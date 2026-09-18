Vis nesiliaujant smogti magnetinėms audroms – nauja svarbi žinia

Magnetinių audrų metu rekomenduojama daugiau dėmesio skirti sau ir savo sveikatai.
Paaiškėjo, ar sulauksime magnetinės audros
Meteoagent.com apžvelgė artimiausių trijų dienų prognozes. Šiandien, pasak jų, magnetinės audros nebus. Pranešama, kad geomagnetinio lauko aktyvumas sieks 2,2 balo.
Rytoj magnetinės audros taip pat jau nebesulauksime. Duomenys rodo, kad geomagnetinio lauko aktyvumas nors ir bus šiek tiek didesnis – sieks 2,7 balo – magnetinės audros nesulauksime.
Poryt magnetinė audra taip pat jau nebepasirodys. Pranešama, kad geomagnetinio lauko intensyvumas sumažės – bus 2,3 balo.
Toliau apžvelkime Jungtinių Amerikos Valstijų Nacionalinės vandenynų ir atmosferos tyrimų administracijos (NOAA) artimiausių trijų dienų duomenis.
Pasak jų, šiandien geomagnetinio lauko aktyvumas svyruos 2-3,67 balo. Tai rodo, kad magnetinės audros nebus.
Rytoj magnetinė audra taip pat nėra prognozuojama, nes geomagnetinio lauko intensyvumas svyruos 2-2,67 balo.
Poryt geomagnetinio lauko intensyvumas bus dar silpnesnis. Pranešama, kad jis svyruos 2-2,33 balo.
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