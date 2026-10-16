Jau aiškėja, kokia bus žiema Lietuvoje: klimatologas pabrėžė 1 dalyką

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad Lenkijos Meteorologijos ir vandens ūkio institutas (IMGW) parengė ilgalaikių orų prognozių žemėlapius, todėl yra žinoma, kokie Lenkijoje vyraus orai nuo šių metų lapkričio iki kitų metų vasario. Apie tai pirmas pranešė tvn24.pl.
„Atsižvelgiant į tai, kas vyksta sausumoje ir atmosferoje, spalis Vidurio Europoje turėtų būti šiek tiek šiltesnis“, – teigė vienas iš IMGW sinoptikų.
„Kalbant apie lapkritį, gruodį ir sausį, žemėlapiuose matyti didelė teigiama anomalija. Tai reikštų, kad šie mėnesiai bus daug šiltesni nei vidutiniškai“, – buvo rašoma tvn24.pl.
IMGW naujausiais duomenimis, lapkritis kai kuriose Lenkijos dalyse gali būti šiek tiek šiltesnis nei įprastai.
Prognozuojama, kad paskutinį rudens mėnesį aukštesnė nei 1991–2020 m. laikotarpiu fiksuota vidutinė temperatūra gali vyrauti vakarinėje ir pietinėje Lenkijos dalyse.
Vis dėlto didelių šilumos anomalijų tikėtis nereikėtų. Įprasta lapkričio temperatūra įvairiuose šalies regionuose skiriasi, o kalnuotose vietovėse ji būna gerokai žemesnė.
Orų prognozes Lenkijoje įvertino klimatologas
Vilniaus universiteto (VU) Hidrologijos ir klimatologijos katedros profesorius G. Stankūnavičius abejoja, ar Lenkijos meteorologai patys sudaro ilgalaikes orų prognozes, ir mano, kad jie gali interpretuoti kitų šalių specialistų prognozes.
„Visų pirma, gali būti, kad tie patys lenkų meteorologai, pavyzdžiui, panagrinėja amerikiečių sudarytas prognozes ir jas interpretuoja. Labai abejoju, ar jie patys sudarinėja tas prognozes <...>. bent pirmoji pusė bus šiltesnė nei įprastai.
Pirmoji 2027-ųjų metų pusė bus šiltesnė <...>, tik reikia visada prisiminti, kad ilgalaikės prognozės, net ir taikant šiuolaikinius metodus, vis dar yra gana neapibrėžtos“, – teigė jis.
Pasak klimatologo, ilgalaikės temperatūros prognozės grindžiamos statistiniais skaičiavimais, leidžiančiais įvertinti, ar temperatūra bus aukštesnė, žemesnė, ar artima įprastai klimato normai.
„Šios prognozės yra statistiškai paremtos, viskas su jomis yra gerai. Tai prognozuojama, ar temperatūra bus aukštesnė, žemesnė, ar artima normai.
Tam naudojami tam tikri statistiniai rodikliai. Pavyzdžiui, mėnuo gali patekti į aukščiausių, žemiausių arba vidutinių temperatūrų intervalą
Galima naudoti ir kitus rodiklius – nuokrypį nuo normos, temperatūros anomaliją, standartinį nuokrypį ir panašiai – yra visokių būdų“, – akcentavo pašnekovas.
Ekspertas aptarė Europos centro parengtą prognozę, paskelbtą spalio pradžioje ir apimančią laikotarpį iki kovo pabaigos, bei atkreipia dėmesį į jos paskelbimo datą ir prognozuojamą laikotarpį.
„Ką aš šiuo metu matau, tai yra Europos centro sudaryta prognozė. Reikėtų atkreipti dėmesį, kada ji buvo paskelbta: ši prognozė išleista spalio pradžioje ir apima visą žiemą – iki kovo pabaigos.
Joje pateikiamos sezoninės ir kiekvieno mėnesio prognozės. Gali būti, kad jie naudojasi tomis pačiomis prognozėmis“, – atkreipė dėmesį jį.
Turėtų būti šilčiau nei įprastai
G. Stankūnavičius pastebėjo, jog pagal nagrinėjamas prognozes rudens pabaiga ir pirmoji žiemos pusė turėtų būti šiltesnės nei įprastai, antroji žiemos pusė – tik nežymiai šiltesnė
„Ką matau aš? Rudens pabaiga ir pirmoji žiemos pusė numatomos šiltesnės už normą. Pirmoji pusė – ryškiau šiltesnė, o antroji taip pat šiltesnė, bet tik nežymiai, galbūt vos pusę laipsnio.
Be to, beveik per visą sezoną prognozuojama daugiau kritulių nei įprastai“, – įvertino (VU) Hidrologijos ir klimatologijos katedros profesorius.
„Svarbiausia suprasti, kas tai sukels, nes vien vidutinis rodiklis nieko nepaaiškina. Ypač kai kalbame apie kritulius.
Gali užtekti kelių stiprių ciklonų, kurie atneštų pusę mėnesio kritulių normos. Tai gali būti krituliai tiek sniego, tiek lietaus pavidalu“, – toliau tęsė jis.
Anot G. Stankūnavičiaus, neįprastai šiltus orus gali lemti vyraujanti oro pernaša iš vakarų ar Atlanto vandenyno pusės, kai į Lietuvą atkeliauja šiltesnės oro masės.
„Su temperatūra galbūt paprasčiau. Turi nusistovėti tam tikri būdingi oro pernašos tipai – pavyzdžiui, iš vakarų ar iš Atlanto vandenyno pusės, o ne iš žemyno.
Tokia oro pernaša galėtų lemti neįprastai šiltus orus“, – kalbėjo klimatologas.
Ekspertas aiškina, kad ilgalaikėse prognozėse vertinamos bendros mėnesio temperatūros tendencijos ir vidurkiai, todėl negalima patikimai numatyti konkrečių dienų orų ar tikslaus labai šaltų dienų skaičiaus.
„Ilgalaikėms prognozėms naudojami tie patys įrankiai kaip ir trumpalaikėse orų prognozėse ar net klimato prognozėse.
Tik šiose prognozėse negalima nagrinėti kiekvienos dienos atskirai. Pavyzdžiui, negalima pasakyti, koks oras bus vasario pirmąją, antrąją ar trečiąją dieną. Vertinamas mėnesio vidurkis, o pagal jį skaičiuojami įvairūs nuokrypiai.
Teigti, kad tą mėnesį bus trys labai šaltos dienos, jau pranašas galėtų tik pasakyti“, – pristatė jis.
Orų prognozės gali keistis
Kaip buvo dalijamasi, orų prognozės gali keistis ir būti atnaujinamos, o trumpesnio laikotarpio subsezoninės prognozės apima maždaug 40 dienų
„Žinoma, kad šios prognozės gali keistis. Tikriausiai lapkričio pradžioje bus paskelbta nauja ilgalaikių prognozių serija.
Tiesa, šiuo atveju tai net ne ilgalaikės, o sezoninės prognozės. Dabar yra ir trumpesnio laikotarpio prognozių – maždaug iki 40 dienų į priekį. Jos atnaujinamos kasdien.
Sezoninės prognozės apima keturis ar net šešis mėnesius į priekį“, – komentavo klimatologas.
Pašnekovas nurodo, kad nagrinėjamoje trumpesnio laikotarpio prognozėje spalio trečiąjį dešimtadienį numatoma vidutinė temperatūra.
„Jeigu pažiūrėtume detalesnes prognozes iki 41 dienos, matytume, kad spalio pabaigoje, būtent trečiąjį dešimtadienį, numatoma žemesnė nei norma temperatūra.
Šiuo laikotarpiu temperatūra gali būti vidutiniškai nuo pusės iki pusantro laipsnio žemesnė už normą“, – sakė jis.
„Anksčiau šios prognozės buvo vadinamos išplėstinio vidutinės trukmės laikotarpio prognozėmis (angl. extended medium-range forecasts). Dabar jos vadinamos subsezoninėmis prognozėmis, nes apima trumpesnį nei sezono laikotarpį.
O sezoninės prognozės skirtos visam sezonui ar net ilgesniam laikotarpiui“, – toliau tęsė ekspertas.
Kol kas, G. Stankūnavičius remdamasis šiomis trumpesnio laikotarpio prognozėmis, nemato pagrindo teigti, kad likęs ruduo bus šiltesnis. Priešingai, pasak jo, prognozės kol kas rodo, kad spalio mėnesį bus vėsiau nei įprastai.
Zakopanėje – galimai šilčiau nei įprasta
Portalo tvn24.pl teigimu, Zakopanėje, esančioje Tatrų kalnų papėdėje, lapkričio vidutinė temperatūra paprastai svyruoja nuo 1,3 iki 3,2 laipsnio šilumos. Šiemet šioje vietovėje sąlygos gali būti kiek šiltesnės nei įprasta.
Didesnė tikimybė sulaukti šiltesnio lapkričio numatoma ir kai kuriuose didžiuosiuose Lenkijos miestuose – Vroclave, Krokuvoje, Kielcuose, Poznanėje bei Žešuve.
Tuo metu Varšuvoje, didžiojoje pajūrio dalyje, taip pat šiauriniuose ir šiaurės rytiniuose šalies regionuose ryškesnių nukrypimų nuo įprastų sezoninių temperatūrų nenumatoma. Tai galioja ir netoli Lietuvos esančioms vietovėms, tokioms kaip Suvalkai bei Balstogė.
Gruodžio mėnesio orai
IMGW duomenimis, gruodžio orai Lenkijoje iš esmės neturėtų skirtis nuo daugiametės normos. Tiek vidutinė oro temperatūra, tiek kritulių kiekis prognozuojami panašūs į 1991–2020 m. laikotarpio vidurkius.
Tai reiškia, kad kol kas nenumatoma ryškių visos šalies mastu apimančių temperatūros ar kritulių anomalijų.
Sausio mėnesio orai
Sausį galimi didesni krituliai pietiniuose regionuose. Sausio mėnesiui pateikiamos panašios tendencijos. Prognozuojama, kad temperatūra ir kritulių kiekis daugelyje Lenkijos vietovių išliks artimi įprastiems daugiamečiams rodikliams.
Vis dėlto pietinėje ir pietrytinėje šalies dalyse gali iškristi šiek tiek daugiau kritulių nei įprasta. Tačiau šiuo metu tai tėra preliminari tendencija, todėl konkrečių orų sąlygų dar negalima tiksliai numatyti.
Vasario mėnuo – su gausesniu sniegu
Nors vidutinė temperatūra, remiantis IMGW skaičiavimais, turėtų išlikti artima daugiamečiam vidurkiui, kritulių kiekis gali būti didesnis nei įprasta.
Dėl to žiemos pabaigoje gali padaugėti sniego. Tiesa, priklausomai nuo konkrečiu metu vyraujančių temperatūros sąlygų, krituliai gali pasireikšti ir lietaus pavidalu.
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