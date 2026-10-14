Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Iš sinoptikės – perspėjimas dėl pavojingų reiškinių: ateina šalti orai ir nemalonumai

2026-10-14 10:27 / šaltinis: tv3.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-14 10:27
Pridėkite kaip šaltinį Google

Sinoptikė Elvyra Latvėnaitė praneša, kad Lietuvoje savaitės viduryje lietaus dar netrūks – besitraukiantį cikloną Gabrielą keis naujas ciklonas Hilda II-oji, atnešiantis kritulių ir stipresnį pietinių krypčių vėją. Tiesa, dienomis temperatūra kai kur kils iki 12–15 laipsnių šilumos, tačiau naktimis gali būti ir gerokai vėsiau.

Sinoptikė Elvyra Latvėnaitė praneša, kad Lietuvoje savaitės viduryje lietaus dar netrūks – besitraukiantį cikloną Gabrielą keis naujas ciklonas Hilda II-oji, atnešiantis kritulių ir stipresnį pietinių krypčių vėją. Tiesa, dienomis temperatūra kai kur kils iki 12–15 laipsnių šilumos, tačiau naktimis gali būti ir gerokai vėsiau.

REKLAMA
0

Pasak sinoptikės, ciklonas Gabriela į Lietuvą dar atnešė lietų, o trečiadienį šalį pasiekusi nauja atmosferos sistema vėl atneš kritulių

TAIP PAT SKAITYKITE:

(20 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Audringi rudens orai Lietuvoje

„Besitraukiantis ciklonas, vardu Gabriela, šiandien dar šiek tiek palaistė. Po sausesnės, kai kur ūkanotos trečiadienio nakties, Baltiją ir Lietuvą pasieks dar vienas ciklonas, vardu Hilda II-oji.

REKLAMA
REKLAMA

Jo atmosferos frontų debesys, pradedant vakariniais rajonais, vėl šiek tiek palaistys.

Dar ir kiek stipresnis pietinių krypčių vėjas pūs, o pajūryje, pasisukęs į vakarus, šiaurės vakarus, bus dar gūsingesnis. Trečiadienio nakties pradžia bus vėsoka, ypač šiaurės vakariniuose rajonuose ir rytiniame pakraštyje.

REKLAMA

Čia dirvos paviršiuje temperatūra gali priartėti prie 0 laipsnių. Lietinga diena bus vėsi, ypač rytinėje Lietuvos pusėje“, – rašė sinoptikė.

Ketvirtadienį ciklonas silpnės, tačiau naktį dar spės atnešti lietaus ir stipresnio vėjo, ypač pajūryje. Dieną orai pamažu gerės – Lietuvą pasieks anticiklono Floriano šiaurinė ir šiaurės vakarinė dalys, todėl vėjas rims.

REKLAMA
REKLAMA

„Ketvirtadienį ciklonas silpnės, bet naktį dar spės ir stipresniu vėju, ypač pajūrį pašukuoti, ir lietumi vienus mažiau, kitus daugiau palaistyti.

Ketvirtadienio dieną mus pasieks ramesnio ir sausesnio anticiklono, vardu Florian, šiaurinė, šiaurės vakarinė dalis, tad vėjas nurims, ženklesnio lietaus nebus, jau vienu kitu laipsniu bus šilčiau“, – prognozavo E. Latvėnaitė.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Nuo penktadienio Lietuvoje įsivyraus sausesni orai. Pasak sinoptikės, ženklesnio lietaus neturėtų būti nei penktadienį, nei didžiąją savaitgalio dalį. 

Naktimis temperatūra skirsis priklausomai nuo Lietuvos regiono: pietiniuose ir rytiniuose rajonuose gali būti šilčiau, o vakarinėje ir šiaurės vakarinėje šalies dalyje dangui pragiedrėjus oras labiau atvės.

REKLAMA

Dienomis šilčiausia turėtų būti vakariniuose ir pietvakariniuose rajonuose. Panašūs orai išliks ir kitos savaitės pradžioje.

Savaitės orų prognozė

Trečiadienį, spalio 14 d., naktį lietaus nenumatoma, tačiau daug kur nusidrieks rūkas. Ryte vakariniuose rajonuose gali palyti, o dieną lietaus debesys keliaus per Lietuvą iš vakarų į rytus. Kai kur bus miglota. Pūs pietų, vėliau pietvakarių vėjas, kurio greitis sieks 7–12 m/s, gūsiai – iki 14 m/s. Pajūryje šiaurės vakarų vėjo gūsiai gali sustiprėti iki 15–18 m/s. Nakties pradžioje temperatūra sieks 4–7 laipsnius šilumos, kai kur dirvos paviršiuje gali atvėsti iki 0–2 laipsnių šalčio, pajūryje bus 8–10 laipsnių šilumos. Dieną temperatūra kils iki 9–13 laipsnių.

REKLAMA

Ketvirtadienį, spalio 15 d., naktį ir rytą kai kur dar palis, daugiausia vakariniuose ir pietiniuose rajonuose. Paryčiais vėl gali nusidriekti rūkas, o dieną ženklesnio lietaus nenumatoma. Naktį pūs pietvakarių, vakarų vėjas, jo greitis sieks 7–12 m/s, pajūryje gūsiai gali sustiprėti iki 15–17 m/s. Rytą ir dieną vėjas bus nepastovus, 3–6 m/s. Naktį temperatūra sieks 3–8 laipsnius šilumos, pajūryje – 9–12 laipsnių, dieną – 11–14 laipsnių šilumos.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Penktadienį, spalio 16 d., lietaus nenumatoma, tačiau naktį ir rytą daug kur tvyros rūkas. Vėjas bus nepastovus, 3–7 m/s, dieną vakariniuose rajonuose pūs pietinių krypčių vėjas, 6–11 m/s. Naktį temperatūra nukris iki 1–4 laipsnių šilumos, vakariniame pakraštyje bus 5–7 laipsniai, pajūryje – 8–10 laipsnių šilumos. Dirvos paviršiuje daug kur gali būti 0–4 laipsniai šalčio. Dieną oras sušils iki 12–14 laipsnių.

REKLAMA

Šeštadienį, spalio 17 d., naktį lietaus nenumatoma, kai kur tvyros rūkas. Pavakare rytiniuose rajonuose gali šiek tiek palyti. Pūs pietinių krypčių vėjas, 4–8 m/s. Naktį temperatūra sieks 1–6 laipsnius šilumos, vėsiausia bus pietiniuose ir rytiniuose rajonuose, pajūryje – 7–9 laipsnius. Dieną oras sušils iki 12–14 laipsnių.

REKLAMA

Sekmadienį, spalio 18 d., ženklesnio lietaus nenumatoma. Naktį pūs nepastovus 3–7 m/s vėjas, dieną jis pasisuks iš šiaurinių krypčių ir sustiprės iki 6–11 m/s. Naktį temperatūra sieks 2–6 laipsnius šilumos, pietiniuose ir rytiniuose rajonuose – 7–9 laipsnius. Dieną bus 12–15 laipsnių šilumos.

Pirmadienį, spalio 19 d., naktį pietiniuose ir pietrytiniuose rajonuose gali palyti, dieną lietaus nenumatoma. Pūs šiaurinių krypčių vėjas, 6–11 m/s. Naktį temperatūra sieks 2–6 laipsnius šilumos, pietiniuose ir pietrytiniuose rajonuose – 7–9 laipsnius. Dieną oras sušils iki 12–15 laipsnių.

Antradienį, spalio 20 d., lietaus nenumatoma. Pūs šiaurinių krypčių vėjas, 4–8 m/s. Naktį temperatūra sieks 3–8 laipsnius šilumos, dieną – 10–12 laipsnių.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Orai, lietus, rugsėjis, lapai (tv3.lt koliažas)
Iš sinoptikės – liūdnos žinios dėl orų: štai kas laukia (1)
Lietus, šalnos, ruduo, rugsėjis (tv3.lt koliažas)
Įspėja apie stichinį reiškinį Lietuvoje: štai kam klius labiausiai
Vėjas, orai (tv3.lt koliažas)
Perspėja dėl itin stipraus vėjo – užfiksuoti gūsiai priartėjo prie katastrofinės ribos (1)
Orai, ruduo, lietus (tv3.lt koliažas)
Bobų vasaros – ne kvapo: štai koks bus ruduo (1)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų