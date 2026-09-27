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TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveika gyvensena

Žarnyno vėžį išduoda šie simptomai: pajutę nenumokite ranka

2026-09-27 18:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-27 18:00
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Žarnyno vėžys yra viena dažniausių onkologinių ligų. Jis išsivysto iš polipų, susiformuojančių storosios žarnos arba tiesiosios žarnos gleivinėje. Nors liga dažnai vystosi lėtai, anksti aptikus pakitimus galima ne tik sėkmingai gydyti vėžį, bet ir užkirsti kelią jo atsiradimui.

Žarnyno vėžys yra viena dažniausių onkologinių ligų. Jis išsivysto iš polipų, susiformuojančių storosios žarnos arba tiesiosios žarnos gleivinėje. Nors liga dažnai vystosi lėtai, anksti aptikus pakitimus galima ne tik sėkmingai gydyti vėžį, bet ir užkirsti kelią jo atsiradimui.

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Specialistai pabrėžia, kad reguliarūs profilaktiniai tyrimai leidžia aptikti polipus dar prieš jiems tampant piktybiniais, rašoma my.clevelandclinic.org.

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FOTOGALERIJA. Vėžio ląstelės

Kas yra žarnyno vėžys?

Žarnyno vėžys prasideda nuo nedidelių gleivinės darinių, vadinamų polipais. Dauguma jų yra nepavojingi, tačiau dalis ilgainiui gali virsti vėžiu.

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Piktybinės ląstelės gali išplisti per storosios žarnos sienelę ir vėliau pasiekti kitus organus. Būtent todėl ankstyvas ligos nustatymas yra itin svarbus.

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Medikai gali aptikti polipus atlikdami kolonoskopiją. Nustatyti ir pašalinti ikivėžiniai polipai gali padėti visiškai išvengti ligos išsivystymo.

Kokie simptomai gali išduoti žarnyno vėžį?

Liga dažniausiai vystosi pamažu. Manoma, kad ikivėžiniam polipui virsti piktybiniu naviku gali prireikti maždaug 10 metų.

Ankstyvose stadijose simptomų gali nebūti, tačiau ligai progresuojant gali pasireikšti:

  • pilvo skausmas ar diskomfortas;
  • pilvo pūtimas;
  • kraujas išmatose arba ant jų;
  • vidurių užkietėjimas;
  • viduriavimas;
  • jausmas, kad žarnynas neištuštėjo iki galo;
  • nuolatinis nuovargis ar silpnumas;
  • nepaaiškinamas svorio kritimas.

Svarbu žinoti, kad panašius simptomus gali sukelti ir kur kas dažnesnės būklės, pavyzdžiui, žarnyno infekcijos ar apsinuodijimas maistu.

Vis dėlto jei nemalonūs pojūčiai nepraeina per kelias dienas arba pastebite kraują išmatose, netikėtai krenta svoris ar jaučiate nuolatinį nuovargį, reikėtų kreiptis į gydytoją.

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