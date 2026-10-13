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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Jau žino, kokia bus žiema: paaiškėjo lenkų meteorologų prognozės

2026-10-13 17:00 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-13 17:00
Pridėkite kaip šaltinį Google

Lenkijos Meteorologijos ir vandens ūkio institutas (IMGW) parengė ilgalaikių orų prognozių žemėlapius, todėl yra žinoma, kokie Lenkijoje vyraus orai nuo šių metų lapkričio iki kitų metų vasario. Apie tai yra pranešama tvn24.pl.

Lenkijos Meteorologijos ir vandens ūkio institutas (IMGW) parengė ilgalaikių orų prognozių žemėlapius, todėl yra žinoma, kokie Lenkijoje vyraus orai nuo šių metų lapkričio iki kitų metų vasario. Apie tai yra pranešama tvn24.pl.

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„Atsižvelgiant į tai, kas vyksta sausumoje ir atmosferoje, spalis Vidurio Europoje turėtų būti šiek tiek šiltesnis“, – teigė vienas iš IMGW sinoptikų.

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„Kalbant apie lapkritį, gruodį ir sausį, žemėlapiuose matyti didelė teigiama anomalija. Tai reikštų, kad šie mėnesiai bus daug šiltesni nei vidutiniškai“, – buvo rašoma tvn24.pl.

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(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Sniegas Lenkijoje

IMGW naujausiais duomenimis, lapkritis kai kuriose Lenkijos dalyse gali būti šiek tiek šiltesnis nei įprastai.

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Prognozuojama, kad paskutinį rudens mėnesį aukštesnė nei 1991–2020 m. laikotarpiu fiksuota vidutinė temperatūra gali vyrauti vakarinėje ir pietinėje Lenkijos dalyse.

Vis dėlto didelių šilumos anomalijų tikėtis nereikėtų. Įprasta lapkričio temperatūra įvairiuose šalies regionuose skiriasi, o kalnuotose vietovėse ji būna gerokai žemesnė.

Tiesa, kaip pažymi portalas tvn24.pl, net ir tobulėjant meteorologiniams stebėjimams bei prognozavimo technologijoms, numatyti orus keliems mėnesiams į priekį išlieka sudėtinga. Dėl to orų prognozė, žinoma, gali kisti.

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Zakopanėje – galimai šilčiau nei įprasta 

Pavyzdžiui, Zakopanėje, esančioje Tatrų kalnų papėdėje, lapkričio vidutinė temperatūra paprastai svyruoja nuo 1,3 iki 3,2 laipsnio šilumos. Šiemet šioje vietovėje sąlygos gali būti kiek šiltesnės nei įprasta.

Didesnė tikimybė sulaukti šiltesnio lapkričio numatoma ir kai kuriuose didžiuosiuose Lenkijos miestuose – Vroclave, Krokuvoje, Kielcuose, Poznanėje bei Žešuve.

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Tuo metu Varšuvoje, didžiojoje pajūrio dalyje, taip pat šiauriniuose ir šiaurės rytiniuose šalies regionuose ryškesnių nukrypimų nuo įprastų sezoninių temperatūrų nenumatoma. Tai galioja ir netoli Lietuvos esančioms vietovėms, tokioms kaip Suvalkai bei Balstogė.

Gruodžio mėnesio orai

IMGW duomenimis, gruodžio orai Lenkijoje iš esmės neturėtų skirtis nuo daugiametės normos. Tiek vidutinė oro temperatūra, tiek kritulių kiekis prognozuojami panašūs į 1991–2020 m. laikotarpio vidurkius.

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Tai reiškia, kad kol kas nenumatoma ryškių visos šalies mastu apimančių temperatūros ar kritulių anomalijų.

Sausio mėnesio orai

Sausį galimi didesni krituliai pietiniuose regionuose. Sausio mėnesiui pateikiamos panašios tendencijos. Prognozuojama, kad temperatūra ir kritulių kiekis daugelyje Lenkijos vietovių išliks artimi įprastiems daugiamečiams rodikliams.

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Vis dėlto pietinėje ir pietrytinėje šalies dalyse gali iškristi šiek tiek daugiau kritulių nei įprasta. Tačiau šiuo metu tai tėra preliminari tendencija, todėl konkrečių orų sąlygų dar negalima tiksliai numatyti.

Vasario mėnuo – su gausesniu sniegu 

Nors vidutinė temperatūra, remiantis IMGW skaičiavimais, turėtų išlikti artima daugiamečiam vidurkiui, kritulių kiekis gali būti didesnis nei įprasta.

Dėl to žiemos pabaigoje gali padaugėti sniego. Tiesa, priklausomai nuo konkrečiu metu vyraujančių temperatūros sąlygų, krituliai gali pasireikšti ir lietaus pavidalu.

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Jo
Jo
2026-10-13 18:39
Zino, kad nieko nezino:))). Snigs arba lis, stai ir pasakymas:)))
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taijau
taijau
2026-10-13 19:33
reikia apsibraukt raudonai nes paskui smogs kirs snygius
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