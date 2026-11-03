Mirė gerbiamas dainininkas: liūdna žinią patvirtino artimieji

Pranešama, kad 76-erių muzikantas mirė dėl lėtinės ligos komplikacijų. Apie netektį paskelbta oficialioje atlikėjo „Facebook“ paskyroje, rašė Express.
„Mieli draugai, su dideliu liūdesiu pranešame apie Steve mirtį. Spalio 30-osios vakarą, kilus lėtinės ligos komplikacijoms, Steve ramiai paliko šį pasaulį, apsuptas savo artimųjų.
Kviečiame komentaruose pasidalyti mintimis, prisiminimais ar užuojautos žodžiais šeimai“, – rašoma pranešime.
Įrašas užbaigtas simboliškai, paminint garsiausią atlikėjo dainą – „Everlasting Love“.
Išgarsėjo dar paauglystėje
Steve Ellis muzikinę karjerą pradėjo būdamas vos 15 metų, kai tapo grupės „Soul Survivors“ pagrindiniu vokalistu. Septintojo dešimtmečio pabaigoje grupė pakeitė pavadinimą į „Love Affair“ ir netrukus tapo viena sėkmingiausių to laikotarpio britų popmuzikos grupių.
Didžiausios sėkmės sulaukė daina „Everlasting Love“, kuri Jungtinės Karalystės muzikos topuose užėmė pirmąją vietą ir iš jos išstūmė legendinės grupės „The Beatles“ kūrinį „Hello Goodbye“. Tuo metu Steve Ellis buvo vos 17 metų.
Grupė taip pat išgarsėjo tokiomis dainomis kaip „A Day Without Love“ ir „Rainbow Valley“.
2015 metais interviu leidiniui „The Strange Brew“ atlikėjas prisiminė, kad garsiausios jo dainos įrašymas buvo stebėtinai paprastas. Pasak muzikanto, kūrinys buvo įrašytas vos per du bandymus.
Jis taip pat atskleidė, kad buvo vienintelis grupės narys, dalyvavęs įrašant šią dainą – instrumentines partijas atliko studijos muzikantai.
„Tai buvo puiki daina, puiki aranžuotė, puikus prodiuseris. Viskas buvo puiku. Man pasisekė, kad galėjau ją dainuoti“, – tuomet sakė Steve Ellis.
Išgarsėti padėjo netikėtas incidentas
Nors „Everlasting Love“ šiandien laikoma popmuzikos klasika, jos populiarumui įtakos turėjo ir neįprastas incidentas, dėl kurio Steve Ellis su grupės nariais pateko į laikraščių antraštes.
1967 metų lapkritį muzikantai dalyvavo fotosesijoje Londono Pikadilio aikštėje, prie Shaftesbury memorialinio fontano.
Šaltą dieną Steve Ellis užlipo ant fontano viršaus, tačiau vėliau nebesugebėjo nulipti.
Į įvykio vietą teko kviesti ugniagesius, kurie padėjo atlikėjui saugiai nusileisti. Dėl incidento buvo sustabdytas eismas, o grupės nariai sulaikyti.
Teisme kiekvienam jų skirta po 12 svarų sterlingų baudą.
Ši istorija pateko į sekmadieninių laikraščių pirmuosius puslapius ir sulaukė didžiulio visuomenės dėmesio.
Nors atlikėjas prisiminė, kad jo tėvas dėl tokio poelgio nebuvo patenkintas, incidentas padėjo išpopuliarinti dainą „Everlasting Love“.
Gerbėjai dalijasi jautriais prisiminimais
Žinia apie Steve Ellis mirtį sukrėtė jo gerbėjus ir bičiulius. Socialiniuose tinkluose pasipylė užuojautos žinutės bei prisiminimai apie legendinį atlikėją.
„Labai skaudu išgirsti apie Steve Ellis mirtį. Nuoširdžiausią meilę, mintis ir užuojautą siunčiu jo žmonai Val, brangiai šeimai ir visiems, kurie jį pažinojo bei mylėjo. Ilsėkis ramybėje, Steve. Ačiū už juoką, laimę ir tuos nuostabius prisiminimus. „Everlasting Love“ – šiandien šie žodžiai skamba ypač prasmingai“, – rašė vienas gerbėjas.
Kitas prisiminė asmeninį susitikimą su muzikantu dar 1969 metais.
„Su Steve ir kitais „Love Affair“ nariais susipažinau 1969-aisiais, kai priklausymas gerbėjų klubui suteikdavo galimybę patekti į užkulisius. Steve buvo nuostabus ir labai draugiškas, kaip ir kiti grupės nariai.
Didžiausia dovana buvo tai, kad Steve mane atpažino, kai jie užlipo ant scenos. Buvau be galo laiminga ir apstulbusi moksleivė, kuri tą dieną prisimins visada. Ilsėkis ramybėje, Steve. Nuoširdi užuojauta šeimai ir draugams“, – dalijosi gerbėja.
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