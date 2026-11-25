Šį kartą lietuvis vedė Arizonos „Wildcats“ (6/1) namų rungtynėse su „Providence Friars“ (5/2) – 84:66 (48:26, 36:40).
Nugalėtojų gretose tarp rezultatyviausių buvęs M.Krivas per 25 minutes surinko 20 taškų (6/8 dvit., 1/1 trit., 5/5 baud.), 7 atkovotus kamuolius, 3 rezultatyvius perdavimus, 3 klaidas, perimtą kamuolį ir 4 blokus.
Another dominant performance by Motiejus Krivas. 20 pts, 7 reb, 3 ast, 4 blk, 1 stl Krivas continues to look like the most dominant player in college basketball and the best center in the 2027 NBA Draft. https://t.co/Qznte4h9NcREKLAMAREKLAMA— Tyler Metcalf (@tmetcalf11) November 25, 2026
Ugniaus Jaruševičiaus sąskaitoje per 7 minutes buvo 2 taškai (1/1 dvit.) ir atkovotas kamuolys.
Dramatiškai susiklostė Liutauro Lelevičiaus ginamos „Clemson Tigers“ (4/3) rungtynės Havajuose. Galiausiai lietuvio komanda 63:64 (23:33, 40:31) nusileido Vašingtono „Huskies“ (5/1).
L.Lelevičius žaidė 38 minutes, per kurias įmetė 9 taškus (2/3 dvit., 1/2 trit., 2/2 baud.), atkovojo 10 ir perėmė 1 kamuolį bei atliko 1 rezultatyvų perdavimą.
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