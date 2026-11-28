Lietuvos rinktinės trenerių štabo narys Benas Matkevičius išskyrė platformos galimybes didelius duomenų kiekius paversti treneriams ir krepšininkams naudinga informacija. Visą video jau dabar galite išvysti „Edney AI“ „YouTube“ kanale.
„Kuo daugiau duomenų yra prieinama internete, tuo daugiau jų reikia apdoroti. „Edney AI“ padeda išanalizuoti žaidėjus, jų stipriąsias ir silpnąsias puses, nes platformoje yra prieinami duomenys ne tik iš rinktinių, bet ir iš klubų – tiek nacionalinių čempionatų, tiek tarptautinių turnyrų, tokių kaip Eurolyga, Europos taurė ar Čempionų lyga. Platforma padeda identifikuoti kiekvieno žaidėjo stipriąsias ir silpnąsias puses bei pateikti šią informaciją taip, kad ją būtų lengva įsisavinti tiek trenerių štabui, tiek patiems žaidėjams“, – teigė B.Matkevičius.
„Edney AI“ vienoje sistemoje sujungia rungtynių, žaidėjų ir vaizdo analizės, pažangiosios statistikos, fizinio pasirengimo stebėsenos, skautingo bei komandos komplektavimo įrankius, taip sumažindama trenerių štabui tenkantį darbo kiekį.
„Anksčiau visuomet kildavo klausimas, kiek turime laiko ir kiek rankinio darbo reikės rengiant skautingo ataskaitą, kurio paruošimas atimdavo laiką iš treniruočių, vaizdo analizės ir darbo su žaidėjais aikštelėje. Naudojantis „Edney AI“, visi duomenys jau yra pateikti, todėl nereikia rankiniu būdu suvesti statistikos. Tereikia pakoreguoti žaidėjų aprašymus pagal savo poreikius ir trenerių štabo naudojamą terminologiją“, – kalbėjo B.Matkevičius.
B.Matkevičius taip pat atskleidė, kad Lietuvos rinktinės susidomėjimą platforma paskatino siekis optimizuoti pasiruošimą rungtynėms.
„Kaip visi žinome, šios idėjos iniciatorius buvo Kauno „Žalgiris“, o mes susidomėjome, nes ieškome būdų, kaip efektyviau dirbti per FIBA „langus“, kai tvarkaraštis yra itin įtemptas. „Edney AI“ tam yra puikus sprendimas, nes sutaupome laiko, kurį anksčiau skirdavome rankiniam informacijos suvedimui. Visa informacija jau yra pateikta, tereikia ją pritaikyti savo poreikiams“, – teigė B.Matkevičius.
Lietuvos rinktinės trenerio asistentas taip pat akcentavo platformos gebėjimą mesti iššūkį trenerių štabo idėjoms bei išskyrė jos privalumus rengiant skautingo ataskaitas.
„Pats įrankis leidžia lengvai parengti skautingo ataskaitą. Galima perjungti savo sukurtas komandas ir, naudojantis „Edney AI“, generuoti tiek trumpus, tiek išsamius užrašus. Platformoje naudojami skirtingų žaidėjo sezonų duomenys, tad informaciją galima pritaikyti savo poreikiams. Taip pat galima rengti informaciją apie komandą ir dėlioti skirtingus penketus. Analizuojant žaidėjus „Edney AI“ suteikia galimybę matyti ir jų metimų statistiką bei metimų žemėlapius, kurie parodo, iš kurių aikštelės vietų krepšininkai atlieka metimus“, – pridūrė B.Matkevičius.
Kviečiame įsijungti video ir išgirsti daugiau B.Matkevičiaus minčių apie tai, kaip treneriai turėtų išnaudoti „Edney AI“ galimybes. Daugiau informacijos apie pačią platformą galima rasti edney.ai.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.