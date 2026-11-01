Sužinojusi, ką laidojimo namų darbuotojai padarė su jos kūdikiu, mama vos nenualpo: „Dabar žinau...“

Moterys teigia, kad po skaudžios netekties patyrė dar vieną smūgį – paaiškėjo, jog jų kūdikių palaikai buvo tvarkomi nepagarbiai, o kai kurioms šeimoms buvo atiduoti visai kitų žmonių ar net gyvūnų pelenai, rašoma mirror.co.uk.
Vietoj kūdikio pelenų – gyvūnų ir suaugusiųjų palaikai
28 metų Lucy Ness sukrėtė policijos ekspertų išvada, kad urna, kurią ji trejus metus laikė savo namuose manydama, jog joje yra jos negimusio kūdikio pelenai, iš tikrųjų buvo pripildyta gyvūnų ir suaugusių žmonių kremuotų palaikų mišiniu.
„Dabar žinau, kad niekada nesužinosiu, kas nutiko mano kūdikiui. Man grąžino ne jo pelenus. Man įteikė gyvūno palaikus“, – sakė moteris.
Ji pasakojo, kad 2021 m. pastojo, nors gydytojai buvo įspėję, jog dėl policistinių kiaušidžių gali niekada nesusilaukti vaikų, tačiau 11-ąją nėštumo savaitę kūdikio neteko.
Laidojimo namų vadovas esą pažadėjo pasirūpinti jos vaiku ir patikino, kad pelenai bus saugiai grąžinti, tačiau vėliau paaiškėjo, kad krematoriumas kūdikį kremavo tik po kelių dienų nuo tos datos, kai Lucy jau buvo atsiėmusi urną. Tai reiškė, kad jai perduoti pelenai negalėjo priklausyti jos vaikui.
„Labiausiai skaudu nežinoti, kas iš tikrųjų nutiko mano kūdikiui“, – sakė ji.
Vėliau Lucy susilaukė sūnaus Vinnie, tačiau pripažįsta, kad šis skandalas ją pakeitė visam gyvenimui.
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