Pietų Karolinos valstybinio universiteto „Gamecocks“ (6/1) namie 80:73 (39:31, 41:42) įveikė Arizonos valstybinio universiteto „Sun Devils“ (5/2).
Aleksas Bieliauskas nugalėtojams per 32 minutes surinko 25 taškus (4/5 dvitaškių, 3/4 tritaškių, 8/10 baudų metimų), 13 atkovotų kamuolių, rezultatyvų perdavimą, klaidą ir 3 pražangas.
Aukštaūgis surinko antrą dvigubą dublį paeiliui ir pagerino karjeros rezultatyvumo rekordą.
Paulius Murauskas svečių gretose per 40 minučių pasiekė solidžią statistiką – 29 taškai (9/13 dvitaškių, 0/4 tritaškių, 11/12 baudų metimų), 8 atkovoti, perimtas ir 3 prarasti kamuoliai, 2 rezultatyvūs perdavimai, blokas ir 4 pražangos.
Puolėjas išlieka tarp rezultatyviausių NCAA žaidėjų, bet jo tritaškių taiklumas nukrito iki vos 21 procento (7/33).
Jokūbas Rudaitis ant parketo nepasirodė.
Sain Mary's universiteto „Gaels“ (7/1) sugebėjo palaužti Kalifornijos universiteto Los Andžele (UCLA) „Bruins“ – 85:70 (45:35, 40:35).
Mantas Juzėnas per 40 minučių surinko 18 taškų (2/4 dvitaškių, 4/11 tritaškių, 2/2 baudų metimų), 6 atkovotus, perimtą ir 2 prarastus kamuolius, 4 rezultatyvius perdavimus, bloką ir 2 pražangas.
Bent 18 taškų lietuvis renka ketvirtame mače paeiliui.
Varžovų gretose 17-metis Serbijos supertalentas Nikola Kusturica per 27 minutes pelnė 10 taškų (2/6 dvitaškių, 1/3 tritaškių, 3/4 baudų metimų), atkovojo 3 kamuolius ir išdalino 4 rezultatyvius perdavimus.
Dėl jauno amžiaus jis negalės dalyvauti 2027-ųjų Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) naujokų biržoje, bet 2028-aisiais jam žadamas vienas pirmųjų šaukimų.
Teksaso universiteto „Longhorns“ (7/0) įveikė Džordžtauno universiteto „Hoyas“ (6/1) – 92:83 (41:30, 51:53).
Matą Vokietaitį šį kartą sustabdė taisyklių pažeidimai – 13 minučių, 5 taškai (2/6 dvitaškių, 1/3 baudų metimų), atkovotas kamuolys, 4 klaidos ir išnaudotas pražangų limitas.
Mantas Laurenčikas į aikštelę neišbėgo.
„Longhorns“ išlaiko septintąjį reitingą visoje NCAA.
Ajovos valstybinio universiteto „Cyclones“ (4/2) nusileido aštuntąjį reitingą turintiems Tenesio universiteto „Volunteers“ (7/0) – 64:75 (19:31, 45:44).
Dominykas Plėta pasirodė starto penkete ir per 14 minučių taškų nepelnė (0/4 dvitaškių, 0/2 baudų metimų), atkovojo 2, perėmė vieną ir prarado 2 kamuolius bei kartą prasižengė.
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