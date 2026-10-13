Po išpuolių Lenkijos mokyklose – pokyčiai parduotuvių lentynose

Per šiuos išpuolius peiliu buvo mirtinai sužalota viena mokyklos darbuotoja, dar dešimtys žmonių buvo sužeista.
Prekybos centrų tinklas „Biedronka“, vaikams skirtų prekių parduotuvių tinklas „Smyk“ ir pigių prekių parduotuvių tinklas „Dealz“ pranešė išimsiantys iš prekybos Helovino prekes, įskaitant žaislinius dalgius ir kapokles, šiurpias kaukes bei kostiumus su kraujo dėmių imitacijomis.
Sprendimą priėmė atsižvelgiant į vaikų gerovę
„Biedronka“ nurodė tokį sprendimą priėmusi atsižvelgdama į vaikų ir jaunimo gerovę.
„Nusprendėme, kad esamomis aplinkybėmis svarbiausia pritaikyti savo prekių asortimentą prie visuomenėje susiklosčiusios situacijos ir klientų lūkesčių. Norime, kad mūsų sezoninės prekės pirmiausia skatintų teigiamas emocijas ir galimybę smagiai praleisti laiką kartu“, – pareiškė bendrovė.
„Smyk“ pranešė, kad iš savo parduotuvių ir internetinės parduotuvės išima Helovino aksesuarus, imituojančius pavojingus įrankius arba vaizduojančius žiaurias scenas, taip siekdama atsižvelgti į tėvų ir vaikų jausmus.
Bendrovė nurodė, kad sprendimas taikomas visoms tokio pobūdžio prekėms.
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