Dėl titulo toliau kovos Vakarų konferencijoje dominavusi Dalaso „Mavericks“ (4-0) bei po tris pergales pasiekusios Portlando „Trail Blazers“ (3-1), Memfio „Grizzlies“ (3-1), San Antonijo „Spurs“ (3-1), Detroito „Pistons“ (3-1), Atlantos „Hawks“ (3-1), Filadelfijos „76ers“ (3-1) ir Bostono „Celtics“ (3-1).
Jau dabar aišku, kad turnyras turės naują čempioną ketvirtus metus iš eilės nuo pat jo sukūrimo 2023-aisiais, kadangi praėjusiais metais triumfavusi Niujorko „Knicks“ ekipa Rytų konferencijos B grupėje iškovojo vos vieną pergalę ir baigė savo pasirodymą.
Vienintele komanda, atkrintamąsias pasiekusia antrus metus iš eilės, tapo „Spurs“. Praėjusiais metais NBA taurės finale „Knicks“ krepšininkams nusileidęs, o vėliau prieš tą patį Niujorko klubą ir 2026-ųjų NBA superfinale pralaimėjęs San Antonijo klubas paskutinį bilietą į ketvirtfinalį pagriebė penktadienį. Vakarų konferencijos „Wild card“ kelialapį Teksaso ekipa iškovojo panaikinusi 20 taškų deficitą ir įspūdingai palaužusi Los Andželo „Lakers“ (2-2), kuriai šis pralaimėjimas reiškė turnyro pabaigą. Nugalėtojus į priekį vedė Stephonas Castle'as (26 taškai, 9 rezultatyvūs perdavimai, 4 atkovoti kamuoliai) ir Victoras Wembanyama (25 taškai, 16 atkovotų kamuolių, 4 perimti kamuoliai, 2 blokuoti metimai).
Ketvirtfinalyje San Antonijo krepšininkai susikaus su pirmąjį reitingą Vakaruose užsitikrinusia „Mavericks“. Pastaroji penktadienį Finikse taip pat pademonstravo charakterį – panaikino 21 taško atsilikimą ir pasiekė pergalę 113:109 prieš Fynikso „Suns“. Dalaso ekipa buvo vienintelė turnyro komanda, vietą atkrintamosiose garantavusi dar prieš prasidedant paskutinės dienos kovoms.
Vakarų konferencijos C grupėje triumfavo Portlando „Trail Blazers“, penktadienį 116:94 sutriuškinusi eliminavimo neišvengusią San Fransisko „Warriors“ (2-2). Nors Portlando ir San Antonijo komandos grupių etape surinko vienodą pergalių skaičių (3-1), „Trail Blazers“ užėmė aukštesnę vietą dėl laimėtos tarpusavio akistatos prieš „Spurs“.
Ketvirtfinalyje Portlando ekipa namuose priims trečiąjį reitingą gavusius „Grizzlies“ krepšininkus. Memfio klubas B grupės nugalėtojo vardą užsitikrino 114:109 palaužęs be Anthony Edwardso žaidusią Minesotos „Timberwolves“ (3-1) ir pirmą kartą franšizės istorijoje žengė į šio turnyro atkrintamąsias. Tuo tarpu „Timberwolves“ pasirodymas buvo baigtas.
Rytų konferencijos ketvirtfinalio dalyvėmis tapo savo grupėse nugalėjusios „Pistons“, „Hawks“ ir „76ers“, o Rytų „Wild card“ pozicija atiteko geriausią taškų santykį susikrovusiai „Celtics“.
Visoms komandoms kovojant dėl patekimo toliau, buvo taikomos griežtos lygiaverčių rezultatų taisyklės: esant vienodam pergalių skaičiui, pirmiausiai vertinami tarpusavio rungtynių rezultatai grupių etape, tuomet – bendras įmestų ir praleistų taškų skirtumas, tuomet – bendras pelnytų taškų skaičius, o galiausiai – praėjusio reguliariojo NBA sezono rezultatai.
NBA taurėje varžomasi ir dėl įspūdingų piniginių prizų. Kiekvienas į aštuonių komandų atkrintamąsias patekęs krepšininkas uždirba apie 50 tūkst. JAV dolerių (apie 46 tūkst. eurų), o sumos didėja po kiekvieno etapo. Turnyro čempionams atiteks didesnė nei 500 tūkst. dolerių premija vienam žaidėjui, o vicečempionai gaus per 200 tūkst. dolerių.
NBA taurės ketvirtfinaliai:
Detroito „Pistons“ – Bostono „Celtics“
Atlantos „Hawks“ – Filadelfijos „76ers“
Dalaso „Mavericks“ – San Antonijaus „Spurs“
Portlando „Trail Blazers“ – Memfio „Grizzlies“
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