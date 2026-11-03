Staiga mirus sūnui Zita tokio jo buvusios žmonos akibrokšto nesitikėjo: „Man tos laidotuvės net nerūpėjo“

„TV Pagalbos“ gelbėtojas Žilvinas Žitkus sprendė šią painią situaciją.
Zitos sūnus mirė per savo gimtadienį. Egidijui buvo 45-eri ir, kaip pasakoja motina, jis gimtadienio metu nuėjo į per karštą pirtį. Kadangi buvo išgėręs, jo širdis nepakėlė tokio krūvio ir sustojo.
Žmona apsiėmė tvarkyti kapą, tačiau nieko nedaro?
Zita tvirtino, kad marti Kristina pažadėjo per metus sutvarkyti velionio kapą, tačiau metai jau praėjo, o normalaus antkapio – nėra.
Egidijus su savo pirmąja žmona Kristina susilaukė net 8 vaikų. Po to pora išsiskyrė ir savo lemtingo gimtadienio metu Egidijus jau turėjo naują draugę.
„Ji (Kristina) iškart man pareiškė, kad „mes“ palaidosim. Neklausė ji manęs, kaip jį laidoti. O jis gi mamą turi. Tai taip, jį palaidojo, bet nei viena jo dukra su juo neatsisveikino“ – tvirtino moteris.
Zita prašo „TV Pagalbos“ gelbėtojo Žilvino sugėdinti buvusią Egidijaus žmoną. Moteris teigia, kad jei marti tiesiog pripažintų, jog neturi pinigų vyro antkapiui, ji bandytų prisidėti savo lėšomis. Tačiau dabar, pasak jos, Kristina tikina, kad kapą sutvarkys, tačiau nieko nedaro.
Buvusios žmonos pusė: kada rūpintis kapu, kai reikia auginti 8 vaikus?
Žilvinas ir Zita nuvyko į Kristinos namus. 8 vaikų mama tvirtino, kad sutvarkyti kapo ji tiesiog nespėja. O jei „TV Pagalba“ siūlo padėti šiai šeimai garbingai atsisveikinti su Egidijumi, ji mielai priima šią pagalbą.
Pokalbio metu paaiškėjo, dėl ko net po vyro mirties giminė vis dar yra susiskaldžiusi. Kristina atviravo, kad Zita nei vieno savo anūko nepripažino. Nepaisant to, kad po Egidijaus mirties našlė turėjo ir toliau būti pavyzdinga 8 vaikų mama, ji dar ir rūpinosi buvusio vyro kapu tiek, kiek išgalėjo. O pasak jos, Zita pati sūnaus laidotuvėms ir mišiomis net nesirūpino.
„Man tos laidotuvės net nerūpėjo“, – pasakodama apie sunkią savo buitį graudinosi Kristina.
O Kristinos dukra, Zitos anūkė, pasakojo dar atviriau – šios moters net nelaiko savo močiute:
„Tokios močiutės nenoriu. Jokių ryšių nenoriu su ja turėti. Norėčiau anytos nematyti niekada gyvenime. Ji, kai numirs, ant jos kapo net neužeisiu.“
Pasidalijo skaudžiomis patirtimis
Ji tvirtino, kad iš močiutės prisiklausė daug skaudžių žodžių, nuo pat vaikystės jautėsi atstumta.
Kristina ir jos dukra paaiškino, kad Egidijus buvo smurtaujantis žmogus, o jo mama tik dar labiau pylė žibalo į ugnį ir visapusiškai palaikė savo sūnaus pusę.
Buvusi žmona pasakojo, kad kartą vyras ją taip sumušė, jog ji ne vieną mėnesį praleido ligoninėje, o Egidijus už tai 2 metus praleido įkalinimo įstaigoje. Dėl to Kristina ir jos vaikai nespinduliavo entuziazmu sutvarkyti velionio kapą.
Visgi kapinės nėra vieta pykčiams, tad buvusi Egidijaus žmona ir Zita sutiko bendradarbiauti bei paprašė „TV Pagalbos“ komandos, kad jie padėtų gauti tvarkingą, vyro atminimą įamžinantį antkapį.
Bet moterų susitikimas kapinėse buvo toks, kokio Ž. Žitkus nesitikėjo.
Kaip baigėsi ši istorija, pamatykite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.
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Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „TV Pagalba“.