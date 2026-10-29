Vaistininkė atsako į dažniausiai užduodamus klausimus apie skiepus nuo gripo

Gripą sukelia į virusas, plintantis oro lašeliniu būdu – tai reiškia, kad juo galima užsikrėsti, kai šalia esantis užsikrėtęs asmuo čiaudi, kosėja, kalba, taip pat naudojamasi tais pačiais įrankiais, daiktais ar bet kuo, ant ko pateko viruso dalelių. Vaistininkė V. Bečelytė paaiškina, kad gripo virusas ant įvairių paviršių gali išlikti gyvybingas nuo 12 iki 48 val., o ant rankų – ilgiau nei keletą minučių.
„Pirmieji gripo simptomai pasireiškia gana staigiai, nuo poros valandų iki poros dienų po užsikrėtimo. Dažniausiai pirmiausiai pasireiškia sloga, gerklės perštėjimas, tačiau savijauta gali sparčiai prastėti: gali atsirasti kosulys, nosies užgulimas, imti skaudėti akis, galvą, raumenis ir sąnarius, kankinti nuovargis ir gerokai pakilusi kūno temperatūra, siekianti 38 laipsnius ar daugiau. Kai kuriems žmonėms taip pat pasireiškia ir virškinimo sutrikimai, viduriuojama ar vemiama“, – vardija vaistininkė.
Pasak jos, susirgus gripo infekcija gali grėsti sudėtingos komplikacijos, pavyzdžiui, ausies uždegimas, plaučių uždegimas ar bronchitas, nervų sistemos ligos ar net smegenų dangalų uždegimas, o retais atvejais – mirtis.
„Camelia“ vaistininkė pabrėžia, kad patikimiausia apsauga nuo gripo viruso susiformuoja pasiskiepijus ir atsako į dažniausiai pacientų užduodamos klausimus apie vakcinaciją nuo šio viruso.
Iš ko susideda gripo vakcina?
Nors gripo virusai yra keturi – A, B, C ir D, žmogus gali užsikrėsti tik pirmaisiais trimis tipais. Kiekvienais metais stebima, koks viruso tipas plinta pasaulyje ir atitinkamai pagaminama jam skirta vakcina. V. Bečelytė paaiškina, kad 2026/2027 metų gripo sezonu daugiausiai cirkuliuoja A Missouri, A Darwin ir B Tokyo subtipai, todėl pagal juos šių metų vakcina ir pagaminta.
„Dažniausiai skiepijamasi inaktyvuota vakcina, kuria leidžiama skiepytis nuo 6 mėn. amžiaus. Ši vakcina būna pagaminama iš laboratorijose užaugintų, nebeaktyvių gripo virusų, kurie nebegali nei daugintis nei sukelti infekcijos. Vakcinos veiksmingumas siekia nuo 70 iki 90 proc. ar daugiau, jei vakcinos sudėtis atitinka tuo laikotarpiu plintantį gripą“, – vardija vaistininkė.
Šiandien nuo gripo galima pasiskiepyti keturvalente ir trivalente vakcinomis.
Kokia yra skiepijimosi schema?
V. Bečelytė paaiškina, kad gripo vakcina rekomenduojama skiepytis kartą per vieną gripo sezoną, nes antikūnų kiekis organizme palaipsniui mažėja. Negana to, cirkuliuojantys gripo viruso tipai kiekvienais metais gali skirtis, todėl pasiskiepijus praėjusio sezono vakcina, apsauga gali būti nebe tokia efektyvi.
„Nors skiepytis galima visus metus, rekomenduočiau tai daryti dar prieš prasidedant didžiausiam sergamumo pikui, kad jo metu jau būtų susidaręs imunitetas. Po vakcinacijos imunitetas susidaro praėjus dviem savaitėms“, – įvardija „Camelia“ vaistininkė.
Ar galima skiepytis jau persirgus gripu?
Pasak vaistininkės, kadangi vienu metu cirkuliuoja keletas skirtingų gripo tipų ir kiekvieną kartą galima užsikrėsti skirtingu tipu, net ir persirgus skiepijimasis išlieka svarbia gripo komplikacijų prevencija.
Kam svarbiausia pasiskiepyti?
Pasiskiepyti nuo gripo infekcijos itin svarbu sergantiems lėtinėmis kvėpavimo takų ligomis, tokiomis kaip astma ar LOPL, taip pat turintiems kepenų ar inkstų funkcijų sutrikimų, sergantiems diabetu, turint silpną imuninę sistemą bei širdies ir kraujagyslių ligų. Vakcinuotis patartina ir vyresniems nei 65 metų asmenims, mažiems vaikams nuo pusės metų bei mokyklinukams, besilaukiančioms moterims. Šioms asmenų grupėms kyla sunkesnės ligos eigos ir rimtesnių komplikacijų rizika, o skiepai gali padėti viso to išvengti.
Kokie šalutiniai vakcinos nuo gripo simptomai?
Vaistininkė V. Bečelytė paaiškina, kad dažniausias šalutinis vakcinacijos nuo gripo reiškinys – raumens maudimas dūrio vietoje, lengvas raudonis ar nedidelis patinimas. Tačiau, anot jos, dažnai pacientai išvis nejaučia jokių šalutinių simptomų.
„Kai kuriais atvejais pasiskiepijus gripo vakcina trumpam laikui gali pakilti temperatūra, pasireikšti nuovargis, raumenų skausmai ar šaltkrėtis – lyg jaustume ligos pradžią. Visgi, šie požymiai įprastai netrunka ilgiau vienos paros“, – sako ji.
Ar planuojant pasiskiepyti nuo gripo reikia atitinkamai pasiruošti?
V. Bečelytė nuramina, kad specialaus pasiruošimo nereikia, tačiau skiepytis nerekomenduojama, jei jaučiami ūminių viršutinių kvėpavimo takų ligų simptomai. Skiepijančiam specialistui taip pat svarbu pasakyti apie turimas lėtines ir ūmines ligas, vartojamus vaistus ir maisto papildus.
Ko negalima daryti po vakcinacijos?
„Po skiepijimosi pacientus visada raginame parą nesportuoti, neiti į pirtį, baseiną ar kitas vandens pramogas, duše praustis taip, kad dūrio vieta nesušlaptų. Parą rekomenduojama nevartoti alkoholinių gėrimų. Žinoma, skiepijimosi vietos negalima kasyti, draskyti ar liesti nenusiplovus rankų“, – vardija vaistininkė.
Kur galima pasiskiepyti?
Pasiskiepyti nuo sezoninio gripo galima sveikatos priežiūros įstaigose bei vaistinėse, kuriose įrengti skiepų kabinetai.
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