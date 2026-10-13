Lenkijoje – sujudimas: į dangų pakelta karinė aviacija, gyventojai sulaukė perspėjimų

„DĖMESIO! Rusija rengia oro ataką Ukrainos teritorijoje. Situacija stebima. Lenkijos oro erdvėje veikia šalies karinė aviacija. Laukite tolesnių pranešimų“, – informavo Vyriausybės saugumo centras.
Pirmasis RCB perspėjimas dėl Rusijos oro atakos Ukrainoje šiandien 4.15 val. jau buvo išsiųstas Liublino ir Pakarpatės vaivadijų gyventojams. Apie 4.40 val. perspėjimas buvo atšauktas.
Tuomet prieš pat 10 val., paskelbtas dar vienas perspėjimas. Jis išsiųstas Liublino vaivadijos gyventojams, rašo „RMF24“.
Karas Ukrainoje
Šiuo metu Rusijos vadovo Vladimiro Putino pajėgų taikiniu tapo Chmelnyckio sritis vakarų Ukrainoje, esanti istoriniame Podolės regione ir iš dalies apimanti Voluinės teritoriją.
Tuo tarpu naktį ir anksti ryte Rusija reaktyviniais dronais bei balistinėmis raketomis atakavo Kyjivą ir Lvivą.
Ukrainos sostinėje žuvo du žmonės. Taip pat buvo atakuotas Charkivas, kur žuvo trys žmonės, o dar 11 buvo sužeisti.
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