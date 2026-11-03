Neišmeskite kapinėse padėtų chrizantemų: štai ką ragina padaryti

Chrizantemos yra vienos populiariausių gėlių, kuriomis per Visų Šventųjų dieną puošiami artimųjų kapai. Jos tapo rudens ir lapkričio minėjimų simboliu, todėl kasmet puošia daugelį kapaviečių, rašoma fakt.pl.
Nors nemažai žmonių jas vertina kaip vienkartinę sezoninę dekoraciją, vazonuose auginamos chrizantemos iš tiesų yra daugiamečiai augalai. Tinkamai prižiūrimos jos gali sėkmingai peržiemoti ir vėl pražysti kitais metais.
Kaip paruošti chrizantemas žiemai?
Kai chrizantemos nužydi, jas reikia tinkamai paruošti žiemai. Labai svarbu pasirinkti tinkamą genėjimo laiką.
Praėjus pirmosioms šalnoms, augalų stiebus reikėtų patrumpinti iki maždaug 10–15 cm virš žemės. Tai padės chrizantemoms lengviau ištverti žiemą ir sukaupti jėgų pavasariniam augimui.
Žiemą chrizantemoms reikia vėsios, šviesios ir drėgnos vietos. Geriausiai tam tinka rūsys arba garažas su langu, kuriame temperatūra laikosi apie 5–6 laipsnius šilumos.
Taip pat svarbu užtikrinti pakankamą drėgmę, kad neišdžiūtų augalų šaknys. Tokiomis sąlygomis chrizantemos galės ramiai ilsėtis ir pasiruošti kitam augimo sezonui.
Per žiemą šiems augalams nereikia daug priežiūros. Vis dėlto kartkartėmis verta patikrinti vazonų būklę ir įsitikinti, kad šaknys neišdžiūvo.
Esant poreikiui, chrizantemas galima saikingai palaistyti, tačiau svarbu nepersistengti, nes per didelė drėgmė gali paskatinti naujų ūglių augimą. Žiemojimo laikotarpiu jų taip pat nereikia tręšti – ramybės periodas būtinas sveikam augalo vystymuisi.
Kada sodinti peržiemojusias chrizantemas?
Kovą, pasirodžius pirmiesiems pumpurams, chrizantemas reikėtų perkelti į šiltesnę ir saulėtą vietą namuose. Tuo metu augalams prireikia daugiau šviesos, šilumos ir dažnesnio laistymo.
Šiame etape rekomenduojama nugnybti augalo viršūnes virš ketvirto ar penkto lapelio – tai skatina vešlesnį augimą ir didesnę žaliąją masę.
Artėjant gegužės viduriui, chrizantemas jau galima ruošti gyvenimui lauke, tačiau tai reikėtų daryti palaipsniui. Augalus verta grūdinti: šiltomis dienomis išnešti į lauką, o nakčiai vėl įnešti į vidų. Maždaug po dviejų savaičių tokio grūdinimo chrizantemos būna prisitaikiusios prie lauko sąlygų ir gali visą laiką augti lauke.
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