Kunigas atsakė, kaip lietuviai konkuruoja, kuris kapas gražesnis: kiti mano neteisingai

Apie kapų lankymo prasmę ir tradicija naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ pasakojo kunigas, vienuolis pranciškonas Edvinas Jurgutis.
Ar lietuviams svarbu aplankyti kapus ir prisiminti artimuosius?
E. Jurgutis: Po Vėlinių išėję į kapines pamatome, kokia gausybė yra žvakučių, gėlių atnešta. Tai yra mūsų tėvelių, senelių palikimas, kurie atnešė, išugdė, išlaikė šią tradiciją.
Šiuo metu mažėja dėl labai suprantamų aplinkybių – žmonės išsikelia, išvažiuoja, šimtai kilometrų skiria. Bet greitai tikrai nenyksta, ateina tie, kurie yra vietoje, o kas negali – per nuotolį atranda naujas tradicijas.
Ar jau yra tradicijos paminėti per nuotolį?
E. Jurgutis: Kai keli šimtai ar tūkstančiai kilometrų gali skirt, žmonės turi savo – ar prie Mergelės Marijos ar prie kažkokio brangaus šventojo, ateina tradicija prie šventųjų uždegti žvakutę. Tai pat eina į savo parapiją, artimiausią bažnyčia.
Aš būnu bažnyčioje ir matau, kiek daug ateina, ypatingai, kitataučių atvykusių. Jiems tikrai svarbu ir tikrai neparskris. Aš ir pats per šventes negaliu išvažiuoti, tai prisimenu, pasimeldžiu iš savo vietinės bažnyčios.
Kodėl svarbu prisiminti mirusiuosius ir mokyti vaikus nepamiršti?
E. Jurgutis: Nuo protėvių, tėvų, senelių, nuo tų, kurie apgynė, išsaugojo lietuvybę ir kalbą, miestą statė ir grindė – mes gimėme ir viską radome. Mes atėjome ir tik pridedame.
Turėti tą momentą, kai prisimename, kad yra, kas prieš mus labai daug padarė, kad šiandien taip gerai patogiai gyventume, mums primena, kad ir mes paliksime.
Tas susitikimas su mirtimi, kad esame laikini priverčia kartais permąstyti, ar aš esu ta versija žmogaus, kuria džiaugiuosi, kurią norės prisiminti. Mus tai skatina tobulėti ir pasitempti.
Puošnesni kapai būna ir apvogiami
Ką parodo vagystės iš kapinių ir ką apie tai reikėtų žinoti žmonėms?
E. Jurgutis: Tikrai labai amoralu. Kaip sakoma, kad gulinčio numušti, taip pat nuo kapo nevogti. Apvagi tą, kuris net negali apsiginti.
Svarbiausia yra asmeniškai, kad mes prisimename ir pagerbiame. Ir turbūt, kad nebūtų kažkas labai prabangaus – mūsų iškeliavusiems to nereikia. Dažnai tai būna mums pasipuikuoti, parodyti, kad mums labai svarbu, mums nieko negaila, bet to mūsų iškeliavusiems artimiesiems nereikia.
Kiek mums negaila mes galime parodyti savo maldomis, savo laiko skyrimu. Kaip prisimename, pasakojame savo vaikams apie senelį, senelę, dėdę, kuris gražiai ar, sakykim, šventai nugyveno, buvo pavyzdys.
Tos žvakės – ženklas. Mes ateiname, atsimename, uždegame. Tai neturi būti daug, kad būtų veiksmas ir žodžiai. Kol mes stovim, kol mes meldžiamės, mums liepsnelė primena. Mums primena, kad yra Kristus, ta šviesa, tas Dievas, pas kurį keliauja.
Ar nuėjus kažkas pavogs žvakę? Taip, gali. Taip, tai skaudu, bet nesusireikšminu, nes turbūt pagalvotume, ar tikrai tam žmogui, kuris pavogė, taip reikia. Ir kaip liūdna man dėl jo, kas jo sieloje darosi. Jei gali pavogti nuo kapo – turbūt jam labiau reikėjo.
Tikrai, mes galime ir už jį pasimelsti, kad žmogus išgyvena, visų pirma, dvasinę krizę ir taip bando užkamšyti.
Kaip Bažnyčia vertina lietuvių bruožą konkuruoti, kuris kapas gražesnis?
E. Jurgutis: Kartai labai natūraliai, gali būti labai neseniai iškeliavęs žmogus arba labai buvo svarbus ir labai natūraliai užsipildo, prieini ir kaip laužas. Galime suprasti, jei atėjo penkiasdešimt žmonių, net jei po vieną žvakutę atneš – bus daug.
Ir tai iš dalies yra ženklas, kaip stipriai prisimena, kokį palikimą palikęs, ką nuveikę, kad tiek daug. Žinoma, tada atsiranda rungtyniavimas, kad prilygti – tada mes atnešim po keturias, po šešias, po aštuonias, kad ir mūsų nugyvenęs žmogus ne prastesnis.
Tikrai ne vieta čia rungtyniauti, palikime viską taip, kaip yra. Tas susitikimas su realybe mus labiausiai išlaisvina. Daug daugiau laimėsime, jei iš tiesų nepamiršime.
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