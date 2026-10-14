Iš sinoptikės – perspėjimas dėl pavojingų reiškinių: ateina šalti orai ir nemalonumai

Pasak sinoptikės, ciklonas Gabriela į Lietuvą dar atnešė lietų, o trečiadienį šalį pasiekusi nauja atmosferos sistema vėl atneš kritulių.
„Besitraukiantis ciklonas, vardu Gabriela, šiandien dar šiek tiek palaistė. Po sausesnės, kai kur ūkanotos trečiadienio nakties, Baltiją ir Lietuvą pasieks dar vienas ciklonas, vardu Hilda II-oji.
Jo atmosferos frontų debesys, pradedant vakariniais rajonais, vėl šiek tiek palaistys.
Dar ir kiek stipresnis pietinių krypčių vėjas pūs, o pajūryje, pasisukęs į vakarus, šiaurės vakarus, bus dar gūsingesnis. Trečiadienio nakties pradžia bus vėsoka, ypač šiaurės vakariniuose rajonuose ir rytiniame pakraštyje.
Čia dirvos paviršiuje temperatūra gali priartėti prie 0 laipsnių. Lietinga diena bus vėsi, ypač rytinėje Lietuvos pusėje“, – rašė sinoptikė.
Ketvirtadienį ciklonas silpnės, tačiau naktį dar spės atnešti lietaus ir stipresnio vėjo, ypač pajūryje. Dieną orai pamažu gerės – Lietuvą pasieks anticiklono Floriano šiaurinė ir šiaurės vakarinė dalys, todėl vėjas rims.
„Ketvirtadienį ciklonas silpnės, bet naktį dar spės ir stipresniu vėju, ypač pajūrį pašukuoti, ir lietumi vienus mažiau, kitus daugiau palaistyti.
Ketvirtadienio dieną mus pasieks ramesnio ir sausesnio anticiklono, vardu Florian, šiaurinė, šiaurės vakarinė dalis, tad vėjas nurims, ženklesnio lietaus nebus, jau vienu kitu laipsniu bus šilčiau“, – prognozavo E. Latvėnaitė.
Nuo penktadienio Lietuvoje įsivyraus sausesni orai. Pasak sinoptikės, ženklesnio lietaus neturėtų būti nei penktadienį, nei didžiąją savaitgalio dalį.
Naktimis temperatūra skirsis priklausomai nuo Lietuvos regiono: pietiniuose ir rytiniuose rajonuose gali būti šilčiau, o vakarinėje ir šiaurės vakarinėje šalies dalyje dangui pragiedrėjus oras labiau atvės.
Dienomis šilčiausia turėtų būti vakariniuose ir pietvakariniuose rajonuose. Panašūs orai išliks ir kitos savaitės pradžioje.
Savaitės orų prognozė
Trečiadienį, spalio 14 d., naktį lietaus nenumatoma, tačiau daug kur nusidrieks rūkas. Ryte vakariniuose rajonuose gali palyti, o dieną lietaus debesys keliaus per Lietuvą iš vakarų į rytus. Kai kur bus miglota. Pūs pietų, vėliau pietvakarių vėjas, kurio greitis sieks 7–12 m/s, gūsiai – iki 14 m/s. Pajūryje šiaurės vakarų vėjo gūsiai gali sustiprėti iki 15–18 m/s. Nakties pradžioje temperatūra sieks 4–7 laipsnius šilumos, kai kur dirvos paviršiuje gali atvėsti iki 0–2 laipsnių šalčio, pajūryje bus 8–10 laipsnių šilumos. Dieną temperatūra kils iki 9–13 laipsnių.
Ketvirtadienį, spalio 15 d., naktį ir rytą kai kur dar palis, daugiausia vakariniuose ir pietiniuose rajonuose. Paryčiais vėl gali nusidriekti rūkas, o dieną ženklesnio lietaus nenumatoma. Naktį pūs pietvakarių, vakarų vėjas, jo greitis sieks 7–12 m/s, pajūryje gūsiai gali sustiprėti iki 15–17 m/s. Rytą ir dieną vėjas bus nepastovus, 3–6 m/s. Naktį temperatūra sieks 3–8 laipsnius šilumos, pajūryje – 9–12 laipsnių, dieną – 11–14 laipsnių šilumos.
Penktadienį, spalio 16 d., lietaus nenumatoma, tačiau naktį ir rytą daug kur tvyros rūkas. Vėjas bus nepastovus, 3–7 m/s, dieną vakariniuose rajonuose pūs pietinių krypčių vėjas, 6–11 m/s. Naktį temperatūra nukris iki 1–4 laipsnių šilumos, vakariniame pakraštyje bus 5–7 laipsniai, pajūryje – 8–10 laipsnių šilumos. Dirvos paviršiuje daug kur gali būti 0–4 laipsniai šalčio. Dieną oras sušils iki 12–14 laipsnių.
Šeštadienį, spalio 17 d., naktį lietaus nenumatoma, kai kur tvyros rūkas. Pavakare rytiniuose rajonuose gali šiek tiek palyti. Pūs pietinių krypčių vėjas, 4–8 m/s. Naktį temperatūra sieks 1–6 laipsnius šilumos, vėsiausia bus pietiniuose ir rytiniuose rajonuose, pajūryje – 7–9 laipsnius. Dieną oras sušils iki 12–14 laipsnių.
Sekmadienį, spalio 18 d., ženklesnio lietaus nenumatoma. Naktį pūs nepastovus 3–7 m/s vėjas, dieną jis pasisuks iš šiaurinių krypčių ir sustiprės iki 6–11 m/s. Naktį temperatūra sieks 2–6 laipsnius šilumos, pietiniuose ir rytiniuose rajonuose – 7–9 laipsnius. Dieną bus 12–15 laipsnių šilumos.
Pirmadienį, spalio 19 d., naktį pietiniuose ir pietrytiniuose rajonuose gali palyti, dieną lietaus nenumatoma. Pūs šiaurinių krypčių vėjas, 6–11 m/s. Naktį temperatūra sieks 2–6 laipsnius šilumos, pietiniuose ir pietrytiniuose rajonuose – 7–9 laipsnius. Dieną oras sušils iki 12–15 laipsnių.
Antradienį, spalio 20 d., lietaus nenumatoma. Pūs šiaurinių krypčių vėjas, 4–8 m/s. Naktį temperatūra sieks 3–8 laipsnius šilumos, dieną – 10–12 laipsnių.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.