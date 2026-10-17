Šalnos smogs jau netrukus: sinoptikai praneša, kokie orai laukia savaitgalį

Šeštadienio dieną lietaus tikimybė maža. Rytą daug kur tvyros rūkas. Vėjas besikeičiančios krypties, 3–8 m/s. Temperatūra 10–15 laipsnių šilumos.
Sekmadienį vietomis truputį palis. Naktį kai kur rūkas. Vėjas šiaurės, šiaurės rytų, naktį 5–10 m/s, dieną 7–12 m/s. Temperatūra naktį 2–7, Kuršių nerijoje 8–10 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje vietomis šalnos 0–5 laipsniai šalčio, dieną 9–14 laipsnių šilumos.
Pirmadienį lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas šiaurės, šiaurės rytų, 5–10 m/s. Temperatūra naktį 0–5 laipsniai šilumos, ore vietomis, dirvos paviršiuje daug kur šalnos 1–6 laipsniai šalčio, dieną 7–12 laipsnių šilumos.
Hidrologinė situacija
Spalio 16 d. šalyje stebimas nedidelis vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas, vietomis iki 26 cm per parą.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas.
Vandens temperatūra upėse 8–17, ežeruose – 10–13, Kuršių mariose – 11–12, Baltijos jūroje – 13–14 laipsnių šilumos.
Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
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