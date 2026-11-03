Miegodamas mirė vos 33-ejų aktorius: „Sunku susitaikyti...“

Netikėta netektis sukrėtė gerbėjus, kurie socialiniuose tinkluose plūsta reikšti užuojautą, skelbė dailystar.co.uk.
Mirė miegodamas
Anujas Thakuras labiausiai išgarsėjo vaidmeniu „Disney Channel“ seriale „Dhoom Machao Dhoom“. Pranešama, kad aktorių ištiko traukuliai miegant.
Apie jo mirtį socialiniuose tinkluose pranešė artimas draugas Rupeshas Sonaras, su kuriuo Anujas kartu dirbo ne viename televizijos projekte.
Emocingame įraše „Instagram“ jis sunkiai rinko žodžius atsisveikindamas su bičiuliu.
„Vis dar negaliu patikėti, kad tavęs nebėra tarp mūsų. Tu buvai ne tik draugas, bet ir tarsi jaunesnis brolis. Kartu buvome suplanavę tiek daug projektų. Iki šiol prisimenu, kaip mačiau tavo sunkumus karjeros pradžioje ir stebėjau visą tavo kelią“, – rašė Rupeshas.
Jis taip pat neslėpė, kad susitaikyti su netektimi itin sunku.
„Gyvenimas iš tiesų nenuspėjamas. Sunku susitaikyti su tuo, kad tavęs netekome taip anksti. Ši žinia atrodo nereali. Tu visada išliksi mūsų atmintyje, broli. Ilsėkis ramybėje“, – jautriai atsisveikino draugas.
Rupeshas atskleidė, kad Anują paskutinį kartą matė vos prieš 10 dienų iki jo mirties. Žinia apie draugo netektį jį sukrėtė.
„Buvau sukrėstas išgirdęs, kad Anujas nuėjo miegoti vakare ir daugiau nebeatsibudo. Šeštadienį susitikau su jo šeima, taip pat mama ir broliu. Tuomet man buvo pranešta, kad Anują ištiko traukuliai ir jų metu jis mirė“, – pasakojo vyras.
Jis taip pat papasakojo apie paskutinį Anujo rytą. Pasak Rupesho, aktorius buvo įpratęs anksti keltis ir laikytis griežtos dienotvarkės.
„Anujas buvo įpratęs anksti keltis. Kiekvieną dieną jis pabusdavo 4.30 val. ryto ir laikydavosi savo dienotvarkės, kurioje buvo numatyta mankšta bei bėgiojimas. Tačiau tą rytą jis neatsikėlė.
Jo žadintuvas suskambo 4.30 val., o mama, nuėjusi į jo kambarį pažadinti sūnaus, rado jį jau mirusį“, – pasakojo draugas.
Gerbėjai negali patikėti skaudžia žinia
Žinia apie aktoriaus mirtį sukrėtė ir jo gerbėjus. Socialiniame tinkle „Facebook“ žmonės dalijosi jautriais atsisveikinimo žodžiais.
„Tegul jo siela ilsisi amžinojoje ramybėje. Nuoširdžiai užjaučiame netektį išgyvenančią šeimą“, – rašė vienas gerbėjas.
Kitas komentavo: „Labai liūdna išgirdus apie Anujo mirtį. Tegul jo siela ilsisi ramybėje. Meldžiamės ir reiškiame nuoširdžią užuojautą jo šeimai.“
Dar vienas gerbėjas rašė: „Išėjo per anksti, bet niekada nebus pamirštas! Talentingas žmogus, gražūs prisiminimai ir kelias, kuris išliks atmintyje. Tu amžinai liksi mūsų širdyse. Ilsėkis ramybėje, Anuj Thakur.“