kita vertus, aš niekada negalvojau, kad muzikinė veikla yra kažkoks sunkus darbas. Aš scenoje buvau laimingiausia ir darbo nelaikiau našta.
Žmonės ateidavo manęs klausytis, jie buvo patys mieliausi. Nesvarbu, scena didelė ar maža, man visada buvo svarbiausia, ką žmonės jaučia.
Tai buvo mano pagrindinis darbas, kuriame reikia atiduoti visas jėgas, tačiau šį darbą aš prilyginčiau skanių saldainių valgymui. Čia juk malonumas!“ – 2019 m. juokėsi Nelly ir prasitarė tuo metu sulaukianti daugybės laiškų, žinučių bei palinkėjimų.
Pakirto antibiotikai
Kas nutiko su sveikata, kad turėjote atsiriboti nuo scenos, gerbėjų ir muzikos, Nelly?, – tv3.lt pasiteiravo estrados primadonos.
„Viskas prasidėjo prieš trejus metus [red. pastaba – interviu buvo imamas 2020 m.]. Pajutau, kad man kilstelėjo temperatūra. Ji nebuvo aukšta, gal 37.2-37.3 laipsnių Celsijaus. Vienas gydytojas man išrašė antibiotikų, kuriuos reikėjo leistis į veną.
Iki tol aš negerdavau jokių vaistų, griežtai žiūrėjau į visokius antibiotikus, o tąkart – sutikau. Tai buvo didžiulės dozės, man jų buvo paskirta net 10.
Po trijų dienų aš pradėjau kraujuoti, praradau sąmonę ir buvau greitai nuvežta į ligoninę. Ten mane medikai išgelbėjo nuo mirties, perpylė kraują, gydė, skyrė vaistus“, – sunkias dienas prisiminė dainininkė.
Ji klausė medikų, kas jai atsitiko – netrukus paaiškėjo, kad, tikėtina, plaučių uždegimo, nuo kurio ir buvo paskirti antibiotikai, gal net nebuvo, jis buvo tik įtariamas, tačiau skirti vaistai, Nelly žodžiais, išgraužė žarnyno mikroflorą.
Santuokoje – 57-erius metus
Ji neslepė, nors medikai privalo kovoti dėl jos gyvybės, ji savo gyvenimą ir vyrą, kuris ištikimai ją lydi jau 57-erius metus, labai myli.
„Mes su Arvydu kartu esame 57-erius metus. Kaip tik sausio 6-ąją paminėjome. Didžiąsias metų šventes bei visas progas sutinkame su Arvydu dviese. Mus dažnai pasiekia lietuviškas maistas, per Kūčias valgėme kūčiukus, labai mėgstu lietuvišką mėsytę.
Jauni žmonės čia, Vokietijoje, eina į vakarėlius, tačiau man negalima – aš niekur negaliu išeiti. Bet aš nesiskundžiu – gerai mes čia gyvename, turime trijų kambarių butą su dideliu balkonu.
Svarbiausia, kad su manimi yra Arvydas, žmogus, kurį myliu ir gerbiu“, – gražiais žodžiais antrąją pusę apibūdino Nelly.
Su Arvydu – itin skirtingi
Kaip gi pavyko išsaugoti santuoką? Juk dabar aplink, panašu, visi tik skiriasi ir suka į skirtingas puses.
„Skyrybos – ne tik pastarųjų metų tendencija, jos buvo visą gyvenimą. Juk Arvydas irgi su pirmąja žmona išsiskyrė. Man atrodo, kad jeigu žmogus tuokiasi būdamas labai jaunas, tai, tikėtina, kad ir išsiskirs.
Turiu daug tokių pavyzdžių – įsimylėjo, susituokė, o jau netrukus išsiskyrė. Skyrybos įvyksta todėl, kad žmonės netinka vienas kitam.
Mes su Arvydu, reikia pripažinti, irgi esame labai skirtingi žmonės. Aš vaikystėje neturėjau šeimos, buvau karo vaikas, su sesute likome be tėvų.
Nematėme, kaip atrodo tikra šeima, todėl tam tikrų dalykų tiesiog nežinojome. Sunku buvo gyventi, tačiau tą etapą praėjome. Dabar esu laiminga turėdama savo gyvenimo ramstį“, – sakė Nelly.
Išgirdusi šilčiausius linkėjimus, moteris tuo metu suskubo savo gerbėjams perduoti žinią.
„Aš labai myliu visą Lietuvą. Gyvenu ir, turbūt, numirsiu su šia laime bei džiaugsmu, kurį nešiojuosi savo širdyje.“
Estrados primadonos mirtis
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad prabėgo beveik 7-eri metai nuo tada, kai Vokietijoje užgeso Lietuvos estrados legendos N. Paltinienės gyvybė. Šiandien, Vasario 16-ąją, Lietuvos estrados primadonai N. Paltinienei būtų suėję 97-eri. Liveta Kazlauskienė, kurios šeimai ši pažintis buvo itin brangi, prisiminė šviesias akimirkas ir pagarbą, kurią kasmet skiria šiai estrados ikonai.
L. Kazlauskienė socialiniuose tinkluose pravėrė asmeninio archyvo duris – dainininkė ne tik parodė dar nematytus kadrus, bet ir jautriai prabilo apie jųdviejų puoselėtą draugystę.
„Vasario 16-tosios rytą visa mūsų šeima susirinkusi prie telefono ragelio visada su džiaugsmu skubėdavome paskambinti ir šiltai pasveikinti gimtadienio proga mūsų gerbiamą ir mylimą Lietuvos estrados legendą, Primadoną Nelly Paltinienę, kuri be galo mylėjo Lietuvą ir buvo nuoširdi savo šalies patriotė, mylinti Klaipėdą, Baltijos jūrą, savo brangius gerbėjus ir šiltų žodžių negailėdavo savo brangiems žmonėms bei kolegoms.
Ačiū Jums, nuostabioji Nellyte, už meilę mūsų šeimai, už gyvenimiškus patarimus ir scenos pamokas, ačiū, kad leidote prisiliesti prie Jūsų gyvenimo istorijos, kuri tik tyrose vaikystės svajonėse ir sapnuose mane aplankydavo, o su Dievo palaima virto mūsų gyvenimo realybe.....
Ačiū, už šilumą, kurią jaučiame ir šiandieną, nes Jūs gyvenate mūsų visų širdyse ir dainose, kurios iki šiolei skamba dar vis...
Su meile ir pagarba Liveta ir Petras Kazlauskai bei Ingrida Kazlauskaitė“, – rašė Liveta.
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