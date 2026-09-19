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TV3 naujienos > Žmonės > Įvairenybės

Parduotuvėje ragina apeiti 1 prekę: ji – tikras nuodas organizmui

2026-09-19 14:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-19 14:25
Pridėkite kaip šaltinį Google

Auksiniai, traškūs ir paruošiami per kelias minutes – vištienos kąsneliai jau daugelį metų karaliauja ant stalų, ypač vaikų racione, tačiau jų sudėtis gali nemaloniai nustebinti. Specialistai įspėja, kad pigiausiuose produktuose vietoj tikros mėsos dažnai randama įvairių likučių ir priedų mišinys.

Prekyba (nuotr. Elta)

Auksiniai, traškūs ir paruošiami per kelias minutes – vištienos kąsneliai jau daugelį metų karaliauja ant stalų, ypač vaikų racione, tačiau jų sudėtis gali nemaloniai nustebinti. Specialistai įspėja, kad pigiausiuose produktuose vietoj tikros mėsos dažnai randama įvairių likučių ir priedų mišinys.

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Vištienos kąsnelių populiarumas nėra atsitiktinis – jie greiti, lengvai paruošiami ir plačiai prieinami. Daugeliui šeimų tai patogus „atsarginis“ pietų variantas ar užkandis. Problemos prasideda tada, kai atidžiau pažvelgiame į etiketę, rašoma fakt.pl.

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Kas iš tikrųjų slepiasi parduotuviniuose vištienos kąsneliuose?

Teoriškai vištienos kąsneliai turėtų būti gaminami iš vištienos mėsos. Praktikoje dažnai naudojama vadinamoji mechaniškai atskirta mėsa (MAM). Ji gaunama iš skerdienos likučių, kurie spaudžiami specialiais įrenginiais. Galutinis produktas – masė, kurioje yra ne tik mėsa, bet ir sumaltos kremzlės, oda bei riebalai.

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Kad toks mišinys primintų įprastą produktą, gamintojai prideda skonio stipriklių, stabilizatorių ir užpildų. Pigiausių vištienos kąsnelių sudedamųjų dalių sąrašas dažnai būna ilgas – jame galima rasti modifikuoto krakmolo, fosfatų ar net cukraus įvairiomis formomis.

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Nerimą kelia ir ingredientų proporcijos. Kai kuriuose produktuose mėsa sudaro mažiau nei 60 proc., o didelę dalį užima riebalais prisigėręs apvalkalas. Būtent jis lemia didelį kaloringumą ir menką maistinę vertę.

Kam reikėtų vengti vištienos kąsnelių?

Gydytojai pabrėžia, kad vištienos kąsneliai neturėtų būti nuolatinė mitybos dalis. Ypač atsargūs turėtų būti žmonės, turintys aukštą kraujospūdį, padidėjusį cholesterolio kiekį ar sergantys 2 tipo diabetu. Didelis druskos, transriebalų ir kalorijų kiekis gali neigiamai paveikti sveikatą.

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Ekspertai taip pat atkreipia dėmesį į vaikus. Nors jie dažniausiai renkasi šį patiekalą, per didelis itin perdirbto maisto vartojimas gali turėti neigiamą poveikį jų vystymuisi ir formuoti netinkamus mitybos įpročius ateityje.

Ar galima valgyti vištienos kąsnelius be sąžinės graužaties?

Tai nereiškia, kad reikia visiškai atsisakyti mėgstamo skonio. Kur kas geresnis sprendimas – pasigaminti vištienos kąsnelius namuose iš tikros vištienos filė, be nereikalingų priedų.

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Kepimas orkaitėje vietoj kepimo aliejuje ir sveikesnis apvalkalas gali gerokai sumažinti patiekalo kaloringumą.

Renkantis parduotuvėje, verta atidžiai skaityti etiketes – ieškoti produktų, kuriuose yra kuo daugiau mėsos ir kuo mažiau priedų.

Vištienos kąsneliai gali likti malonus užkandis, tačiau neturėtų tapti kasdieniu pasirinkimu. Priešingu atveju greitas patiekalas gali turėti ilgalaikių pasekmių sveikatai.

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Taigi
Taigi
2026-09-19 14:57
ar pirkejas turi apeiti ,KODEL LEIDZIAMA tokius brudus i prekyba ????????
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Manau
Manau
2026-09-19 14:34
Jeigu tai TIKRAS nuodas organizmui, tau reikia uždrausti pardavinėti. Tai yra nusikaltimas
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Matilda
Matilda
2026-09-19 16:37
Kodėl gamina ir leidžia gaminti nesveikus produktus ? Kur vet. ir maisto tarnybos ???
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