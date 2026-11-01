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TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Sužinojusi, ką laidojimo namų darbuotojai padarė su jos kūdikiu, mama vos nenualpo: „Dabar žinau...“

2026-11-01 18:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-01 18:00
Pridėkite kaip šaltinį Google

Keturios moterys, patyrusios persileidimą ar netekusios kūdikio ankstyvame nėštumo etape, siekia, kad būtų pakeisti įstatymai ir griežčiau reglamentuota laidojimo paslaugų veikla. Jų istorijos iškilo į viešumą po to, kai buvusio Jungtinės Karalystės laidojimo namų „Legacy Independent Funeral Directors“ vadovo Roberto Busho nusikaltimai buvo nagrinėjami teisme.

Sužinojusi, ką laidojimo namų darbuotojai padarė su jos kūdikiu, mama vos nenualpo (nuotr. stop kadras, 123rf.com)
GALERIJA (8)

Keturios moterys, patyrusios persileidimą ar netekusios kūdikio ankstyvame nėštumo etape, siekia, kad būtų pakeisti įstatymai ir griežčiau reglamentuota laidojimo paslaugų veikla. Jų istorijos iškilo į viešumą po to, kai buvusio Jungtinės Karalystės laidojimo namų „Legacy Independent Funeral Directors“ vadovo Roberto Busho nusikaltimai buvo nagrinėjami teisme.

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Moterys teigia, kad po skaudžios netekties patyrė dar vieną smūgį – paaiškėjo, jog jų kūdikių palaikai buvo tvarkomi nepagarbiai, o kai kurioms šeimoms buvo atiduoti visai kitų žmonių ar net gyvūnų pelenai, rašoma mirror.co.uk.

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(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Nuo laidojimo namų nukentėjusios mamos

Vietoj kūdikio pelenų – gyvūnų ir suaugusiųjų palaikai

28 metų Lucy Ness sukrėtė policijos ekspertų išvada, kad urna, kurią ji trejus metus laikė savo namuose manydama, jog joje yra jos negimusio kūdikio pelenai, iš tikrųjų buvo pripildyta gyvūnų ir suaugusių žmonių kremuotų palaikų mišiniu.

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„Dabar žinau, kad niekada nesužinosiu, kas nutiko mano kūdikiui. Man grąžino ne jo pelenus. Man įteikė gyvūno palaikus“, – sakė moteris.

Ji pasakojo, kad 2021 m. pastojo, nors gydytojai buvo įspėję, jog dėl policistinių kiaušidžių gali niekada nesusilaukti vaikų, tačiau 11-ąją nėštumo savaitę kūdikio neteko.

Laidojimo namų vadovas esą pažadėjo pasirūpinti jos vaiku ir patikino, kad pelenai bus saugiai grąžinti, tačiau vėliau paaiškėjo, kad krematoriumas kūdikį kremavo tik po kelių dienų nuo tos datos, kai Lucy jau buvo atsiėmusi urną. Tai reiškė, kad jai perduoti pelenai negalėjo priklausyti jos vaikui.

„Labiausiai skaudu nežinoti, kas iš tikrųjų nutiko mano kūdikiui“, – sakė ji.

Vėliau Lucy susilaukė sūnaus Vinnie, tačiau pripažįsta, kad šis skandalas ją pakeitė visam gyvenimui.

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