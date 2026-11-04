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TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Ant mirusio 24-erių sūnaus kapo Silvija aptiko neįprastą radinį: sugraudino net stipriausius

2026-11-04 11:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-04 11:20
Pridėkite kaip šaltinį Google

Vėlinių laikotarpis buvo ypatingai sunkus tiems, kurie neseniai neteko savo artimųjų. Silivija Peretti, kuri 2023 metų liepą neteko mylimo sūnaus Patryko, išgyveno ypač sunkiai. Moteris aplankė jo kapą vienose Krokuvos kapinių ir vėliau socialiniuose tinkluose pasidalijo tuo, ką ten išvydo.

Vėlinės Vilniaus kapinėse (nuotr. Gabija Šileikaitė/ELTA)
GALERIJA (4)

Vėlinių laikotarpis buvo ypatingai sunkus tiems, kurie neseniai neteko savo artimųjų. Silivija Peretti, kuri 2023 metų liepą neteko mylimo sūnaus Patryko, išgyveno ypač sunkiai. Moteris aplankė jo kapą vienose Krokuvos kapinių ir vėliau socialiniuose tinkluose pasidalijo tuo, ką ten išvydo.

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Tarp gausybės žvakių ir gėlių buvo palikta nedidelė dovana, kuri giliai sujaudino sūnaus gedinčią mamą, rašoma fakt.pl.

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FOTOGALERIJA. Silvijos radiniai ant sūnaus kapo

Jau daugiau nei trejus metus Silvija Peretti gyvena su skaudžia netektimi. Jos 24 metų sūnus Patrykas žuvo tragiškoje automobilio avarijoje Krokuvoje. Moteris nuolat lanko jo amžinojo poilsio vietą ir sekėjams dalijasi prisiminimais apie sūnų.

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Ant Silvijos Peretti sūnaus kapo palikta dovana sujaudino iki širdies gelmių

Po šių metų Vėlinių Silvija Peretti dar kartą apsilankė kapinėse. Patryko kapą gaubė dešimtys degančių žvakių, spalvingos chrizantemos ir gėlių puokštės. Tarp jų buvo ir jauno vyro nuotraukų bei įvairių jo atminimui skirtų simbolių.

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Vis dėlto didžiausią dėmesį moters akys nukrypo į nedidelę dovaną, kurią paliko vienas kapinių lankytojų.

Tai buvo puodelis su prasmingu užrašu, kruopščiai apsaugotas nuo lietaus. Ant jo buvo parašyta: „Tie, kuriuos mylime, yra arčiau, nei manome.“

Silvija Peretti parodė šią dovaną savo „Instagram“ paskyroje ir neslėpė dėkingumo už tokį gestą. Prie nuotraukos ji pridėjo trumpą žinutę: „Ačiū“.

Taip ji leido suprasti, kiek daug jai reiškia net ir mažiausi žmonių atminimo bei palaikymo ženklai, skirti jos sūnui.

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