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TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Paaiškėjo, kodėl Putinas negrįžta prie taikos derybų: Kremliui artimas šaltinis atskleidė jo sąlygą

2026-10-13 10:14 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-13 10:14
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Rusijos vadovas Vladimiras Putinas grįš prie taikos derybų tik tada, kai gaus likusią Donbaso teritorijos dalį, kurią šiuo metu kontroliuoja Ukraina. Apie tai, remdamasi Kremliui artimu šaltiniu, praneša „Reuters“.

Rusijos vadovas Vladimiras Putinas grįš prie taikos derybų tik tada, kai gaus likusią Donbaso teritorijos dalį, kurią šiuo metu kontroliuoja Ukraina. Apie tai, remdamasi Kremliui artimu šaltiniu, praneša „Reuters“.

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Leidinio duomenimis, kalbama apie 11 proc. Donbaso teritorijos, kurią Kremliaus vadovas nori užimti, kad galėtų „šalies viduje tai pristatyti kaip pergalę“.

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Tuo tarpu Ukraina pareiškė, kad Rusijai daugiau jokių teritorijų neperleis, tačiau konflikto įšaldymas ties dabartine fronto linija galėtų tapti taikos susitarimo pagrindu, rašoma straipsnyje.

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Kito šaltinio teigimu, JAV tikisi, kad praėjusią savaitę paskelbtas susitarimas dėl dyzelinio kuro galėtų padėti atnaujinti trišales derybas.

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Per susitikimą su Ukrainos atstovais Majamyje JAV prezidento žentas Jaredas Kushneris siekė, kad ukrainiečiai nutrauktų smūgius Rusijos naftos perdirbimo gamykloms, ir pabrėžė, jog tai yra Jungtinių Valstijų administracijos prašymas.

„Idėja buvo tokia, kad JAV galėtų vėl kreiptis į Rusiją ir pasakyti: „Matote, ukrainiečiai nutraukė smūgius, o mes suteikėme jums šį susitarimą. Dabar jūsų eilė kažką padaryti“, – pasakojo vienas iš šaltinių.

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(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

JAV spaudžia Ukrainą

Kaip anksčiau pranešė UNIAN, JAV prezidentas išvakarėse pareiškė, kad V. Putinas esą nori sudaryti susitarimą, todėl „reikia įtikinti“ Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį, kad ir šis norėtų susitarti.

Kai žurnalistai D. Trumpo paklausė, ar Ukraina ir Rusija iš tiesų sutiko laikytis energetinių paliaubų, kaip jis anksčiau tvirtino, Baltųjų rūmų vadovas atsakė: „Jos susitarė. Žinote, kodėl? Nes aš pasakiau: „Jūs turite susitarti.“ Štai kodėl.“

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Žiniasklaida taip pat skelbė, kad Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiasis vadas Mychailas Drapatyjus ir Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovo pavaduotojas Pavlo Palisa sulaukė grasinamojo pobūdžio skambučių iš D. Trumpo administracijos atstovų.

Pranešama, kad JAV esą reikalavo, jog Ukrainos valdžia nutrauktų smūgius Rusijos energetikos infrastruktūrai, ir grasino nutraukti dalijimąsi žvalgybos informacija bei PURL programą.

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