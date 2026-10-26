Lietuvos ligoninę sukrėtė skaudi netektis: mirė žinomas gydytojas

1979 metais baigęs Kauno medicinos institutą, profesinį kelią pradėjo Klaipėdos miesto ligoninėje, kur dirbo chirurgu. Vėliau darbą tęsė laivo gydytoju, o nuo 1983 metų savo profesinę veiklą susiejo su Klaipėdos jūrininkų ligonine, kurioje keturis dešimtmečius dirbo gydytoju chirurgu ir endoskopuotoju.
„Gydytojas V. Timinskas buvo vertinamas už profesionalumą, pareigingumą, atsakingą požiūrį į darbą ir dėmesį pacientams. Jo ilgametė profesinė veikla – ištikimybės gydytojo pašaukimui, atsakomybės ir pagarbos žmogui pavyzdys.
Klaipėdos universiteto ligoninės bendruomenė reiškia nuoširdžią užuojautą Velionio šeimai, artimiesiems, draugams ir kolegoms. Šviesus gydytojo V. Timinsko atminimas išliks kolegų, pacientų ir visų jį pažinojusių žmonių širdyse“, – dalijosi įstaiga socialiniame tinkle.
Atsisveikinimas su Velioniu
Spalio 27 d. nuo 16 val. Velionis bus pašarvotas laidojimo namų „Amžiaus vartai“ (Priestočio g. 7, Klaipėda) Didžiojoje salėje.
Spalio 28 d. 8.30 val. Klaipėdos Kristaus Karaliaus bažnyčioje (Bokštų g. 10) bus aukojamos šv. Mišios už Velionį.
Spalio 28 d. 13 val. Velionis bus išlydėtas į amžinojo poilsio vietą Palangos kapinėse.
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