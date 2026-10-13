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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Lenkijoje – sujudimas: į dangų pakelta karinė aviacija, gyventojai sulaukė perspėjimų

2026-10-13 11:24 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-13 11:24
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Likus minutei iki 10 val. Lenkijos Liublino vaivadijos gyventojams buvo išsiųstas Lenkijos Vyriausybės saugumo centro (RCB) perspėjimas.

NATO naikintuvai (Lietuvos kariuomenės nuotr.)
GALERIJA (27)

Likus minutei iki 10 val. Lenkijos Liublino vaivadijos gyventojams buvo išsiųstas Lenkijos Vyriausybės saugumo centro (RCB) perspėjimas.

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„DĖMESIO! Rusija rengia oro ataką Ukrainos teritorijoje. Situacija stebima. Lenkijos oro erdvėje veikia šalies karinė aviacija. Laukite tolesnių pranešimų“, – informavo Vyriausybės saugumo centras.

Pirmasis RCB perspėjimas dėl Rusijos oro atakos Ukrainoje šiandien 4.15 val. jau buvo išsiųstas Liublino ir Pakarpatės vaivadijų gyventojams. Apie 4.40 val. perspėjimas buvo atšauktas.

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Tuomet prieš pat 10 val., paskelbtas dar vienas perspėjimas. Jis išsiųstas Liublino vaivadijos gyventojams, rašo „RMF24“.

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(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Karas Ukrainoje

Šiuo metu Rusijos vadovo Vladimiro Putino pajėgų taikiniu tapo Chmelnyckio sritis vakarų Ukrainoje, esanti istoriniame Podolės regione ir iš dalies apimanti Voluinės teritoriją.

Tuo tarpu naktį ir anksti ryte Rusija reaktyviniais dronais bei balistinėmis raketomis atakavo Kyjivą ir Lvivą.

Ukrainos sostinėje žuvo du žmonės. Taip pat buvo atakuotas Charkivas, kur žuvo trys žmonės, o dar 11 buvo sužeisti.

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