Ketvirtajame kėlinyje „Capital City Go-Go“ žaidėjas Felixas Okpara stipriai stūmė Robą Dillighamą, trenkė jam ir pabėgo, o vėliau vyrai įsivėlė į rimtesnį konfliktą, kuris peraugo į masines muštynes.
Galiausiai abu krepšininkas buvo išvaryti.
„Westchester Knicks“ atstovaujantis Paulius Žilinskas per 23 minutes pelnė 14 taškų (5/6 dvit., 1/3 trit., 1/1 baud.), atkovojo 4 kamuolius, 2 – perėmė, atliko perdavimą, kartą prasižengė.
Rungtynes 125:104 (39:31, 33:28, 17:26, 36:19) laimėjo „Knicks“ dubleriai.
Nugalėtojams 27 taškus pelnė Nickas Jourdainas, 24 – Daltonas Knechtas, pralaimėjusiems 26 taškus rinko Trevoras Keelsas.
Former Buckeye and Volunteer Felix Okpara just got into it with another player during a G League game https://t.co/H5xrjV8iXg— The Ohio State Hoops Insider (@OSUHoopsInsider) November 27, 2026
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.