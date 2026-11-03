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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Visų šventųjų išvakarėse mirė Lietuvos kunigas

2026-11-03 09:28 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-03 09:28
Pridėkite kaip šaltinį Google

Skaudi netektis – spalio 31-ąją mirė kunigas Vaclovas Stakėnas. 92-uosius metus ėjusio dvasininko gyvybė užgeso ligoninėje.

Žvakė (nuotr. 123rf.com)

Skaudi netektis – spalio 31-ąją mirė kunigas Vaclovas Stakėnas. 92-uosius metus ėjusio dvasininko gyvybė užgeso ligoninėje.

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Apie tai paskelbė socialiniame tinkle.

Netektis

„2026 m. spalio 31 d., Vilkaviškio ligoninėje mirė kunigas Vaclovas Stakėnas.

Kun. Vaclovas Stakėnas gimė 1934 m. gegužės 24 d. Maženių kaime, Velykių parapijoje, Panevėžio rajone.

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1946 m. baigė Maženių pradinę mokyklą.

1951 m. baigė Panevėžio I-ąją vidurinę mokyklą.1965 – 1970 m. studijavo Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje.

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1970 m. gegužės 23 d. buvo pašventintas kunigu.Kunigas Vaclovas Stakėnas darbavosi šiose vyskupijos parapijose:

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nuo 1970 m. birželio 23 d. – Kybartų parapijos vikaras;

nuo 1970 m. rugsėjo 25 d. – Lazdijų parapijos vikaras;

nuo 1975 m. birželio 10 d. – Garliavos parapijos vikaras;

nuo 1980 m. rugsėjo 19 d. – Krokialaukio parapijos administratorius;

nuo 1989 m. gegužės 26 d. – Kybartų parapijos klebonas;nuo 2003 m. gegužės 27 d. – Kybartų parapijos altarista.

Kunigas Vaclovas visą savo kunigiškos tarnystės laiką buvo pasišventęs Bažnyčiai ir tikintiesiems. Savo kasdieniu tarnavimu ir malda buvo pavyzdys visiems kaip kasdienybėje gyventi tikėjimu ir kaip tikėjimą išreikšti netgi rizikuojant daug ką prarasti. Kun. Vaclovas nuo 1980 metų spalio mėnesio buvo tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komiteto narys.

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Dėl to jam teko ne kartą nukentėti nuo sovietų valdžios. Tebūna Viešpats gailestingas ir tepriglaudžia ištikimą savo tarną amžinybėje.

Šv. Mišios už kunigą Vaclovą bus aukojamos lapkričio 2 d. 18 val. Kybartųparapijos bažnyčioje.

Laidotuvių Šv. Mišios vyks 2026 m. lapkričio 3 d. 12 val. Kybartų Eucharistinio Išganytojo parapijos bažnyčioje.

Po Šv. Mišių kunigas Vaclovas Stakėnas, kaip pats pageidavo, bus palaidotas Kybartų bažnyčios šventoriuje.

Amžinąjį atilsį duok mirusiam, Viešpatie.

Ši naujiena parengta pagal Vilkaviškio vyskupijos informaciją“, – skelbiama socialiniame tinkle.

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