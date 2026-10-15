Naujausia sinoptikų prognozė: štai kokie orai laukia artimiausiomis dienomis

Penktadienį lietaus nenumatoma. Naktį ir rytą daug kur rūkas. Vėjas pietinių krypčių, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 1–6, pajūryje 7–10 laipsnių šilumos, ore vietomis, dirvos paviršiuje daug kur šalnos 0–5 laipsniai šalčio, dieną 11–15 laipsnių šilumos.
Šeštadienio dieną kai kur trumpai palis. Naktį vietomis rūkas. Vėjas naktį pietų, pietryčių, dieną nepastovios krypties, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 1–6, pajūryje 7–10 laipsnių šilumos, ore vietomis, dirvos paviršiuje daug kur šalnos 0–5 laipsniai šalčio, dieną 11–15 laipsnių šilumos.
Hidrologinė situacija
Spalio 14 d. didžiojoje šalies dalyje stebimas nedidelis vandens lygio svyravimas, vietomis iki 18 cm per parą. Žymesnis kilimas fiksuojamas: Nemune ties Smalininkais – iki 45 cm, Tenenyje ties Miestaliais – iki 29 cm. Žymesnis kritimas: Upitoje ties Eidukais – iki 30 cm, Šešuvyje ties Skirgailais – iki 24 cm per parą.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia nedidelis kilimas.
Vandens temperatūra upėse 8–17, ežeruose – 10–13, Kuršių mariose – 12, Baltijos jūroje – 13–14 laipsnių šilumos.
Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.
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