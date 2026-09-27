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TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveika gyvensena

Pas šį Lietuvos chirurgą patekti nori visi: štai kokio 1 mitybos įpročio šventai laikosi jis pats

2026-09-27 18:45 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) Liepa Svirskaitė
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-27 18:45
Pridėkite kaip šaltinį Google

Pas pilvo chirurgą Audrių Dulską norinčių patekti driekiasi eilės. Medikas dirba tiek operacinėje, atlikdamas svarbias, neretai su gyvybės išsaugojimu susijusias operacijas, tiek konsultuoja pacientus poliklinikoje bei dalyvauja klinikinėje veikloje. Tad šįkart pasikalbėjome su mediku, kaip atrodo jo gyvenimas užvėrus ligoninės duris.

Audrius Dulskas, šaldytuvas, laikrodis (nuotr. TV3, 123rf.com)
GALERIJA (11)

Pas pilvo chirurgą Audrių Dulską norinčių patekti driekiasi eilės. Medikas dirba tiek operacinėje, atlikdamas svarbias, neretai su gyvybės išsaugojimu susijusias operacijas, tiek konsultuoja pacientus poliklinikoje bei dalyvauja klinikinėje veikloje. Tad šįkart pasikalbėjome su mediku, kaip atrodo jo gyvenimas užvėrus ligoninės duris.

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A. Dulskas naujienų portalo tv3.lt skaitytojams papasakojo, kaip atrodo jo gyvensena, kuri gali padėti užtikrinti gerą savijautą kasdienybėje.

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Šis tekstas – publikacijų ciklo „Mediko gyvenimas po darbo“ dalis. Jame aptariame žinomų Lietuvos medikų rutiną po darbo – analizuojame jų santykį su sportu, aiškinamės pagrindinius mitybos principus ir domimės, kokią vietą jų gyvenime užima miegas. Šio publikacijų ciklo tikslas – paanalizuoti, kaip savo sveikata rūpinasi tie, kurie kiekvieną dieną padeda kitiems.

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(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Audrius Dulskas

Daugiausia dėmesio skiria kokybiškam miegui

Vos prabilus apie sveiką gyvenseną, chirurgas nurodė, kad jam vienas iš svarbiausių dalykų kasdienybėje yra miegas.

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Kadangi pašnekovas keliasi anksti ryte, jau 21 valandą vakaro jis stengiasi gulėti lovoje. Prieš miegą įprastai dar šį tą paskaito arba pasižiūri, o tuomet keliauja ilsėtis.

„Siekiu, kad bendra miego trukmė būtų bent aštuonios valandos, nes keliuosi anksti, apie 6.30 valandą. Kadangi į darbą išvykstu netrukus po šešių, darbe būnu labai anksti“, – apie savo miego įpročius pasakojo pašnekovas.

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Jis nurodė, kad prieš operacijas neretai reikia peržvelgti dokumentus, paruošti viską, kas reikalinga, tad dar iki operacinio darbo pradžios jis atlieka ne vieną užduotį.

O pasidomėjus, kaip šis režimas atrodo savaitgaliais, chirurgas nurodė, kad režimas išlieka panašus.

„Kartais savaitgalį leidžiu sau papildomai valandą pamiegoti, tačiau dažniausiai yra įvairių įsipareigojimų, reikia rūpintis šunimi.

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Taip pat stengiamės neiti miegoti labai vėlai, kad kasdien išliktų bent aštuonios valandos miego“, – apie savo įpročius pasakojo jis.

Per dieną siekia surinkti 10 tūkst. žingsnių

A. Dulskas taip pat stengiasi kuo daugiau judėti ir vaikščioti. Jis pasakojo, kad sąmoningai kasdienybėje vengia lifto ir renkasi lipti laiptais.

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Taip pat, kadangi šeimoje augina šunį, tenka reguliariai vaikščioti, o kiekvienos dienos tikslas – surinkti 10 tūkst. žingsnių.

„Suprantu, kad pats skaičius nėra stebuklingas, tačiau tai yra konkretus tikslas, kurį galima sekti.

Dar naudoju išmaniuosius įrenginius, kurie stebi mano žingsnių skaičių, bendrą fizinį aktyvumą ir miego kokybę. Tai leidžia įsivertinti savo įpročius, išsikelti tikslus ir matyti, kaip sekasi jų laikytis“, – pasakojo jis.

Pašnekovas pridėjo, kad vasaros metu stengiasi šunį į lauką išvesti po 3-4 kartus per dieną, o kiekvieno pasivaikščiojimo trukmė – apie 20 minučių.

Chirurgas šyptelėjo – šuns turėjimas yra puiki širdies ir kraujagyslių ligų profilaktika, nes skatina reguliariai judėti.

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