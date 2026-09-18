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TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Pacientų pamiltas šeimos gydytojas išdavė, kokio 1 produkto niekada nevalgo: „Man svarbu...“

2026-09-18 19:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) Liepa Svirskaitė
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-18 19:00
Pridėkite kaip šaltinį Google

Naujamiesčio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro vedėjas, šeimos gydytojas Irmantas Aleksa – kuo puikiausiai pažįstamas medikas, į kurį susidūrę su sveikatos problemomis kreipiasi ne vienas. Vis tik, kaip gyvena ir kiek dėmesio savo sveikatai kasdienybėje skiria pats gydytojas?

Irmantas Aleksa, šaldytuvas, greitoji, poliklinika (nuotr. TV3, 123rf.com, Broniaus Jablonsko, BNS)
GALERIJA (9)

Naujamiesčio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro vedėjas, šeimos gydytojas Irmantas Aleksa – kuo puikiausiai pažįstamas medikas, į kurį susidūrę su sveikatos problemomis kreipiasi ne vienas. Vis tik, kaip gyvena ir kiek dėmesio savo sveikatai kasdienybėje skiria pats gydytojas?

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Naujienų portalas tv3.lt susisiekė su I. Aleksa ir jis pasidalijo, kokią vietą jo gyvenime užima sveika gyvensena. Pašnekovas neslėpė, kad savo gyvenimo būdui skiria daug dėmesio, o pacientams visuomet rekomenduoja tik tai, ką išbando pats.

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„Manau, kad šeimos gydytojui yra būtina būti pavyzdžiu savo pacientams. Jei nori mokyti kitus gyventi sveikiau, pirmiausia pats turi taip gyventi“, – teigė pašnekovas.

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(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Poliklinika, ligoninė, medikai

Šis tekstas – publikacijų ciklo „Mediko gyvenimas po darbo“ dalis. Jame aptariame žinomų Lietuvos medikų rutiną po darbo – analizuojame jų santykį su sportu, aiškinamės pagrindinius mitybos principus ir domimės, kokią vietą jų gyvenime užima miegas. Šio publikacijų ciklo tikslas – paanalizuoti, kaip savo sveikata rūpinasi tie, kurie kiekvieną dieną padeda kitiems.

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Fizinis aktyvumas – neatsiejamas nuo šeimos gydytojo rutinos

Pirmasis sveikos gyvensenos principas, kurį paminėjo pašnekovas, buvo fizinė veikla. Anot jo, sporto salėje tenka lankytis bent tris kartus per savaitę, o ten jis praleidžia nemažiau kaip pusantros valandos.

Taip pat šeimos gydytojas mėgsta plaukioti, tad neretai užsuka į baseiną ir stengiasi atsipalaiduoti ten.

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Sportas labai padeda atsipalaiduoti po sunkios darbo dienos. Jaučiuosi žvalesnis, darbingesnis, turiu daugiau energijos.

Be to, mano fizinės sveikatos rodikliai yra gerokai geresni, todėl matau aiškią naudą“, – apie savo pasirinkimą pasakojo jis.

I. Aleksa pažymėjo, kad dažniausiai renkasi sportuoti po darbo, nes dirbti pradeda septintą ryto. Kiekvieną kartą po sunkios darbo dienos jam tai padeda atsipalaiduoti.

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Miegui skiria bent 7 valandas per parą

Pašnekovui užsiminus apie ankstyvą darbo pradėjimą, pasiteiravome jo, kiek dėmesio šeimos gydytojas skiria savo miego rutinai.

I. Aleksa nurodė, kad kiekvieną naktį stengiasi miegoti ne mažiau kaip septynias valandas per parą tam, kad suspėtų atsigauti po sunkios darbo dienos ir pasiruošti naujai.

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„Įprastai keliuosi 5.20 valandą ryto. Vakare ruoštis miegui pradedu apie 21.30 valandą, o 22 valandą jau būnu lovoje“, – nurodė jis.

Šeimos gydytojas pasakojo, kad darbo dienomis neleidžia sau per ilgai užsivakaroti, o nuo režimo nukrypsta nebent penktadienio arba šeštadienio vakarą.

Vis tik dažniausiai miego laikas būna panašus, nes, kaip teigė šeimos gydytojas, dideli vakarėliai jam nėra prioritetas.

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2026-09-18 21:07
Tai kokio produkto nevalgo?
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Išblyškęs perdžiūvęs silpnutis toks
Išblyškęs perdžiūvęs silpnutis toks
2026-09-18 19:42
Jam kasdien po gerą gabalą lašinių su duona sumaitinkit kad pasitaisytu!
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Sėkmės
Sėkmės
2026-09-18 20:35
Daug ligų turi, gaila dar jaunas, bet bus geras daktarėlis, nes supras sergančius. Darbas sunkus, nes kvaila gydymo politika, kai tiesiog trukdoma ligoniui padėti. Manau užteks ištvermės atsilaikyt.
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