Šiemet netekome šių legendinių garsenybių: gerbėjų širdyse išliks amžinai

Atėjus Vėlinėms prisimename šiemet Anapilin iškeliavusias garsenybes, kurių paliktas pėdsakas išliks dar ilgai.
Valentino Garavani
Valentino Garavani, ilgiausiai XX ir XXI amžiuje kūręs aukštosios mados dizaineris, šių metų sausio 19 dieną mirė savo rezidencijoje Romoje, apsuptas artimųjų. Dizaineriui buvo 93 metai.
Per savo karjerą V. Garavani pelnė daugybę prestižinių apdovanojimų, tarp jų – aukščiausius Italijos ir Prancūzijos valstybinius apdovanojimus „Cavaliere di Gran Croce“ ir Garbės legiono ordiną („Chevalier de la Légion d'honneur“), taip pat Britų mados tarybos apdovanojimą už išskirtinius nuopelnus mados industrijai.
Nepaisant įspūdingų pasiekimų, dizaineris visą gyvenimą vadovavosi paprastu principu: „Visada norėjau, kad moterys būtų gražios.“
Tarp jo klienčių buvo daugybė garsių ir įtakingų moterų – princesė Diana, Marella Agnelli, Jacqueline de Ribes, taip pat Holivudo žvaigždės Anne Hathaway, Gwyneth Paltrow ir Jennifer Lopez.
Catherine O’Hara
Sausio 30-ąją pasaulį apskriejo žinia apie legendinė aktorės Catherine O’Hara mirtį. Jai buvo 71-eri. Catherine geriausiai žinoma dėl Macaulay Culkino motinos vaidmens pirmuose dviejuose „Vienas namuose“ filmuose.
Kiti žymūs jos vaidmenys kine apima keletą 2000-ųjų pseudodokumentinių filmų: „Geriausias parodoje“ ir 2003-ųjų „Galingas vėjas“, taip pat naujausiąjį „Vabalų sultys“.
Paskutinis Catherine darbas buvo kartu su Sethu Rogenu „Apple TV+“ seriale „Studija“ (The Studio). Už šį vaidmenį ji pelnė „Emmy“ nominaciją.
2020 m. ji laimėjo „Emmy“ apdovanojimą už darbą seriale „Schitt's Creek“. Tai buvo antrasis jos įvertinimas po pirmosios „Emmy“ statulėlės dar 1982 m. už scenarijaus kūrimą komedijos serialui „SCTV Network 90“.
Catherine gimė ir užaugo Toronte, buvo šeštas vaikas septynių vaikų šeimoje. Savo vyrą, produkcijos dizainerį Bo Welchą, ji sutiko 1988 m. filmo „Vabalų sultys“ filmavimo aikštelėje. Jie susituokė 1992 m. ir susilaukė dviejų sūnų – Matthew ir Luke’o.
Chuckas Norrisas
Šių metų kovo 20-ąją buvo pranešta, kad Anapilin iškeliavo legendinis aktorius ir kovos menų meistras Chuckas Norrisas. Jam buvo 86-eri.
Jis vaidino serialuose ir filmuose, buvo geriausiai žinomas dėl vaidmens seriale „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (Walker, Texas Ranger).
1983 metais jis atliko lakoniško Teksaso reindžerio, kovojančio su ginklų prekeiviu, vaidmenį filme „Vienišas vilkas Makveidas“ (Lone Wolf Mcquade), kuris tapo kultinio televizijos serialo „Volkeris, Teksaso reindžeris“ pagrindu.
Robertas Duvallis
Šių metų vasario viduryje paaiškėjo, kad būdamas 95-erių mirė aktorius Robertas Duvallis. Aktoriui buvo 95-eri.
R. Duvallis per savo ilgametę karjerą sukūrė daugybę įsimintinų vaidmenų, tačiau labiausiai išgarsėjo įkūnijęs Tomą Hageną kultiniame filme „Krikštatėvis“ (1972) ir jo tęsinyje „Krikštatėvis 2“ (1974). Už vaidmenį pirmojoje dalyje aktorius pelnė pirmąją iš septynių savo „Oskaro“ nominacijų. Jis taip pat vaidino garsiuose filmuose „Šių dienų apokalipsė“, „Nežudyk strazdo giesmininko“, „Tinklas“ ir „Teisėjas“ ir kt.
Per savo karjerą jis ne tik vaidino, bet ir režisavo filmus, o aktyvus kino pasaulyje išliko net sulaukęs garbaus amžiaus. Paskutinę „Oskaro“ nominaciją aktorius pelnė už vaidmenį 2014 metų filme „Teisėjas“.
Ericas Dane'as
Vasarį taip pat pasaulį apskriejo žinia, kad aktorius Ericas Dane'as mirė praėjus mažiau nei metams po to, kai atskleidė sergantis amiotrofine šonine skleroze (ALS). Jam buvo 53-eji.
E. Dane'as populiariame HBO jaunimo seriale „Euforija“ įkūnijo šeimos tėvą Calą Jacobsą. Prieš tai aktorius labiausiai išgarsėjo gydytojo Marko Sloano, dar žinomo kaip „Daktaras McSteamy“, vaidmeniu medicininiame seriale „Grėjaus anatomija“.
Kalifornijoje gimęs aktorius 2025 metų balandį viešai pranešė, kad jam diagnozuota amiotrofinė šoninė sklerozė (ALS). Paskutinius gyvenimo mėnesius jis skyrė lėšų rinkimui ir visuomenės informavimui apie šią ligą – dažniausiai pasitaikančią motorinių neuronų ligos formą.
Oliver Tree
Amerikiečių muzikantas Oliveris Tree mirė būdamas 32 metų 2026 m. birželio 14 d., Brazilijoje, Rio de Žaneire, ore susidūrus dviem sraigtasparniams.
Atlikėjas buvo vienas iš šešių žmonių, žuvusių per tragišką nelaimę Rio de Žaneire, Brazilijoje, kai ore susidūrė du sraigtasparniai ir kilo gaisras.
Ekscentriškasis muzikantas labiausiai išgarsėjo savo sukurtu personažu Turbo – nerangiu, ekstremalius triukus mėgstančiu paspirtukų entuziastu, išsiskyrusiu savita išvaizda. Jo skiriamieji bruožai buvo dubenėlio formos kirpimas, itin platūs JNCO džinsai ir ryškiaspalvės sportinės striukės.
Pirmą kartą šį personažą pristatęs internete skelbiamuose humoristiniuose vaizdo įrašuose, O. Tree vėliau pasirašė sutartį su įrašų kompanija ir sulaukė muzikinės sėkmės. Jis išleido keturis albumus ir daugybę populiarumo sulaukusių singlų, tarp kurių – „Life Goes On“, kartu su Robinu Schulzu įrašyta daina „Miss You“, taip pat „Cash Machine“, „Alien Boy“ ir „Jerk“.
Bonnie Tyler
Liepos 8-ąją skaudi netektis sukrėtė muzikos pasaulį – Portugalijos ligoninėje mirė 75-erių dainininkė, dainos „Total Eclipse of the Heart“ atlikėja Bonnie Tyler.
Bonnie mirtis įvyko praėjus vos keliems mėnesiams po to, kai jos komanda pranešė apie rimtus sveikatos sutrikimus. Gegužės 8 dieną atlikėja buvo panardinta į dirbtinę komą, siekiant palengvinti sveikimą po skubios žarnyno operacijos.
Iš pradžių buvo skelbiama, kad ji sveiksta ligoninėje netoli savo namų Faro mieste, Portugalijoje. Tačiau vėliau pasirodė pranešimų, jog medikams bandant ją pažadinti iš komos, dainininkei sustojo širdis ir ją teko gaivinti.
Skelbta, kad skubi operacija buvo atlikta trūkus apendiksui, o medikai tuo pat metu kovojo su sunkia organizmą užklupusia infekcija.
Brenda Fricker
Liepą filmo „Vienas namuose“ gerbėjus sukrėtė dar viena skaudi žinia – mirė airių aktorė Brenda Fricker. Jai buvo 81-eri.
Ji buvo pelniusi „Oskarą“ už vaidmenį 1989 m. filme „Mano kairė koja“ ir išgarsėjusi vaidmenimis filme „Vienas namuose 2“ bei seriale „Casualty“.
Daugelis ją prisimena kaip balandžių ponią iš 1992 m. filmo „Vienas namuose 2“.
Timas Curry
Po kiek daugiau nei mėnesio, rugpjūčio pabaigoje, paaiškėjo, kad Anapilin iškeliavo dar vienas kultinio kalėdinio filmo aktorius.
Pranešta, kad mirė Timas Curry, vaidinęs tokiuose filmuose kaip „Vienas namuose“, „Šiurpiojo Rokio šou“ (The Rocky Horror Picture Show), „Tas“ (It) bei „Enė“ (Annie). Jam buvo 80 metų.
T. Curry sveikatos sunkumai prasidėjo 2012 m., kai patirtas insultas jį prikaustė prie neįgaliojo vežimėlio. Dėl šio įvykio aktorius buvo priverstas atsitraukti nuo vaidmenų ekrane ir 14 metų užsiimti tik balsu įgarsinamais darbais.
Hayden Panettiere
Rugpjūčio viduryje buvo pranešta ir apie aktorės, buvusios Vladimiro Kličko sužadėtinės Hayden Panettiere netektį, kai ji buvo rasta su sustojusia širdimi. Jai buvo 36-eri.
Aktorės karjera prasidėjo dar vaikystėje, o per daugelį metų ji sukūrė nemažai vaidmenų televizijoje ir kine.
H. Panettiere labiausiai išgarsėjo įkūnijusi Claire Bennet populiariame seriale „Herojai“ (Heroes) ir Juliette Barnes muzikiniame draminiame seriale „Nešvilis“ (Nashville).
Ji taip pat vaidino filmuose „Prisimink titanus“ (Remember the Titans), „Auginant Heleną“ (Raising Helen), „Ledo princesė“ (Ice Princess) ir „Klyksmas 4“ (Scream 4).
Dolly Parton
2026-ųjų rugpjūčio 25-ąją liūdna žinia pasiekė kantri dainininkės Dolly Parton gerbėjus – ji mirė sulaukusi 80 metų.
Įtraukta į kantri muzikos ir rokenrolo šlovės muziejus, D. Parton nuo 1967 iki 1993 m. buvo populiariausia dainininkė kantri radijo stotyse ir iš viso turėjo 25 kantri singlus, pasiekusius pirmąją vietą.
Jos pirmasis proveržis įvyko 1967 m., kai ji buvo įdarbinta kaip „dainininkė“ televizijos kantri muzikos pramoginėje laidoje „The Porter Wagoner Show“. Po kelerių metų ji išleido kantri hitus, užėmusius pirmąją vietą, tokius kaip „Jolene“ ir „I Will Always Love You“.
Tai yra vos 2 iš beveik 3 tūkst. D. Parton išleistų kūrinių. Šimtus iš jų perdainavo ir kiti atlikėjai, tarp jų – Tina Turner, Norah Jones, „The White Stripes“, Merle Haggard, RuPaul ir Whitney Houston.
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