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TV3 naujienos > Žmonės

Po populiarios grožio operacijos moteris išgyveno košmarą: nelinkėtų niekam

2026-10-28 19:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-28 19:20
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Socialiniuose tinkluose išpopuliarėjusiai akių vokų operacijai pasiryžusi 31 metų Nikita Morgan nė nenumanė, kokie išgyvenimai jos laukia. Už procedūrą 849 JAV dolerius (apie 730 eurų) sumokėjusi moteris pasakoja patyrusi itin skausmingą operaciją, o jau kitą dieną iš jos akių plūdo kraujas. Dabar ji įspėja kitus aklai nepasitikėti socialiniuose tinkluose matomomis istorijomis.

Nikita Morgan

Socialiniuose tinkluose išpopuliarėjusiai akių vokų operacijai pasiryžusi 31 metų Nikita Morgan nė nenumanė, kokie išgyvenimai jos laukia. Už procedūrą 849 JAV dolerius (apie 730 eurų) sumokėjusi moteris pasakoja patyrusi itin skausmingą operaciją, o jau kitą dieną iš jos akių plūdo kraujas. Dabar ji įspėja kitus aklai nepasitikėti socialiniuose tinkluose matomomis istorijomis.

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31 metų Nikita Morgan nusprendė atlikti blefaroplastiką – akių vokų operaciją, kurios metu pašalinamas arba perskirstomas odos perteklius aplink akis, rašė Unilad.

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Tokiam sprendimui įtakos turėjo ir socialiniuose tinkluose augantis šios procedūros populiarumas. Kalbama, kad ją galėjo atlikti ir tokios garsenybės kaip Kendall Jenner, Ariana Grande bei Taylor Swift, tačiau šie gandai nėra patvirtinti.

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Ilgus metus dėl savo akių vokų išvaizdos kompleksavusi moteris galiausiai ryžosi operacijai.

Atlikusi paieškas, Airijoje pardavimų srityje dirbanti Nikita Morgan pasirinko kliniką Vokietijoje. Ji tikėjosi, kad procedūra bus tokia pat greita ir paprasta kaip botulino toksino ar lūpų užpildų injekcijos.

Po operacijos – kraupūs išgyvenimai

Moteris pasakojo, kad po operacijos jai teko patirti itin nemalonių akimirkų oro uoste.

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„Bandžiau praeiti oro uosto saugumo patikrą, tačiau beveik nieko nemačiau. Kaskart, kai mėgindavau pažvelgti aukštyn ar į šoną, mano veidu imdavo tekėti kraujas. Atrodė, tarsi verkčiau krauju. Galvojau: ką aš čia darau dėl mažo odos lopinėlio ant savo veido?“ – prisiminė ji.

Nikita Morgan paaiškino, kad užkritę akių vokai yra dažnas jos šeimos bruožas. Jai visada atrodė, kad jos akių vokai yra labai sunkūs, todėl apie operaciją ji svajojo dar vaikystėje.

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Moteris prisiminė net klaususi mamos, ar būtų galima pašalinti odos perteklių aplink akis.

Žmonės „TikTok“ platformoje pasakojo, kad vos po savaitės jau atrodė kaip įprastai. Kai dalyvavau nuotolinėje konsultacijoje, chirurgė paklausė, kodėl noriu šios operacijos, ir paprašė parodyti odos perteklių. Visa konsultacija nuo pradžios iki pabaigos truko vos dešimt minučių“, – pasakojo ji.

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Vis dėlto moteris tikino visiškai neįsivaizdavusi, kokia skausminga bus pati procedūra ir kas jos lauks vėliau.

Operacijos metu jautė skausmą

Nikita Morgan prisiminė, kad nemalonūs pojūčiai prasidėjo vos pradėjus leisti nuskausminamuosius.

„Kai ji suleido adatą į pirmąjį voką, aš net pašokau nuo operacinio stalo. Susiraukiau iš skausmo, nes injekcija į akių vokus yra labai neįprastas pojūtis. Man atrodo, kad antrasis vokas nebuvo pakankamai nuskausmintas, nes jaučiau, kaip kažkas teka mano veidu. Pasakiau jai apie tai, tačiau ji atsakė, kad viskas gerai“, – prisiminė moteris.

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Pasak jos, operacijos metu patirti pojūčiai buvo tokie nemalonūs, kad ji net pasijuto galinti nualpti.

„Jaučiau, kaip iš mano veido teka kraujas. Buvau išbalusi kaip vaiduoklis. Jaučiau aštrią adatą, duriančią per odą“, – pasakojo ji.

Tačiau nemalonumai nesibaigė net ir pasibaigus operacijai.

Įspėjo kitus nedaryti tos pačios klaidos

Nikita Morgan teigė, kad po procedūros jautėsi taip prastai, jog net neprisimena, kaip išvyko iš klinikos ir pasiekė oro uostą.

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„Iš tiesų net neprisimenu, kaip išėjau iš klinikos ar nuvykau į oro uostą, tačiau žinau, kad negavau jokių nurodymų, kaip prižiūrėti akis po operacijos“, – sakė ji.

Moteris pasakojo, kad po procedūros negalėjo normaliai užmerkti akių ir mirksėti. Dėl savo būklės ji taip pat negalėjo vairuoti automobilio.

Negana to, pasak Nikita Morgan, jai pačiai teko išsiimti po operacijos likusius siūlus.

Dabar moteris neslepia besigailinti dėl priimto sprendimo ir ragina kitus gerai pagalvoti prieš ryžtantis panašioms procedūroms.

„Netikėkite viskuo, ką matote socialiniuose tinkluose, ir nelaikykite to neginčijama tiesa. Ten matote tikrus žmones ir tikras jų patirtis. Galbūt kai kuriems viskas iš tiesų vyksta taip, kaip jie pasakoja, tačiau kitiems gali būti visai kitaip“, – įspėjo ji.

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