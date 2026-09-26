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Štai kas kelia jūsų kraujospūdį: nesakykite, kad neįspėjo

2026-09-26 17:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-26 17:00
Pridėkite kaip šaltinį Google

Nedideli, kasdien kartojami įpročiai ilgainiui gali nepastebimai prisidėti prie padidėjusio kraujospūdžio ir didesnės apkrovos širdžiai.

Nedideli, kasdien kartojami įpročiai ilgainiui gali nepastebimai prisidėti prie padidėjusio kraujospūdžio ir didesnės apkrovos širdžiai.

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Didžiosios Britanijos širdies fondas (British Heart Foundation) įspėja, kad milijonai žmonių gali gyventi su padidėjusiu kraujospūdžiu net to nežinodami. Manoma, kad Jungtinėje Karalystėje apie 16 milijonų žmonių turi padidėjusį kraujospūdį, tačiau beveik 5 milijonai apie tai net neįtaria.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Padidėjęs kraujospūdis, dar vadinamas hipertenzija, didina rimtų sveikatos problemų, tokių kaip infarktas, inkstų ligos ir insultas, riziką, rašoma express.co.uk.

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(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Poliklinika, ligoninė, medikai

Net ir nežymiai sumažinus kraujospūdį galima sumažinti šių ligų tikimybę, o sveikesni gyvenimo būdo pasirinkimai gali padėti tai padaryti.

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1. Per didelis druskos vartojimas

NHS rekomenduoja vengti sūraus maisto ir papildomai nesūdyti patiekalų. Suaugęs žmogus per dieną neturėtų suvartoti daugiau nei 6 gramų druskos, tai yra maždaug vienas nubrauktas arbatinis šaukštelis.

Svarbu prisiminti, kad didžioji dalis suvartojamos druskos jau būna produktuose, kuriuos perkame parduotuvėse, todėl dažnai jos gauname daugiau, nei manome.

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Nors daugelis žino, kad daug druskos turi pusgaminiai, greitasis maistas ar bulvių traškučiai, nemažai jos yra ir kituose kasdien vartojamuose produktuose:

  • sūryje;
  • pusryčių dribsniuose;
  • konservuotose sriubose;
  • duonoje, kepiniuose ir picose;
  • sausainiuose, pyragaičiuose;
  • perdirbtuose mėsos gaminiuose, tokiuose kaip dešros, kumpis ar šoninė;
  • padažuose, pavyzdžiui, kečupe, sojų padaže ar mėsos padažuose.

 

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