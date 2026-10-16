Orų prognozė savaitgaliui: sinoptikai įspėja, kas laukia Lietuvoje

Anot jų, šeštadienį žymesnio lietaus nenumatoma. Naktį vietomis rūkas. Vėjas silpnas. Temperatūra naktį 1–6, pajūryje 7–10 laipsnių šilumos, ore vietomis, dirvos paviršiuje daug kur šalnos 0–5 laipsniai šalčio, dieną 11–16 laipsnių šilumos.
Sekmadienį vietomis truputį palis. Naktį kai kur rūkas. Vėjas šiaurės, šiaurės rytų, 6–11 m/s. Temperatūra naktį 3–8, Kuršių nerijoje iki 10, dieną 10–15 laipsnių šilumos.
Hidrologinė situacija
Spalio 15 d. didžiojoje šalies dalyje stebimas nedidelis vandens lygio svyravimas, vietomis iki 19 cm per parą. Žymesnis kilimas fiksuojamas: Šušvėje ties Josvainiais – iki 25 cm, Nemune ties Panemune – iki 23 cm. Žymesnis kritimas: Tenenyje ties Miestaliais – iki 30 cm, Šešuvyje ties Skirgailais – iki 29 cm, Akmenoje–Danėje ties Kretinga – iki 26 cm per parą.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas.
Vandens temperatūra upėse 9–17, ežeruose – 10–13, Kuršių mariose – 11–12, Baltijos jūroje – 13–14 laipsnių šilumos.
Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
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