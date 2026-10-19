Naujausia orų prognozė: savaitės pradžioje – ir šalnos, ir 15 laipsnių šiluma

Antradienio naktį kai kur truputį palis. Vėjas šiaurės rytų, rytų, 6–11 m/s. Oro temperatūra naktį 2–7 laipsniai šilumos, šiauriniuose rajonuose dirvos paviršiuje daug kur šalnos 0–5 laipsniai šalčio, dieną 10–15 laipsnių šilumos.
Trečiadienio naktį pietvakariniuose, dieną daugelyje rajonų palis. Vėjas rytų, pietryčių, naktį 6–11 m/s, dieną 9–14 m/s. Temperatūra naktį 5–10, dieną 11–16 laipsnių šilumos.
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