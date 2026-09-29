Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva

Jaučiatės visiškai sveiki? Gydytoja siunčia svarbią žinią tūkstančiams lietuvių

2026-09-29 12:07 / šaltinis: Pranešimas spaudai / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: Pranešimas spaudai / aut.
2026-09-29 12:07
Pridėkite kaip šaltinį Google

Daugeliui žmonių gera savijauta atrodo kaip neginčijamas sveikatos įrodymas, tačiau kardiologijos pasaulyje ši ramybė gali būti apgaulinga. Rugsėjo 29-ąją minint Pasaulinę širdies dieną Santaros klinikų gydytoja kardiologė prof. dr. Jolita Badarienė ragina nelaukti pirmųjų simptomų ir pasitikrinti savo širdies ir kraujagyslių sveikatą.

Jaučiatės visiškai sveiki? Gydytoja siunčia svarbią žinią tūkstančiams lietuvių (tv3.lt koliažas)
GALERIJA (8)

Daugeliui žmonių gera savijauta atrodo kaip neginčijamas sveikatos įrodymas, tačiau kardiologijos pasaulyje ši ramybė gali būti apgaulinga. Rugsėjo 29-ąją minint Pasaulinę širdies dieną Santaros klinikų gydytoja kardiologė prof. dr. Jolita Badarienė ragina nelaukti pirmųjų simptomų ir pasitikrinti savo širdies ir kraujagyslių sveikatą.

REKLAMA
1

Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis kompensuojama širdies ir kraujagyslių ligų prevencinė programa gali padėti pamatyti organizmo pokyčius dar prieš pasirodant pirmiesiems simptomams.

TAIP PAT SKAITYKITE:

(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Širdies ir kraujagyslių ligos, infarktas, širdies ligos, cholesterolis

Širdies ligos neretai būna tylios

Gydytoja, savo praktikoje susiduriate su pacientais, kuriems širdies ir kraujagyslių ligos diagnozuojamos jau esant sunkesnei būklei. Ar dažnai tokios ligos būna „tylios“?

REKLAMA
REKLAMA

Tikrai taip. Širdies ir kraujagyslių ligos labai dažnai nesukelia jokių simptomų – žmogus nieko nejaučia iki tol, kol įvyksta tam tikras ūmus sveikatos sutrikimas. Vieni klastingiausių rizikos veiksnių yra padidėjusi cholesterolio koncentracija kraujyje ir padidėjęs kraujo spaudimas.

REKLAMA

Padidėjusio cholesterolio žmogus dažniausiai nejaučia, todėl svarbu atlikti tyrimus ir žinoti savo rodiklius. Ne mažiau svarbu žinoti ir šeimos istoriją – kokiomis ligomis yra sirgę tėvai, broliai, seserys, seneliai, kiek jie gyveno, nuo ko mirė.

Kitas labai klastingas rizikos veiksnys – padidėjęs kraujo spaudimas. Jis taip pat ilgą laiką gali nesukelti jokių simptomų. Tačiau ilgainiui gali įvykti insultas, miokardo infarktas, išsivystyti širdies nepakankamumas.

REKLAMA
REKLAMA

Sakoma, kad širdies ligos yra vyresnio amžiaus žmonių problema. Kiek svarbi prevencija jaunesniame amžiuje?

Pats amžius yra rizikos veiksnys – kuo žmogus vyresnis, tuo didesnė aterosklerozinės širdies ir kraujagyslių ligos rizika. Tačiau miokardo infarktas ar net mirtis gali ištikti ir jauną žmogų.

(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Širdies ir kraujagyslių ligų prevencinė programa

Jauno amžiaus žmonėms ypač svarbi šeimos istorija ir genetika. Jeigu pirmos eilės giminaičiams – moterims iki 55 metų, vyrams iki 60 metų – buvo nustatytas kardiovaskulinis įvykis ar žmogus mirė dėl širdies ligų, tai gali rodyti paveldimą riziką. Taip pat svarbu padidėjęs cholesterolis, kraujo spaudimas, rūkymas, antsvoris ir gyvenimo būdas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Visada svarbu kalbėti apie rizikos veiksnius, bet nuo 40 metų Europos kardiologų draugija žmonėms, nesergantiems širdies ir kraujagyslių ligomis, tačiau turintiems jų riziką, rekomenduoja įvertinti kardiovaskulinio įvykio ir mirties tikimybę pagal SCORE 2 rizikos vertinimo lenteles.

Kas gali nemokamai sudalyvauti prevencinėje programoje?

Kodėl svarbu dalyvauti širdies ir kraujagyslių ligų prevencinėje programoje dar neatsiradus simptomams ir kokius pokyčius per jos gyvavimo laikotarpį matote?

REKLAMA

Noriu pasidžiaugti ir priminti, kad širdies ir kraujagyslių ligų prevencinė programa Lietuvoje gyvuoja jau apie 20 metų. Jos tikslas nuo pat pradžių buvo išaiškinti sergamumą širdies ir kraujagyslių ligomis, jų rizikos veiksnius ir juos koreguojant mažinti mirtingumą. Tikėtina, kad dėl prevencinės programos nuo 2016 metų stebimas mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažėjimas, ypač tarp darbingo amžiaus žmonių.

REKLAMA

Itin svarbu tai, kad programos pradžioje pacientams, kuriems nustatyta padidėjusi cholesterolio koncentracija, buvo kompensuojami statinai. Tačiau svarbiausia – žmonės pradėjo daugiau kalbėti apie profilaktinius patikrinimus, cholesterolį, kraujo spaudimą. Reikia nebijoti išsitirti – pats dalyvavimas programoje nereiškia, kad žmogus serga. Priešingai, tai galimybė laiku nustatyti rizikos veiksnius ir prireikus pradėti gydymą.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Nuo 2023 m. gegužės prevencinėje programoje gali dalyvauti to paties amžiaus tiek vyrai, tiek moterys. Pastebėjome, kad žmonės pradėjo tikrintis šeimomis – vyras ir moteris ateina kartu.

 

Ar galima situaciją pakeisti, jeigu rizika nustatoma laiku?

Žinoma. Padidėjusio kraujo spaudimo žmogus dažnai nejunta, tačiau jį koregavus sumažėja kardiovaskulinio įvykio rizika. Pradedama nuo nemedikamentinių priemonių – fizinio aktyvumo, mažesnio druskos vartojimo, o prireikus skiriamas ir gydymas vaistais.

REKLAMA

Svarbu neuždelsti, kad neišsivystytų gydymui atspari hipertenzija, širdies nepakankamumas ir aterosklerozė. Šias ligas koreguoti jau būna gerokai sunkiau.

Ką pasakytumėte žmogui, kuris yra įsitikinęs: „Aš jaučiuosi gerai, man tikrintis nereikia“?

Tai yra bendras paciento ir gydytojo darbas. Labai svarbi paties žmogaus motyvacija. Norėčiau palinkėti nebijoti ateiti ir išsitirti – net jei nieko nenustatys, bus ramiau dėl savo ir vaikų ateities, o tikimybė išvengti sunkių širdies ir kraujagyslių ligų komplikacijų bus didesnė.

REKLAMA

Širdies ir kraujagyslių ligų prevencija Lietuvoje

Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis kompensuojama širdies ir kraujagyslių ligų prevencinė programa skirta 40–60 metų (imtinai) vyrams ir moterims, nesergantiems širdies ir kraujagyslių ligomis. Šio amžiaus žmonės dažniausiai nejunta jokių ligos simptomų, todėl prevencinis patikrinimas padeda laiku nustatyti rizikos veiksnius. Šeimos gydytojas nustatytu periodiškumu juos įvertina ir, jei reikia, sudaro individualų prevencijos planą.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Programos metu nemokamai gali būti atliekami gliukozės, cholesterolio, trigliceridų koncentracijos kraujyje tyrimai, elektrokardiograma, aterosklerozinių plokštelių nustatymas miego arterijose, kalcio indekso nustatymas, mikroalbuminurija šlapime, kraujagyslių standumo tyrimai,  padedantys įvertinti širdies ir kraujagyslių ligų riziką. Nustačius labai didelę riziką, pacientas gali būti siunčiamas išsamiau išsitirti specializuotuose centruose, o prireikus skiriamas gydymas.

Jei jaučiatės blogai ar kyla kitų sveikatos problemų, į šeimos gydytoją reikėtų kreiptis nepriklausomai nuo amžiaus – jis įvertins sveikatos būklę, prireikus paskirs tyrimus ar išduos siuntimą gydytojo specialisto konsultacijai gauti.

Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę

Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų