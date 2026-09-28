Gyventojams – nemokami tyrimai: apsibraukite vietą ir laiką, kada tikrins

Rugsėjo 29-ąją, minint Pasaulinę širdies dieną, Kauno gyventojai ir miesto svečiai kviečiami nemokamai pasitikrinti širdies ir kraujagyslių sistemos sveikatą.
Šių metų Pasaulinės širdies dienos tema – „Nepraleisk nei dūžio“. Jos proga Nacionaliniame Kauno dramos teatre vyks visuomeninė sveikatos patikros akcija, kurios metu gyventojai galės ne tik atlikti pagrindinius tyrimus, bet ir individualiai įsivertinti riziką susirgti širdies ir kraujagyslių ligomis.
Kaip skelbiama pranešime spaudai, renginys vyks rugsėjo 29 dieną, antradienį, nuo 12 iki 15 val., renginio vieta – Nacionalinis Kauno dramos teatras, Laisvės al. 71.
Renginio metu gyventojai galės nemokamai:
- išsimatuoti arterinį kraujospūdį ir širdies susitraukimų dažnį;
- pasitikrinti gliukozės bei cholesterolio kiekį kraujyje;
- įsivertinti individualią riziką susirgti širdies ir kraujagyslių ligomis pagal SCORE metodiką;
- esant nustatytai didelei kardiovaskulinių ligų rizikai – atlikti kaklo kraujagyslių echoskopiją.
Renginio metu taip pat vyks pirmosios pagalbos mokymai, kuriuose bus galima praktiškai prisiminti arba išmokti pradinio gaivinimo pagrindų.
Dalyvių lauks specialistų ir studentų parengta informacija, naudingi patarimai bei dovanos.
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