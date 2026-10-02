Infarktas gali pasireikšti visai netikėtais simptomais: gydytoja ragina jų neignoruoti

Klaipėdos universiteto ligoninės (KUL) gydytoja kardiologė, Lietuvos širdies asociacijos Klaipėdos regiono vadovė dr. Rūta Raugelienė sako, kad ši diena pirmiausia – tai priminimas sustoti, įsiklausyti į savo kūną ir pasirūpinti tuo, kas kiekvieną akimirką palaiko mūsų gyvenimą.
Atpažinkite širdies siunčiamus signalus
Pasaulinės širdies dienos žinutė – „Nepraleisk nė dūžio“. Ji kviečia atpažinti simptomus, žinoti savo rizikos veiksnius ir reguliariai tikrintis sveikatą.
„Kiekvienas širdies dūžis yra svarbus. Tačiau kartais į savo kūno siunčiamus signalus nekreipiame dėmesio: nuovargį nurašome įtemptai dienai, dusulį – prastam fiziniam pasirengimui, spaudimą ar skausmą krūtinėje – stresui. Ankstyvas simptomų pastebėjimas ir laiku atlikti tyrimai gali padėti nustatyti širdies ir kraujagyslių ligas dar prieš atsirandant rimtoms komplikacijoms“, – pranešime spaudai sako R. Raugelienė.
Jos teigimu, širdies ir kraujagyslių ligos ne visada apie save praneša aiškiais simptomais. Arterinė hipertenzija ir padidėjęs cholesterolio kiekis kraujyje ilgą laiką gali nesukelti juntamų simptomų, todėl žmogus apie padidėjusią širdies ir kraujagyslių ligų riziką gali net nežinoti. Dėl to svarbu reguliariai matuoti kraujospūdį, atlikti cholesterolio ir kitus gydytojo rekomenduojamus tyrimus bei žinoti savo sveikatos rodiklius.
Apie galimus širdies ir kraujagyslių sutrikimus gali įspėti skausmas, spaudimas ar diskomfortas krūtinėje, dusulys, sumažėjusi fizinio krūvio tolerancija ir neįprastai greitas nuovargis. Sunerimti reikėtų ir pajutus širdies permušimus, neįprastai padažnėjus ar sulėtėjus pulsui, atsiradus galvos svaigimui, silpnumui ar alpimui, taip pat pradėjus tinti kojoms, kulkšnims ar pėdoms. Skausmas ar diskomfortas gali plisti į rankas, kaklą, žandikaulį ar nugarą.
„Miokardo infarktas ne visada pasireiškia tipišku krūtinės skausmu – ypač moterims gali pasireikšti pykinimas, neįprastas nuovargis ar virškinimo sutrikimus primenantys pojūčiai. Todėl naujų, neįprastų ar užsitęsusių simptomų nereikėtų ignoruoti“, – priduria gydytoja.
Pasitikrinkite, net jei jaučiatės gerai
Pasaulinė širdies diena skatina ne tik pastebėti jau atsiradusius simptomus, bet ir nelaukti, kol sveikatos būklė pablogės.
„Verta ne laukti, kol širdis privers sustoti, o patiems sustoti akimirkai ir paklausti savęs: kada paskutinį kartą pasitikrinau kraujospūdį, cholesterolio ir gliukozės kiekį kraujyje? Ar pakankamai judu? Kaip maitinuosi? Ar rūpinuosi savo miegu ir poilsiu?“ – sako R. Raugelienė.
Lietuvoje veikia širdies ir kraujagyslių ligų prevencinė programa, skirta vyrams ir moterims nuo 40 iki 60 metų imtinai. Norint nemokamai pasitikrinti sveikatą, reikėtų kreiptis į savo šeimos gydytoją.
Širdies sveikata prasideda nuo kasdienybės
R. Raugelienės teigimu, širdžiai svarbus ne vienas didelis sprendimas, o daugybė mažų pasirinkimų, kuriuos darome kiekvieną dieną.
„Reguliarus fizinis aktyvumas, subalansuota mityba, nerūkymas, saikingas alkoholio vartojimas, sveikas kūno svoris, kraujospūdžio, cholesterolio ir gliukozės kontrolė – tai investicija į ilgesnį ir kokybiškesnį gyvenimą“, – teigia medikė.
Lietuvos širdies asociacija primena penkis paprastus žingsnius, padedančius kasdien pasirūpinti savo širdimi:
- Rinkitės laiptus, o ne liftą. Maži kasdieniai pokyčiai padeda išlikti aktyviems.
- Sveikiau maitinkitės. Rinkitės subalansuotą maistą, kuriame gausu vaisių ir daržovių.
- Apsilankykite pas gydytoją. Ankstyva diagnostika gali padėti išvengti didesnių sveikatos problemų.
- Reguliariai darykite pertraukas darbe. Net kelios poilsio minutės gali padėti sumažinti stresą.
- Skirkite pakankamai laiko miegui. Kokybiškas miegas svarbus širdies ir kraujagyslių sveikatai.
Rūpintis širdimi svarbu nuo pat gyvenimo pradžios. Įgimtų širdies ydų diagnostika patikros metu gali padėti jas nustatyti anksčiau ir išsaugoti gyvybes. Tai dar kartą primena, kad širdies sveikata aktuali įvairaus amžiaus žmonėms, o profilaktika, sveikatos patikros ir dėmesys organizmo siunčiamiems signalams svarbūs visais gyvenimo etapais.
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